Os robôs humanoides que já estão evoluindo para 'além' do ser humano

Os robôs humanoides estão passando por uma mudança no desenvolvimento e já não seguem apenas o modelo do corpo humano. Novas máquinas são projetadas para executar tarefas específicas, mesmo que isso implique movimentos e estruturas diferentes da anatomia natural.

A mudança foi destacada pela Popular Science em parceria com a Popular Science Korea. O conteúdo aponta que a robótica atual prioriza desempenho e adaptação ao ambiente, em vez de apenas imitar a forma humana.

Por que robôs não imitam humanos

Demonstrações recentes destacam humanoides com movimentos que não existem no corpo humano. Na CES 2026, por exemplo, um robô apresentou articulações capazes de girar além dos limites naturais, com movimentos que incluem rotações e posições invertidas. Outros modelos conseguem trocar baterias posicionando os braços atrás das costas ou caminhar com estruturas internas diferentes, apesar de manterem uma silhueta semelhante à humana.

A engenharia já utilizou a natureza como referência em diferentes tecnologias, mas o foco esteve nos princípios físicos, não na reprodução da forma completa. Tentativas de copiar estruturas naturais integralmente, como máquinas que imitam o bater de asas de pássaros, não se tornaram soluções práticas.

A eficiência acima da aparência

No Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST), os robôs são desenvolvidos a partir de problemas específicos. Em vez de imitar animais ou humanos, os projetos buscam soluções eficientes para cada tarefa. Entre os exemplos apresentados estão robôs capazes de correr a mais de 12 km/h, máquinas que escalam superfícies verticais e sistemas que realizam movimentos complexos com estruturas diferentes das humanas.

Em ambientes industriais, soluções como o uso de eletroímãs permitem que robôs se fixem em superfícies metálicas, adaptando-se a condições que não seriam atendidas por mecanismos inspirados diretamente na biologia.

Limites da inteligência artificial

O desenvolvimento desses robôs também envolve inteligência artificial, especialmente por meio de aprendizado por reforço. Nesse processo, as máquinas aprendem a se movimentar por tentativa e erro em ambientes simulados. As reproduções permitem acelerar o treinamento, condensando longos períodos de aprendizado em poucas horas. No entanto, o desempenho obtido no ambiente virtual nem sempre se repete no mundo físico.

Diferenças como atrito nas articulações e limitações dos motores podem afetar o comportamento dos robôs. Para reduzir esse impacto, os pesquisadores ajustam o hardware e os modelos de simulação com base em dados reais.

O desenvolvimento também mostrou que o desempenho depende da integração entre software e estrutura física. Segundo os pesquisadores, avanços em inteligência artificial não substituem a necessidade de aprimoramento do hardware.

Robôs em aplicações industriais

O avanço dos robôs humanoides está ligado a demandas práticas, como a execução de tarefas físicas em ambientes industriais. Alguns projetos focam na capacidade de transportar cargas e operar em locais onde há escassez de mão de obra. Ao mesmo tempo, pesquisadores apontam que o uso desses sistemas pode se expandir a partir de novas aplicações ainda não consolidadas, seguindo trajetórias semelhantes a outras tecnologias.

A tendência indicada é que os robôs sejam desenvolvidos para complementar atividades humanas, com foco em funções específicas. Os dados indicam que o desenvolvimento atual não depende exclusivamente da imitação do corpo humano, mas da criação de sistemas adaptados às necessidades reais de uso.