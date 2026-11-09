China cria robô gigante de 4 metros capaz de levantar meia tonelada

Uma empresa chinesa apresentou um robô humanoide de 4 metros de altura, projetado para movimentar cargas de até 500 quilos com os dois braços. Batizado de Neo1, o equipamento pesa 1,2 tonelada e foi desenvolvido para operações industriais que exigem força e precisão.

O modelo foi criado pela NeodraDynamics Robotics e apresentado na China International Industry Fair (CIIF) 2026, em Xangai. Segundo um comunicado da fabricante, o robô possui 41 articulações controláveis.

Apesar das características anunciadas, o Neo1 ainda está em desenvolvimento e não foi colocado em operação industrial real.

Como funciona o robô gigante da China?

O Neo1 utiliza uma arquitetura híbrida que combina atuadores hidráulicos e sistemas elétricos para movimentar suas articulações.

Das 41 articulações controláveis, 39 são acionadas por componentes hidráulicos, incluindo os mecanismos responsáveis pelos movimentos das mãos. Cada atuador hidráulico pesa aproximadamente 1 quilo e, segundo a fabricante, consegue produzir várias toneladas de empuxo contínuo.

Juntos, os dois braços do robô têm capacidade anunciada para movimentar até 500 quilos.

Foto: NeodraDynamics (NeodraDynamics)

Onde o Neo1 poderá ser utilizado?

A NeodraDynamics pretende direcionar o robô a atividades industriais que envolvem cargas pesadas, materiais perigosos e condições extremas.

Os portos são considerados o principal campo de aplicação do projeto. Nesses ambientes, o equipamento poderia realizar operações como movimentação de cargas e abertura de portas de contêineres.

A empresa também estuda possíveis aplicações em:

Usinas nucleares : operações relacionadas ao reabastecimento.

: operações relacionadas ao reabastecimento. Plataformas de petróleo e gás : trabalhos em instalações marítimas.

: trabalhos em instalações marítimas. Redes elétricas: construção de torres de transmissão de energia.

Essas aplicações ainda são propostas da fabricante, sem implementação operacional confirmada.

Os desafios para tornar o Neo1 autônomo

Apesar do porte e da capacidade de carga, o robô humanoide ainda funciona como um equipamento de demonstração.

Atualmente, o Neo1 é controlado remotamente por um computador e recebe energia por meio de um cabo. A fabricante pretende incorporar baterias para permitir movimentos sem ligação direta à rede elétrica.

Outro desafio envolve o desenvolvimento de um sistema de controle baseado em inteligência artificial, descrito pela empresa como um “cérebro de IA”. Esse sistema ainda necessita de treinamento para permitir a navegação autônoma.

A capacidade de caminhar também permanece em desenvolvimento, pois o controle dos movimentos das pernas ainda não está concluído.

Fabricante aposta em rodas para uso industrial

Apesar do formato humanoide, a NeodraDynamics não considera a locomoção sobre duas pernas uma prioridade para aplicações industriais.

Por isso, a empresa pretende utilizar os braços hidráulicos do Neo1 sobre uma base móvel com rodas, em vez de empregar o robô humanoide completo.

A proposta permitiria aproveitar a capacidade de movimentar cargas pesadas sem depender do desenvolvimento integral da caminhada.

O Neo1 permanece como uma unidade de demonstração, sem previsão informada para sua entrada em operação industrial.

China também desenvolve outros robôs gigantes

O Neo1 não é o único projeto chinês de robótica de grande porte. Em maio, Wang Xingxing, fundador da Unitree Robotics, apresentou o GD01, um robô de 2,98 metros de altura que pode transportar um operador.

Durante uma demonstração, Wang subiu no equipamento, que avançou e atravessou uma parede de blocos de concreto. O GD01 pesa aproximadamente 500 quilos e tem preço inicial anunciado de US$ 650 mil, cerca de R$ 3,5 milhões.

O equipamento foi projetado para caminhar sobre duas pernas ou utilizar os quatro membros para aumentar a estabilidade em terrenos irregulares.