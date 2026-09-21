Ciência

Primavera 2026 começa amanhã; veja a previsão do tempo para a estação

Estação começa em 22 de setembro e marca a transição para o período chuvoso em parte do país, com risco de ondas de calor e tempestades severas

Primavera 2026: estação começa em 22 de setembro, às 21h05, no Hemisfério Sul (Freepik)

Primavera 2026: estação começa em 22 de setembro, às 21h05, no Hemisfério Sul (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10h38.

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A primavera começa nesta terça-feira, 22 de setembro, às 21h05, no Hemisfério Sul. No Brasil, a nova estação marca a transição entre os períodos seco e chuvoso, principalmente na região central do país, com aumento gradual das temperaturas e das chuvas em diferentes áreas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a primavera, o fluxo de umidade proveniente da Amazônia se intensifica. Esse movimento contribui para o início do período chuvoso nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, além de parte do centro-sul da Região Norte.

A estação também é marcada pela elevação das temperaturas em relação ao inverno e por condições que podem favorecer ondas de calor e tempestades severas.

Quando começa a primavera 2026?

A primavera começa oficialmente no Hemisfério Sul em 22 de setembro de 2026, às 21h05. A estação se estende até 21 de dezembro, às 18h50, quando começa o verão.

O período representa uma transição importante no clima brasileiro. Enquanto as chuvas aumentam gradualmente em grande parte do país, as temperaturas também sobem com o avanço da estação.

Essa combinação modifica os padrões de umidade e favorece diferentes fenômenos meteorológicos ao longo dos próximos meses.

Como será a chuva na primavera

Uma das principais características da primavera no Brasil é o aumento da umidade em parte do território. O fluxo proveniente da Amazônia ajuda a levar umidade para áreas do Centro-Oeste, Sudeste e centro-sul do Norte.

O cenário é diferente no norte do Nordeste. Segundo a climatologia, principalmente no norte do Piauí e no noroeste do Ceará, os acumulados de chuva ficam abaixo de 100 milímetros durante o período.

A estação também pode registrar os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O fenômeno pode provocar chuva no Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

Com o aumento gradual das precipitações em grande parte do país, a primavera também marca o início do plantio das principais culturas de verão.

Previsão indica temporais e granizo na primavera

Na Região Sul, a primavera 2026 pode registrar episódios de Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), sistemas associados à ocorrência de condições meteorológicas mais severas.

Segundo o Inmet, esses episódios podem provocar chuvas fortes, rajadas de vento, descargas atmosféricas e eventual queda de granizo.

O aumento das temperaturas também pode favorecer a rápida formação de tempestades severas. Isso ocorre devido ao contraste entre o ar quente e a passagem de frentes frias.

Como ficam as temperaturas na primavera

As temperaturas na primavera tendem a subir em relação aos valores registrados durante o inverno. Segundo o Inmet, as médias ficam acima de 28°C nas regiões Norte e Nordeste, além de pontos isolados do interior do Brasil.

O aquecimento progressivo ao longo da estação também favorece a intensificação de ondas de calor e pode aumentar o desconforto térmico para a população.

As temperaturas mais elevadas ainda aumentam a evapotranspiração, processo de transferência de água do solo e da vegetação para a atmosfera. Esse fenômeno interfere na quantidade de umidade disponível no solo.

A combinação entre calor, maior disponibilidade de umidade e passagem de frentes frias também cria condições favoráveis à formação de tempestades severas durante a primavera.

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