Ciclones dão sinais antes de ganhar força? Caçadores de furacões identificam 4 indícios

Cientistas identificaram quatro sinais que podem indicar quando um ciclone tropical desorganizado está se preparando para ganhar força. As características aparecem durante o processo em que diferentes partes da tempestade se alinham verticalmente, condição importante para uma intensificação significativa.

A descoberta veio da análise de 1.510 observações de radar coletadas ao longo de 28 temporadas de furacões, entre 1997 e 2024. Os dados foram obtidos por aeronaves Caçadoras de Furacões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Segundo os pesquisadores, algumas dessas diferenças já podiam ser observadas cerca de um dia antes de a tempestade conseguir se alinhar.

O estudo foi liderado pela Escola Rosenstiel de Ciências Marinhas, Atmosféricas e da Terra da Universidade de Miami, em colaboração com pesquisadores da NOAA. Os resultados foram publicados no Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Por que ciclones precisam se alinhar para ganhar força

Um ciclone tropical possui centros de circulação em diferentes alturas da atmosfera. Para que consiga se intensificar de maneira significativa, essas regiões geralmente precisam ficar alinhadas umas sobre as outras.

Quando isso não acontece, a tempestade fica inclinada. Na prática, significa que o centro de circulação próximo à superfície do oceano não está alinhado com o centro localizado em níveis mais altos.

Ventos fortes nas camadas superiores da atmosfera podem provocar esse deslocamento. Até que os centros voltem a se aproximar, o ciclone costuma ter mais dificuldade para ganhar força.

Um dos fatores envolvidos é o cisalhamento vertical do vento, nome dado às mudanças na velocidade ou na direção dos ventos conforme a altitude. Quando esse cisalhamento é intenso, ele pode empurrar a parte superior da circulação para longe do centro localizado próximo à superfície.

Os 4 sinais de que um ciclone está se organizando

Ao comparar ciclones que conseguiram se alinhar com aqueles que permaneceram inclinados, os pesquisadores identificaram quatro características associadas à organização da tempestade:

Circulação compacta e organizada perto da superfície: tempestades que posteriormente se alinharam apresentavam uma circulação mais forte e concentrada nos níveis mais baixos. Inclinação favorável em relação aos ventos: a posição da inclinação do ciclone em relação ao cisalhamento vertical do vento também fez diferença no processo. Ar subindo e chuvas intensas perto do centro: os ciclones que se alinharam apresentavam movimentos ascendentes mais fortes e tempestades mais vigorosas próximas ao centro, em níveis baixos da atmosfera. Condições ambientais favoráveis: águas oceânicas quentes, bastante umidade atmosférica e ventos relativamente fracos nas camadas médias também estavam associados ao alinhamento.

Os resultados indicam que as tempestades e chuvas intensas próximas ao centro podem ter um papel ativo nesse processo, em vez de funcionarem apenas como um sinal de que o ciclone está se organizando.

Sinais aparecem cerca de um dia antes

Para chegar aos resultados, os pesquisadores utilizaram o TC-RADAR, banco de dados desenvolvido a partir de medições feitas por aeronaves da NOAA. A base reúne 1.510 análises de radar realizadas durante voos de reconhecimento entre 1997 e 2024. Esse conjunto permitiu comparar ciclones que conseguiram se alinhar verticalmente com aqueles que continuaram inclinados.

As tempestades que posteriormente se alinharam já apresentavam características diferentes aproximadamente um dia antes. Entre elas estavam circulações mais fortes e compactas próximas à superfície e movimentos ascendentes mais intensos perto do centro.

Muitas dessas características já são medidas pelas aeronaves da NOAA durante os voos. Os equipamentos registram fatores como intensidade dos ventos em baixas altitudes, tamanho da tempestade, distribuição das áreas de chuva e direção da inclinação do ciclone.

Descoberta pode ajudar na previsão de intensificação

As características identificadas podem ajudar pesquisadores a avaliar se modelos de alta resolução reproduzem corretamente o processo que permite a um ciclone inclinado se organizar.

Os sinais também podem fornecer aos meteorologistas informações adicionais para reconhecer quais tempestades desorganizadas estão adquirindo uma estrutura mais favorável à intensificação. Isso não significa que a presença das quatro características determine que um ciclone necessariamente ganhará força. Os resultados mostram condições associadas ao processo de alinhamento que deixa a tempestade mais capaz de se intensificar.

Segundo os pesquisadores, mesmo um avanço de aproximadamente um dia na identificação desse processo pode ampliar o tempo disponível para preparação das comunidades localizadas na possível trajetória de uma tempestade.