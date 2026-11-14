O que causou a pane nos EUA? 14 perguntas e respostas sobre a paralisação dos voos

Paralisação de voos nos EUA: Governo investiga problema nas telecomunicações e não identificou indícios de ataque cibernético. (Peter Nicholl/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 12h42.
Uma pane nas telecomunicações levou à suspensão de decolagens nos Estados Unidos na sexta-feira, 13, e afetou operações em outros países. A liberação do espaço aéreo foi oficializada na madrugada deste sábado, 14, mas não encerrou os transtornos: atrasos e cancelamentos devem se estender pelo fim de semana.
O que se sabe sobre a origem do problema? Há indícios de ataque cibernético? Como ficam os voos entre Brasil e Estados Unidos? Confira as respostas abaixo.
A Administração Federal de Aviação (FAA), agência que regula a aviação nos Estados Unidos, ordenou a suspensão das decolagens por volta das 16h de sexta-feira, no horário local, após identificar uma falha nas telecomunicações que afetou o controle do tráfego aéreo.
O secretário de Transportes, Sean Duffy, anunciou a reabertura do espaço aéreo às 21h15. A autorização, porém, previa uma retomada gradual das partidas.
A possibilidade de incompatibilidade entre equipamentos antigos e atualizações tecnológicas foi levantada pelo secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, em entrevista coletiva na Casa Branca.
Segundo ele, a instalação de equipamentos e a atualização da infraestrutura podem ter sobrecarregado sistemas que já estavam em operação. Essa era uma hipótese inicial, sem conclusão sobre a causa do problema.
Três dias antes da paralisação, a FAA havia anunciado a chegada da ferramenta de gerenciamento de tráfego aéreo SMART aos 22 centros de controle de rotas do país.
Segundo Mullin, as verificações iniciais não identificaram evidências de ataque cibernético. O secretário afirmou que não foram encontrados sinais de invasão ou atividades suspeitas que apontassem para uma ação intencional.
A avaliação apresentada pelas autoridades indicava uma falha técnica. A origem da pane, contudo, ainda estava sob investigação.
Não. O secretário de Segurança Interna descartou essa hipótese e afirmou que o episódio não representava um “novo 11 de setembro”. Segundo ele, a interrupção estava relacionada a um problema nas telecomunicações.
O levantamento citado da plataforma FlightAware registrava 10.543 atrasos e 3.580 cancelamentos em voos com origem ou destino nos Estados Unidos ou que passariam pelo espaço aéreo do país.
Duffy informou que mais de 3.500 aeronaves já estavam no ar quando a suspensão foi determinada. De acordo com a FAA, todas permaneciam sob monitoramento, e a situação dos voos internacionais seria analisada individualmente.
A restrição teve alcance nacional, mas houve autorizações individuais para algumas partidas internacionais.
Registros da plataforma Flightradar24 citados pelo jornal The New York Times mostraram que aeronaves com saída de Boston e Nova York para destinos na Europa e na Ásia receberam permissão para decolar após atrasos.
Sim. A suspensão também alterou operações fora do território americano.
A autoridade de aviação do México informou, na sexta-feira, 13, que a FAA solicitou a permanência em solo de aeronaves que tinham os Estados Unidos como destino.
Na Europa, a Eurocontrol, entidade que coordena o tráfego aéreo no continente, interrompeu partidas dos países-membros para os Estados Unidos a pedido da agência americana. O comunicado atribuiu a medida a problemas técnicos.
A medida conhecida como ground stop, ordem que impede temporariamente as decolagens, mantém os aviões nos aeroportos até a autorização das autoridades. Em geral, aeronaves que já estão em voo podem continuar o trajeto.
O alcance da restrição reflete o volume da aviação americana. A FAA tem mais de 14 mil controladores de tráfego aéreo, responsáveis pela coordenação de mais de 44 mil voos que partem diariamente dos aeroportos do país.
Duffy defendeu a substituição da infraestrutura, em vez da continuidade de atualizações pontuais em equipamentos antigos. O secretário pediu ao Congresso US$ 50 bilhões em recursos emergenciais.
No ano anterior, os parlamentares haviam aprovado US$ 12,5 bilhões para recuperar o sistema de comunicações da FAA. Na sexta-feira, a agência e a Casa Branca também solicitaram US$ 30,1 bilhões para resolver outros problemas da estrutura.
Sim. O episódio foi a segunda suspensão nacional de decolagens desde os atentados de 11 de setembro de 2001.
A ocorrência anterior foi em janeiro de 2023, quando uma interrupção determinada pela FAA afetou as partidas domésticas por menos de duas horas.
Não há explicação oficial que associe a paralisação à inteligência artificial. Duffy descartou que a tecnologia tenha causado a pane.
A discussão surgiu porque a FAA havia ampliado o uso do SMART poucos dias antes. Segundo a publicação especializada Ars Technica, a implantação começou em setembro e alcançou os 22 centros de controle do país em 10 de novembro.
A ferramenta cruza informações sobre condições meteorológicas, rotas e disponibilidade de controladores para recomendar ajustes no tráfego aéreo. As sugestões passam pela avaliação de profissionais da agência.
A Air Space Intelligence, empresa que desenvolveu o sistema, negou envolvimento no problema. Em entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump também afirmou que a suspensão não parecia ligada à inteligência artificial ou a um ataque cibernético.
A Microsoft negou ligação entre seus serviços e a suspensão dos voos. A companhia, que havia enfrentado problemas técnicos na quinta-feira, 12, afirmou não haver indicação de relação entre os dois episódios.
Mullin apresentou a mesma avaliação em entrevista na Casa Branca e disse não existir razão para associar a pane aérea às dificuldades relatadas pela empresa.
Ainda não havia previsão para a normalização completa das operações. Mesmo com a liberação das decolagens na sexta-feira, 13, os efeitos da interrupção devem continuar pelo fim de semana.
Duffy afirmou que a retomada seria lenta, pois as companhias precisariam reorganizar suas operações. Especialistas do setor aéreo avaliaram que esse processo poderia levar vários dias.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha os desdobramentos e orienta os passageiros a consultar as companhias aéreas sobre mudanças nos voos. A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, fez a mesma recomendação.
Segundo a Anac, as empresas devem informar imediatamente atrasos e cancelamentos de voos e atualizar os passageiros sobre a previsão de partida.
Quando houver reacomodação por atraso ou cancelamento, ela deve ocorrer sem custo, no primeiro voo disponível da própria companhia ou de outra empresa. O passageiro que optar por uma data ou horário de sua preferência pode escolher um voo da transportadora contratada, dentro da validade da passagem.
A Gol informou que acompanhava dois voos com saída dos Estados Unidos. A Azul afirmou que aguardava orientações: um voo para Orlando seguia normalmente, enquanto outros três estavam programados.