Opinião: a COP31 foi um choque de realidade necessário

RESUMO ＋ Na abertura da COP31, em Antalya, na Turquia, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que ultrapassar a meta climática de 1,5º C tornou-se inevitável. Ao lado de Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC, e Chris Bowen, copresidente pela Austrália, Guterres destacou a transição energética como eixo de segurança econômica e alertou que economias emergentes pagam até três vezes mais pelo capital.

A diplomacia climática costuma ser acusada de cultivar um otimismo performático. A COP31 ainda está no começo, mas não parece ser o caso desta vez.

Logo na abertura, António Guterres (em seu último ano como secretário-geral da ONU), subiu à tribuna para afirmar que o primeiro dever é "dizer a verdade" e reconhecer que ultrapassar a meta de 1,5º C tornou-se inevitável. A questão agora não é mais evitar o chamado overshoot, mas gerenciar sua intensidade, duração e capacidade destrutiva.

O discurso simboliza uma dura aterrissagem na realidade. Para quem reconhece os limites do voluntarismo corporativo desconectado da economia, o encontro na Turquia traz mensagens cruciais sobre risco, competitividade e alocação de capital.

Ao lado de Guterres, as manifestações de Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC, e de Chris Bowen, copresidente das negociações pela Austrália, convergiram para um diagnóstico comum: a crise climática deixou de ser um debate sobre sensibilidade ecológica para se tornar o epicentro da segurança energética e da estabilidade financeira global.

O paradoxo da transição energética e o avanço das emissões globais

Guterres pontuou com precisão o paradoxo que define a nossa era. Por um lado, a transição energética vive uma curva exponencial sem precedentes na história industrial, impulsionada pela maturidade comercial da energia solar, da mobilidade elétrica e do armazenamento em baterias. A economia de baixo carbono já se provou tecnicamente viável e mais barata na maior parte do mundo.

Por outro lado, a inércia sistêmica e alguns interesses econômicos mantêm as emissões globais em patamares recordes, arrastando o planeta para uma trajetória de aquecimento superior a 2,5º C até o fim do século caso os compromissos nacionais não sejam acelerados de forma drástica.

A novidade trazida por líderes como Stiell e Bowen é a conexão direta entre a vulnerabilidade climática e as pressões diárias sentidas pelas famílias e governos. Em um momento de policrise, marcado por conflitos geopolíticos, inflação persistente e choques nas cadeias de suprimentos, a dependência dos combustíveis fósseis se revelou a raiz da volatilidade econômica.

A transição para renováveis e a eletrificação ampla dos sistemas produtivos deixaram de ser apenas vetores de descarbonização para se tornarem a principal salvaguarda de soberania energética contra flutuações de preços incontroláveis.

Inteligência artificial, redes elétricas e a meta de eletrificação em Antalya

Nesse cenário, Bowen trouxe à mesa um elemento contemporâneo indispensável para qualquer estratégia de longo prazo: a corrida pela inteligência artificial e a proliferação de centros de dados. O apetite energético da economia digital pode sobrecarregar redes elétricas ou, se devidamente canalizado, atuar como acelerador da demanda por eletricidade renovável em grande escala.

A meta discutida em Antalya de elevar a participação da eletricidade na matriz final de energia — de cerca de um quinto para um terço na próxima década — coloca a infraestrutura de transmissão, modernização de redes e geração limpa no centro da estratégia de qualquer economia que queira se manter industrialmente relevante.

Assimetria de capital, crise climática e o papel do financiamento verde

No entanto, o maior nó debatido é a assimetria de capital e justiça climática. Os números lembrados por Guterres são pedagógicos e desconfortáveis: as economias emergentes enfrentam um custo de capital de duas a três vezes superior ao das nações desenvolvidas para financiar sua transição, criando um ciclo vicioso em que a dependência de combustíveis fósseis se perpetua por falta de alternativa fiscal viável.

É aqui que a gestão técnica para sustentabilidade precisa transcender os relatórios de conformidade e dialogar diretamente com a diretoria financeira. Quando Stiell insiste na necessidade de traduzir as metas das NDCs em projetos viáveis e focar na "economia real", ele desenha o mapa da liderança empresarial contemporânea.

Adaptar-se a um cenário de crise climática exige que as empresas revejam suas matrizes de risco e materialidade, precifiquem os riscos físicos severos sobre cadeias de valor e desenvolvam estruturas de governança capazes de capturar os fluxos crescentes de financiamento verde.

Pragmatismo econômico e responsabilidade fiduciária na transição energética

O recado de Antalya é categórico para quem decide investimentos e desenha estratégias de negócios. O discurso da sustentabilidade como um exercício de relações públicas ou como uma agenda restrita a metas voluntárias de longo prazo caducou.

A transição energética e a adaptação climática tornaram-se as forças mais determinantes de reorganização dos mercados, do comércio internacional e do custo do dinheiro. Compreender essa dinâmica com pragmatismo técnico não é uma concessão ao ativismo, mas a premissa mais elementar de sobrevivência econômica e responsabilidade fiduciária para os próximos anos.