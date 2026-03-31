Qual é a melhor posição para dormir, segundo a ciência

Será que existe alguma posição ideal para dormir? A ciência aponta alguns caminhos. Aspectos como respiração, circulação e alinhamento corporal devem ser considerados na escolha.

Em entrevista à Popular Science, John Saito, representante da Academia Americana de Medicina do Sono, afirmou que não existe uma postura única ideal, já que a recomendação varia de acordo com o contexto de cada pessoa.

Melhor posição para dormir

Dormir de costas pode facilitar a respiração quando a cabeça e o pescoço estão bem apoiados. Nesse caso, as vias aéreas tendem a permanecer desobstruídas.

Por outro lado, pessoas com apneia do sono podem apresentar piora ao adotar essa postura, já que a língua pode bloquear parcialmente a passagem de ar.

Para bebês, a recomendação médica é mantê-los de barriga para cima, reduzindo o risco de Síndrome da Morte Súbita Infantil.

Benefícios de dormir de lado

Para adultos, a posição lateral pode trazer efeitos distintos. Deitar sobre o lado direito pode diminuir a pressão sobre o coração e favorecer o fluxo sanguíneo.

Já apoiar-se sobre o lado esquerdo pode contribuir para a eliminação de resíduos metabólicos do cérebro, processo associado ao sistema glinfático, responsável por remover substâncias ligadas a doenças de Alzheimer.

O alinhamento corporal também faz diferença. Manter o corpo mais reto ajuda a coluna, enquanto posturas muito curvadas podem dificultar a respiração.

Fatores que definem a melhor posição

A escolha varia conforme dores, hábitos e condições de saúde. Pessoas com dor nas costas, por exemplo, podem ter dificuldade em determinadas posturas, mesmo que favoreçam a respiração.

Por isso, especialistas recomendam observar três pontos principais: vias aéreas, respiração e circulação.

Alguns ajustes simples podem ajudar a melhorar o conforto durante o sono. Quem dorme de lado pode usar um travesseiro entre os joelhos para manter o alinhamento do corpo.

Já quem prefere dormir de costas pode colocar um apoio sob os joelhos para reduzir a pressão na lombar. Na posição de bruços, um travesseiro fino sob os quadris pode aliviar a tensão na região.

Também é comum mudar de postura ao longo da noite, o que faz parte do funcionamento natural do sono. No entanto, movimentação excessiva pode indicar desconforto ou dificuldade para manter uma posição adequada.

No fim, a melhor escolha tende a ser aquela que garante conforto e descanso contínuo, sem prejudicar a respiração ou causar dor.