China prepara nova estrutura científica para estudos em baterias, materiais e saúde

China: acelerador linear da HALF produz seu primeiro feixe de elétrons em Anhui, abrindo caminho para estudos de ponta em biomedicina e energia (Imagem gerada por IA/EXAME)
Agência
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h19.
Uma nova instalação científica em construção na China produziu seu primeiro feixe de elétrons no domingo, 20, uma etapa importante para o desenvolvimento da Fonte de Luz Avançada de Hefei (HALF), localizada na província de Anhui.
O resultado foi obtido pelo acelerador linear da instalação. A HALF é uma fonte de luz síncrotron de quarta geração, estrutura científica projetada para servir como plataforma experimental em pesquisas que exigem análises avançadas de materiais e outros tipos de amostras.
Quando estiver concluída e em operação, a instalação deverá atender estudos em áreas como ciência dos materiais, ciências da vida e energia. O projeto também deverá complementar as faixas de energia oferecidas por outras fontes de luz síncrotron já existentes na China.
Entre as possíveis aplicações estão pesquisas relacionadas à supercondutividade de alta temperatura, baterias de nova energia, setor aeroespacial, biomedicina e materiais avançados.
A HALF opera com energia de 2,2 gigaelétrons-volt (GeV) e utiliza uma tecnologia de anel de armazenamento com limite de difração. Segundo as informações divulgadas, o projeto deverá se tornar uma das fontes de luz síncrotron de quarta geração e baixa energia mais avançadas do mundo após sua conclusão.
A emissão do primeiro feixe de elétrons marca uma nova etapa da construção da infraestrutura científica, que ainda precisa ser concluída antes de entrar oficialmente em operação.
Fonte: gmw.cn