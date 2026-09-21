China prepara nova estrutura científica para estudos em baterias, materiais e saúde

Uma nova instalação científica em construção na China produziu seu primeiro feixe de elétrons no domingo, 20, uma etapa importante para o desenvolvimento da Fonte de Luz Avançada de Hefei (HALF), localizada na província de Anhui.

O resultado foi obtido pelo acelerador linear da instalação. A HALF é uma fonte de luz síncrotron de quarta geração, estrutura científica projetada para servir como plataforma experimental em pesquisas que exigem análises avançadas de materiais e outros tipos de amostras.

Quando estiver concluída e em operação, a instalação deverá atender estudos em áreas como ciência dos materiais, ciências da vida e energia. O projeto também deverá complementar as faixas de energia oferecidas por outras fontes de luz síncrotron já existentes na China.

Entre as possíveis aplicações estão pesquisas relacionadas à supercondutividade de alta temperatura, baterias de nova energia, setor aeroespacial, biomedicina e materiais avançados.

A HALF opera com energia de 2,2 gigaelétrons-volt (GeV) e utiliza uma tecnologia de anel de armazenamento com limite de difração. Segundo as informações divulgadas, o projeto deverá se tornar uma das fontes de luz síncrotron de quarta geração e baixa energia mais avançadas do mundo após sua conclusão.

A emissão do primeiro feixe de elétrons marca uma nova etapa da construção da infraestrutura científica, que ainda precisa ser concluída antes de entrar oficialmente em operação.

Fonte: gmw.cn