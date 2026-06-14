Quer um cérebro mais saudável? Estudo aponta fator decisivo — e simples

Palavras cruzadas, xadrez, aplicativos de treinamento cognitivo e desafios mentais costumam ser apontados como aliados da saúde cerebral. Mas um estudo com quase 4 mil adultos sugere que o fator mais importante para melhorar o desempenho do cérebro pode não ser a atividade em si, e sim a forma como ela é realizada.

A pesquisa foi conduzida por cientistas do Centro de Saúde Cerebral da Universidade do Texas em Dallas e publicada na revista Scientific Reports. Os resultados indicam que o principal preditor de melhora cognitiva ao longo do tempo foi o nível de engajamento dos participantes nas atividades propostas.

Como o estudo foi feito

Os pesquisadores acompanharam 3.944 adultos com idades entre 19 e 94 anos durante um período de três anos. Os participantes dedicavam entre cinco e 15 minutos por dia a exercícios para o treinamento cerebral. A cada seis meses, eram avaliados em diferentes aspectos relacionados à saúde do cérebro, incluindo função cognitiva, equilíbrio emocional e senso de propósito.

Ao final do acompanhamento, os cientistas observaram melhorias em todas as faixas etárias, inclusive entre participantes com mais de 80 anos.

Segundo Sandra Bond Chapman, autora principal do estudo, os resultados reforçam a ideia de que o cérebro mantém potencial de desenvolvimento ao longo da vida.

O fator que fez mais diferença

Embora a pesquisa tenha analisado diferentes características dos participantes, um elemento se destacou acima dos demais: o engajamento.

Nesse cenário, os maiores ganhos foram observados entre as pessoas que se envolveram de forma mais ativa e atenta nas atividades, e não apenas entre aquelas que cumpriram uma rotina de exercícios cognitivos.

automática ou distraída pode limitar os Os resultados sugerem que participar de uma tarefa de formaoupode limitar os benefícios para o cérebro , mesmo quando a atividade é considerada estimulante do ponto de vista mental.

O erro que pode limitar os benefícios

A conclusão ajuda a esclarecer uma dúvida frequente sobre hábitos associados à saúde cerebral. Atividades como xadrez, leitura, quebra-cabeças ou jogos de estratégia costumam ser vistas como formas de exercitar a mente. No entanto, o estudo sugere que a repetição por si só pode não ser suficiente.

Segundo os autores, o cérebro parece responder melhor quando há atenção, envolvimento e esforço cognitivo genuíno durante a execução da tarefa. Isso significa que duas pessoas podem realizar exatamente a mesma atividade e obter resultados diferentes dependendo do nível de concentração e participação.

O potencial que permanece ao longo da vida

Outro resultado considerado relevante foi a melhora observada em participantes de todas as idades. Os dados indicam que o potencial de desenvolvimento cerebral não desaparece com o envelhecimento, contrariando a ideia de que os ganhos cognitivos ficam restritos à juventude.

Para os pesquisadores, os resultados reforçam a importância de manter o cérebro ativo ao longo da vida, especialmente por meio de atividades que despertem interesse e exijam participação consciente.

Apesar dos resultados, os autores reconhecem algumas limitações do estudo. A maioria dos participantes era composta por mulheres brancas com maior nível de escolaridade, o que pode limitar a aplicação dos resultados para toda a população.

Além disso, o próprio Centro de Saúde Cerebral da Universidade do Texas desenvolveu parte das ferramentas utilizadas para avaliar os participantes. Mesmo assim, os autores afirmam que as descobertas reforçam a importância do engajamento como elemento central para a manutenção e o desenvolvimento da saúde cerebral ao longo da vida.