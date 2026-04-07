Comer em pé faz mal? Médico explica efeitos na digestão

Comer em pé não é, por si só, um problema para a digestão. Para especialistas, o que realmente influencia o funcionamento do sistema digestivo é a forma como a refeição é feita — sobretudo o ritmo, a mastigação e o estado de relaxamento do corpo durante a alimentação.

A gastroenterologista Carolyn Newberry, do Weill Cornell Medical College, afirmou à Popular Science que o processo digestivo depende da gravidade e da postura adequada, independentemente de a pessoa estar em pé ou sentada.

Comer em pé prejudica a digestão?

De acordo com especialistas ouvidos pelo site, essa prática não compromete diretamente o funcionamento do organismo. O corpo consegue processar os alimentos normalmente, desde que a postura esteja correta e não haja hábito de se deitar logo após comer.

O principal alerta é justamente evitar essa combinação. Quando a pessoa se deita após a refeição, o ácido do estômago pode retornar pelo esôfago, favorecendo episódios de refluxo e desconforto.

O problema está em se alimentar com pressa

O fator mais associado a possíveis incômodos não é a posição, mas o comportamento durante a refeição. Muitas pessoas acabam comendo em pé por falta de tempo, o que leva a um consumo rápido e pouco atento.

Esse padrão pode provocar:

inchaço abdominal,

dor de estômago,

ingestão excessiva de alimentos,

mastigação insuficiente,

entrada de ar durante a refeição

Esses fatores interferem diretamente no processo digestivo. Isso porque a digestão começa na boca, onde enzimas presentes na saliva iniciam a quebra dos nutrientes.

Além disso, o cérebro leva cerca de 20 minutos para registrar a saciedade. Quando a ingestão ocorre de forma acelerada, aumenta a chance de consumir mais do que o necessário antes que o organismo reconheça que já está satisfeito.

Comer em pé ou sentado: o que é melhor?

Na prática, estar em pé ou sentado não é o ponto central. O que faz diferença é a maneira como a refeição acontece. Entre as recomendações estão:

manter postura adequada

evitar movimentos bruscos logo após comer

não realizar atividades intensas em seguida

priorizar um ambiente tranquilo durante a alimentação

O organismo funciona melhor em um estado de relaxamento, conhecido como “descansar e digerir”, no qual o fluxo sanguíneo é direcionado ao sistema digestivo.

O que evitar após as refeições?

Especialistas recomendam evitar mudanças rápidas de posição ou esforços intensos logo após comer. Em alguns casos, levantar-se abruptamente pode causar tontura devido a alterações no fluxo sanguíneo.

Atividades físicas mais intensas devem ser feitas apenas após cerca de 30 minutos, no caso de lanches leves, ou até duas horas depois, após refeições completas.