IA no computador: quando vale investir para trabalhar com modelos locais

O lançamento dos computadores com RTX Spark, da Nvidia, motivou esta análise sobre o uso de inteligência artificial na própria máquina. Para profissionais e empresas, o benefício depende das tarefas realizadas, da qualidade das respostas e do gasto que pode ser efetivamente reduzido.

Um profissional usa inteligência artificial para revisar alguns textos, esclarecer dúvidas e resumir documentos. Outro passa o dia trabalhando com agentes, analisando arquivos e pedindo alterações em projetos. Os dois utilizam IA, mas têm necessidades diferentes. A compra de um computador capaz de executar modelos localmente também terá um retorno diferente para cada um.

A chegada dos computadores com RTX Spark ao mercado, em outubro, amplia essa discussão. A Nvidia apresenta a plataforma como uma combinação de recursos para criação, jogos e inteligência artificial local em computadores Windows. Para quem trabalha com tecnologia, o lançamento chama atenção. Para quem administra um negócio, interessa entender o que isso permite fazer e quando justifica o investimento. (nvidianews.nvidia.com)

Na minha avaliação, a decisão começa pela rotina. Antes de escolher a máquina, é preciso identificar quais atividades podem ser realizadas nela e quais continuarão dependendo dos serviços contratados pela internet.

O que significa executar IA no computador

Quando usamos muitos dos serviços de IA pelo navegador, o processamento acontece em servidores externos. Nosso computador envia a solicitação e recebe o resultado.

Com um modelo local, esse processamento acontece na própria máquina. Para isso, precisamos de um equipamento com capacidade suficiente, de um modelo compatível e de um aplicativo que permita utilizá-lo. Algumas tarefas podem funcionar sem internet, desde que não dependam de consultas ou serviços externos.

O modelo já vem treinado. Pode explicar conceitos, produzir textos e ajudar com programação a partir do que aprendeu. Não depende apenas dos documentos que o usuário fornece, mas também não funciona como uma enciclopédia capaz de recuperar corretamente qualquer informação.

Mais parâmetros podem ampliar sua capacidade, mas não garantem melhores respostas em todas as situações. A qualidade dos dados, o treinamento e a arquitetura também influenciam o resultado. Conseguir carregar um modelo no computador não significa que ele responderá com a velocidade e a qualidade necessárias ao trabalho.

Por isso, comprar um equipamento para IA local não equivale a instalar nele os mesmos modelos e recursos oferecidos pelo ChatGPT ou pelo Claude. É preciso avaliar a solução que será efetivamente utilizada.

O que muda no trabalho

Em marketing, um profissional pode usar IA para interpretar um briefing, escrever anúncios, preparar e-mails e adaptar uma campanha para diferentes públicos. No uso mais intenso, ele produz várias versões, compara abordagens e revisa os materiais ao longo do dia.

A criação de imagens e vídeos também faz parte dessa rotina, mas exige ferramentas próprias. Escrever um roteiro e gerar um vídeo são operações diferentes, com custos e necessidades de processamento distintos.

No desenvolvimento de software, a IA pode explicar um trecho de código, sugerir uma correção ou ajudar a escrever testes. Em uma rotina mais intensa, agentes percorrem arquivos, implementam mudanças, executam testes e voltam ao código para corrigir falhas. Uma solicitação do profissional pode gerar várias chamadas ao modelo.

O desenvolvedor também pode reservar modelos mais avançados, como Astra ou Fable, para planejamento e revisão de soluções. Transferir algumas etapas para o computador não significa substituir toda essa combinação de ferramentas.

Em finanças, a IA pode resumir relatórios, comparar comentários de períodos anteriores e preparar explicações sobre resultados já calculados. Um uso mais intenso envolve diferentes unidades de negócio, mais documentos e sucessivas revisões. Cálculos e conciliações precisam continuar sendo executados e conferidos em ferramentas apropriadas.

Nos três casos, o benefício depende de o modelo local realizar uma parcela útil do trabalho com qualidade. As integrações com arquivos, sistemas e ferramentas também precisam existir; o equipamento não as entrega automaticamente.

