Ciência

China prepara nova estrutura científica para estudos em baterias, materiais e saúde

Instalação de quarta geração em Anhui produz primeiro feixe de elétrons e avança como nova plataforma para pesquisas avançadas em energia e materiais

China: acelerador linear da HALF produz seu primeiro feixe de elétrons em Anhui, abrindo caminho para estudos de ponta em biomedicina e energia (Imagem gerada por IA/EXAME)

China: acelerador linear da HALF produz seu primeiro feixe de elétrons em Anhui, abrindo caminho para estudos de ponta em biomedicina e energia (Imagem gerada por IA/EXAME)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h19.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreChina
Saiba mais

Uma nova instalação científica em construção na China produziu seu primeiro feixe de elétrons no domingo, 20, uma etapa importante para o desenvolvimento da Fonte de Luz Avançada de Hefei (HALF), localizada na província de Anhui.

O resultado foi obtido pelo acelerador linear da instalação. A HALF é uma fonte de luz síncrotron de quarta geração, estrutura científica projetada para servir como plataforma experimental em pesquisas que exigem análises avançadas de materiais e outros tipos de amostras.

Quando estiver concluída e em operação, a instalação deverá atender estudos em áreas como ciência dos materiais, ciências da vida e energia. O projeto também deverá complementar as faixas de energia oferecidas por outras fontes de luz síncrotron já existentes na China.

Entre as possíveis aplicações estão pesquisas relacionadas à supercondutividade de alta temperatura, baterias de nova energia, setor aeroespacial, biomedicina e materiais avançados.

A HALF opera com energia de 2,2 gigaelétrons-volt (GeV) e utiliza uma tecnologia de anel de armazenamento com limite de difração. Segundo as informações divulgadas, o projeto deverá se tornar uma das fontes de luz síncrotron de quarta geração e baixa energia mais avançadas do mundo após sua conclusão.

A emissão do primeiro feixe de elétrons marca uma nova etapa da construção da infraestrutura científica, que ainda precisa ser concluída antes de entrar oficialmente em operação.

Fonte: gmw.cn

Acompanhe tudo sobre:PesquisaChinaSaúde

Mais de Ciência

Novo rival do Mounjaro? Caneta da Novo Nordisk, CagriSema, registra perda de peso de até 21%

OVNI a 800 km/h? EUA divulgam vídeo de objeto 'misterioso' no Oriente Médio

Como secar roupa em dias de chuva? Veja truques para acelerar a secagem

Primavera 2026 começa amanhã; veja a previsão do tempo para a estação

Mais na Exame

BTG Insights

BTG Pactual lança consórcio que pode gerar até 1 milhão de pontos

Carreira

Ensino remoto cresce entre profissionais que precisam estudar sem parar a carreira

EXAME Agro

El Niño 2026/27: o risco climático chega ao coração das commodities brasileiras

Inteligência Artificial

A capacitação que realmente agrega à carreira: conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME