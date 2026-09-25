China lidera instalação de robôs industriais com 354 mil novas unidades

A China instalou 354 mil robôs industriais em 2025, o equivalente a cerca de 59% de todas as novas unidades instaladas no mundo. Quase seis em cada dez novos robôs usados em fábricas foram colocados no país, segundo o Relatório Mundial de Robótica 2026, divulgado pela Federação Internacional de Robótica (IFR).

Com o resultado, a China permaneceu, pelo segundo ano consecutivo, como o maior mercado mundial de robôs industriais. A IFR estima que o mercado chinês ainda poderá crescer, em média, entre 5% e 10% ao ano de 2026 a 2029.

O número de robôs em operação nas fábricas também atingiu um recorde global. Ao fim de 2025, havia 5 milhões de unidades em funcionamento, alta de 9% em relação ao ano anterior. Mais de 600 mil novos robôs foram instalados durante o ano, aumento de 11%.

A Ásia registrou o crescimento mais forte na adoção desses equipamentos, seguida pelas Américas. Na Europa, o ritmo foi menor.

Entre os principais mercados, os Estados Unidos ultrapassaram o Japão e chegaram à segunda posição, com quase 38,5 mil novos robôs instalados em 2025, alta de 12%. O Japão registrou 36,2 mil unidades, queda de 19%, e passou para o terceiro lugar.

Na Europa, a Alemanha permaneceu como o maior mercado da região e o quinto do mundo. O país instalou menos de 25 mil robôs industriais no ano, redução de 8%.

Segundo o relatório, fatores como escassez de mão de obra e avanços em inteligência artificial, visão computacional e sensores deverão continuar influenciando a demanda por robôs industriais.

Fonte: news.cn