Dois perfis de uso, duas contas diferentes

Para simplificar, vamos comparar um profissional que utiliza IA em tarefas pontuais com outro que a utiliza intensamente. Esses perfis descrevem o volume de uso, não a competência da pessoa.

A simulação abaixo considera apenas processamento de texto por API, modalidade em que o pagamento varia conforme o consumo. Tokens são as unidades de conteúdo que o modelo recebe e gera.

Adotamos 22 dias úteis, uma tarifa ilustrativa de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída. No perfil básico, os volumes diários de entrada e saída são, respectivamente: 100 mil e 20 mil em marketing; 1 milhão e 100 mil em desenvolvimento; 200 mil e 20 mil em finanças. O perfil intenso utiliza dez vezes esses volumes.

Rotina de texto Gasto mensal básico Gasto mensal intenso Economia bruta no uso intenso, com 70% local

Marketing US$ 8,80 US$ 88,00 US$ 61,60

Desenvolvimento US$ 66,00 US$ 660,00 US$ 462,00

Finanças US$ 13,20 US$ 132,00 US$ 92,40

São hipóteses, não médias de mercado nem resultados medidos no RTX Spark. Os 70% pressupõem substituir essa proporção dos tokens de entrada e saída com qualidade adequada. A conta não inclui geração de imagens e vídeos, planejamento com Astra/Fable, energia, licenças, suporte ou retrabalho.

A diferença entre as profissões representa os volumes escolhidos para o exemplo. Não significa que todo desenvolvedor gaste mais que um profissional de marketing.

Simulação de gastos mensais com IA para tarefas de texto. A economia pressupõe transferir 70% do processamento para um modelo local com qualidade adequada, antes dos custos de equipamento e operação

A tabela mostra por que a intensidade importa. Quando o gasto substituível é pequeno, a economia oferece pouco apoio à compra. Com maior consumo, pode existir uma oportunidade, desde que o computador consiga absorver o trabalho no tempo necessário.

Quando o investimento pode compensar

Se a empresa já pretende renovar os computadores, faz sentido avaliar o valor adicional da configuração necessária para IA. Se a compra acontecer exclusivamente para essa finalidade, o investimento total precisa entrar na conta.

Considere, como hipótese, US$ 2 mil adicionais. Para recuperar esse valor em dois anos, seria necessário economizar aproximadamente US$ 83 por mês, depois de descontar os custos adicionais de operação.

Esse critério ajuda a avaliar a compra sem depender de uma promessa genérica de produtividade. É preciso verificar quanto da despesa atual realmente desaparece e quanto custa manter a alternativa local.

Há uma diferença importante entre API e assinatura. Reduzir chamadas cobradas por consumo pode diminuir a conta. Utilizar menos uma assinatura mensal que continuará ativa não reduz automaticamente seu preço.

O tempo do profissional também pesa. Se a execução local exigir mais correções, espera ou novas consultas à nuvem, parte do benefício desaparece. Por outro lado, uma redução consistente no tempo de tarefas recorrentes pode justificar o investimento mesmo quando a economia direta de consumo é menor.

E no uso doméstico?

Em casa, modelos locais podem apoiar estudos, resumir documentos e ajudar na preparação de textos. Com aplicativos compatíveis, também podem participar de atividades com imagens e outros arquivos.

Para quem utiliza IA ocasionalmente, essas possibilidades podem não justificar a troca de computador. Para quem já precisa de uma máquina mais potente para trabalho ou criação, a capacidade de executar IA pode ser um benefício adicional.

Como eu avaliaria a compra

Começaria com algumas tarefas frequentes e compararia o resultado local com a solução já utilizada. Mediria o tempo até a entrega, a necessidade de correção e a redução efetiva da despesa. Nas empresas, esse teste pode ser feito com um grupo pequeno antes de ampliar a compra.

O lançamento do RTX Spark ajuda a mostrar a evolução do computador como ferramenta de trabalho: uma parcela maior do processamento de IA pode acontecer na própria máquina. O uso combinado com serviços externos permite escolher onde cada atividade funciona melhor.

Para decidir, eu partiria do trabalho que precisa ser feito. Um computador mais caro pode fazer sentido quando entrega qualidade, atende ao volume necessário e traz um benefício que aparece na rotina. É isso que precisa orientar o investimento.