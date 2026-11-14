O que causou a pane nos EUA? 14 perguntas e respostas sobre a paralisação dos voos

Uma pane nas telecomunicações levou à suspensão de decolagens nos Estados Unidos na sexta-feira, 13, e afetou operações em outros países. A liberação do espaço aéreo foi oficializada na madrugada deste sábado, 14, mas não encerrou os transtornos: atrasos e cancelamentos devem se estender pelo fim de semana.

O que se sabe sobre a origem do problema? Há indícios de ataque cibernético? Como ficam os voos entre Brasil e Estados Unidos? Confira as respostas abaixo.

1. Por que as decolagens foram suspensas nos Estados Unidos?

A Administração Federal de Aviação (FAA), agência que regula a aviação nos Estados Unidos, ordenou a suspensão das decolagens por volta das 16h de sexta-feira, no horário local, após identificar uma falha nas telecomunicações que afetou o controle do tráfego aéreo.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, anunciou a reabertura do espaço aéreo às 21h15. A autorização, porém, previa uma retomada gradual das partidas.

2. Qual é a principal hipótese para a origem da pane?

A possibilidade de incompatibilidade entre equipamentos antigos e atualizações tecnológicas foi levantada pelo secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, em entrevista coletiva na Casa Branca.

Segundo ele, a instalação de equipamentos e a atualização da infraestrutura podem ter sobrecarregado sistemas que já estavam em operação. Essa era uma hipótese inicial, sem conclusão sobre a causa do problema.

Três dias antes da paralisação, a FAA havia anunciado a chegada da ferramenta de gerenciamento de tráfego aéreo SMART aos 22 centros de controle de rotas do país.

3. Há indícios de ataque cibernético?

Segundo Mullin, as verificações iniciais não identificaram evidências de ataque cibernético. O secretário afirmou que não foram encontrados sinais de invasão ou atividades suspeitas que apontassem para uma ação intencional.

A avaliação apresentada pelas autoridades indicava uma falha técnica. A origem da pane, contudo, ainda estava sob investigação.

4. O governo considera a possibilidade de atentado terrorista?

Não. O secretário de Segurança Interna descartou essa hipótese e afirmou que o episódio não representava um “novo 11 de setembro”. Segundo ele, a interrupção estava relacionada a um problema nas telecomunicações.

5. Quantos voos sofreram atrasos ou foram cancelados?

O levantamento citado da plataforma FlightAware registrava 10.543 atrasos e 3.580 cancelamentos em voos com origem ou destino nos Estados Unidos ou que passariam pelo espaço aéreo do país.

Duffy informou que mais de 3.500 aeronaves já estavam no ar quando a suspensão foi determinada. De acordo com a FAA, todas permaneciam sob monitoramento, e a situação dos voos internacionais seria analisada individualmente.

6. Nenhum avião pôde decolar durante a suspensão?

A restrição teve alcance nacional, mas houve autorizações individuais para algumas partidas internacionais.

Registros da plataforma Flightradar24 citados pelo jornal The New York Times mostraram que aeronaves com saída de Boston e Nova York para destinos na Europa e na Ásia receberam permissão para decolar após atrasos.

7. A paralisação atingiu aeroportos de outros países?

Sim. A suspensão também alterou operações fora do território americano.

A autoridade de aviação do México informou, na sexta-feira, 13, que a FAA solicitou a permanência em solo de aeronaves que tinham os Estados Unidos como destino.

Na Europa, a Eurocontrol, entidade que coordena o tráfego aéreo no continente, interrompeu partidas dos países-membros para os Estados Unidos a pedido da agência americana. O comunicado atribuiu a medida a problemas técnicos.

8. Como funciona uma ordem de suspensão de decolagens?

A medida conhecida como ground stop, ordem que impede temporariamente as decolagens, mantém os aviões nos aeroportos até a autorização das autoridades. Em geral, aeronaves que já estão em voo podem continuar o trajeto.

O alcance da restrição reflete o volume da aviação americana. A FAA tem mais de 14 mil controladores de tráfego aéreo, responsáveis pela coordenação de mais de 44 mil voos que partem diariamente dos aeroportos do país.

9. Quais medidas o governo propõe para evitar outra pane?

Duffy defendeu a substituição da infraestrutura, em vez da continuidade de atualizações pontuais em equipamentos antigos. O secretário pediu ao Congresso US$ 50 bilhões em recursos emergenciais.

No ano anterior, os parlamentares haviam aprovado US$ 12,5 bilhões para recuperar o sistema de comunicações da FAA. Na sexta-feira, a agência e a Casa Branca também solicitaram US$ 30,1 bilhões para resolver outros problemas da estrutura.

10. Os Estados Unidos já enfrentaram uma suspensão desse tipo?

Sim. O episódio foi a segunda suspensão nacional de decolagens desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

A ocorrência anterior foi em janeiro de 2023, quando uma interrupção determinada pela FAA afetou as partidas domésticas por menos de duas horas.

11. Existe relação entre a falha e o uso de inteligência artificial?

Não há explicação oficial que associe a paralisação à inteligência artificial. Duffy descartou que a tecnologia tenha causado a pane.

A discussão surgiu porque a FAA havia ampliado o uso do SMART poucos dias antes. Segundo a publicação especializada Ars Technica, a implantação começou em setembro e alcançou os 22 centros de controle do país em 10 de novembro.

A ferramenta cruza informações sobre condições meteorológicas, rotas e disponibilidade de controladores para recomendar ajustes no tráfego aéreo. As sugestões passam pela avaliação de profissionais da agência.

A Air Space Intelligence, empresa que desenvolveu o sistema, negou envolvimento no problema. Em entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump também afirmou que a suspensão não parecia ligada à inteligência artificial ou a um ataque cibernético.

12. Os problemas da Microsoft tiveram participação no episódio?

A Microsoft negou ligação entre seus serviços e a suspensão dos voos. A companhia, que havia enfrentado problemas técnicos na quinta-feira, 12, afirmou não haver indicação de relação entre os dois episódios.

Mullin apresentou a mesma avaliação em entrevista na Casa Branca e disse não existir razão para associar a pane aérea às dificuldades relatadas pela empresa.

13. Quando os voos devem voltar ao normal?

Ainda não havia previsão para a normalização completa das operações. Mesmo com a liberação das decolagens na sexta-feira, 13, os efeitos da interrupção devem continuar pelo fim de semana.

Duffy afirmou que a retomada seria lenta, pois as companhias precisariam reorganizar suas operações. Especialistas do setor aéreo avaliaram que esse processo poderia levar vários dias.

14. Qual é a orientação para os passageiros no Brasil?

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha os desdobramentos e orienta os passageiros a consultar as companhias aéreas sobre mudanças nos voos. A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, fez a mesma recomendação.

Segundo a Anac, as empresas devem informar imediatamente atrasos e cancelamentos de voos e atualizar os passageiros sobre a previsão de partida.

Quando houver reacomodação por atraso ou cancelamento, ela deve ocorrer sem custo, no primeiro voo disponível da própria companhia ou de outra empresa. O passageiro que optar por uma data ou horário de sua preferência pode escolher um voo da transportadora contratada, dentro da validade da passagem.

A Gol informou que acompanhava dois voos com saída dos Estados Unidos. A Azul afirmou que aguardava orientações: um voo para Orlando seguia normalmente, enquanto outros três estavam programados.