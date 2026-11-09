Estagiário da Suzano visitou o hub da empresa na China. Na volta, foi promovido duas vezes

Quando ganhou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2025, Hugo Maia era estagiário da Suzano em Belém. Em janeiro, na imersão de uma semana na China que fez parte do prêmio, ele visitou o hub de inovação da empresa em Xangai. Na volta, foi promovido a analista júnior e, pouco depois, a analista de planejamento e demanda, já no escritório central, em São Paulo.

A história está no terceiro e último episódio da primeira temporada de Mundo Na Prática, websérie documental do Na Prática em parceria com a EXAME, disponível no YouTube. O episódio acompanha os últimos dias dos seis vencedores em Xangai e mostra o que aconteceu com eles nos meses seguintes.

Um robô que já cumprimentou Xi Jinping

A primeira parada é o ZhangJiang Hi-Tech Park, no distrito de Pudong. Criado em 1992, o polo ocupa cerca de 95 km² e reúne mais de 24 mil organizações, entre empresas de microchips, biofármacos e software, universidades e centros de pesquisa.

O grupo foi recebido pelo GR-1, robô humanoide da empresa Fourier que já tinha sido cumprimentado pelo presidente chinês, Xi Jinping. Com 1,65 metro e cerca de 55 quilos, ele anda sobre duas pernas, desvia de obstáculos e pode ser treinado para funções da indústria à saúde.

“Parece uma cidade, um bairro tecnológico, com ruas, tudo pensado em tecnologia”, diz Naomi Ferreira, estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Próteses ligadas ao cérebro e órgãos levados por drone

Num showroom de saúde do parque, os estudantes de medicina viram cirurgia robótica e tecnologias de reabilitação. Naomi destaca as próteses que se conectam ao cérebro e permitem mover a mão com o pensamento. Também chamou a atenção dela a ideia de transportar órgãos para transplante por drones, o que poderia encurtar o tempo de deslocamento que hoje depende de helicópteros e aviões.

LEIA MAIS: Robô aos 3 anos, laboratório aos 4: o que universitários brasileiros viram na educação da China

A Suzano do outro lado do mundo

Dentro do mesmo parque fica o Suzano Asia Innovation Hub. A maior produtora de celulose do mundo está na China desde os anos 1980, e o país é o principal destino da celulose que a empresa exporta. Em 2025, 39,3% da receita de exportação de celulose da Suzano veio de lá, segundo o episódio. No hub, pesquisadores trabalham com universidades e instituições chinesas em materiais como lignina e bio-óleo.

O grupo passou quase uma hora e meia com Pablo Gimenez Machado, vice-presidente executivo de bens de consumo e estratégia da Suzano, que mostrou tecnologias usadas na logística e nos portos chineses. “Nos portos, por exemplo, a gente tem robôs que automatizam todos os processos de logística, dos contêineres”, diz Hugo, da Universidade Federal do Pará (UFPA), que trabalha com logística e supply chain na empresa.

O roteiro ainda passou pela Huawei, que destinou 21,8% da receita a pesquisa e desenvolvimento em 2025, com 114 mil profissionais só nessa área. Por razões de segurança, a equipe não pôde gravar lá dentro. Antes do aeroporto, houve uma parada fora do roteiro numa cidade histórica conhecida como a “Veneza chinesa”, com canais, pontes e lojas à beira da água.

Desenvolveu um projeto de impacto na faculdade? Inscreva-se no Prêmio Na Prática 2027

O que mudou depois da China

A parte final do episódio volta ao Brasil. Cada vencedor conta como a viagem entrou na própria trajetória.

Pedro Docema, da USP, tinha acabado de escrever o projeto de doutorado em janeiro. Em fevereiro, voltou da China e recomeçou. “Eu reescrevi tudo do zero. É como se a primeira versão não existisse mais”, diz. Agora, quer investigar governança de saúde e como transformar dados de populações vulneráveis em políticas públicas, a exemplo do que viu os chineses fazerem.

Gabriela Mendanha, estudante de medicina da PUC Goiás, se candidatou a uma vaga de pesquisa e internato em Stanford. No currículo, estava o Prêmio Na Prática. A pesquisa que propôs desenvolver por lá nasceu de uma ideia que teve durante a viagem.

Para Emilly Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o prêmio a apresentou às pessoas certas. “Foi uma ajuda muito grande para me colocar em ambientes que eu demoraria provavelmente anos para conseguir acessar”, diz. Naomi diz ter ganhado autonomia e autoconfiança para buscar parcerias para os projetos sociais que lidera. Narayane Medeiros, do ITA, conta que a viagem desfez estereótipos que tinha sobre a China.

Prêmio Na Prática 2027 com inscrições abertas

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário reconhece estudantes e recém-formados que desenvolveram projetos de impacto durante a graduação. As inscrições para a edição de 2027 estão abertas.

Para os seis de 2025, a viagem durou uma semana. O que trouxeram de volta ainda está em andamento.

Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2027

Perguntas e respostas

O que é Mundo Na Prática?

É uma websérie documental do Na Prática, em parceria com a EXAME, que acompanha a imersão de uma semana na China dos seis vencedores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2025, entre Pequim e Xangai. A primeira temporada tem três episódios, disponíveis gratuitamente no YouTube.

O que mostra o último episódio de Mundo Na Prática?

As visitas ao ZhangJiang Hi-Tech Park, ao Suzano Asia Innovation Hub e à Huawei, em Xangai, e depoimentos dos estudantes sobre o que mudou nas suas trajetórias depois da viagem.

Quem são os vencedores do Prêmio Na Prática 2025?

Emilly Rodrigues (UFSM), Gabriela Mendanha (PUC Goiás), Hugo Maia (UFPA), Naomi Ferreira (UFC), Narayane Medeiros (ITA) e Pedro Docema (USP).

O que é o ZhangJiang Hi-Tech Park?

É o principal polo de ciência e tecnologia de Xangai, criado em 1992 no distrito de Pudong. Reúne mais de 24 mil organizações, incluindo empresas, universidades e centros de pesquisa.

Como participar do Prêmio Na Prática 2027?

As inscrições estão abertas na página do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Podem participar estudantes e recém-formados com projetos de impacto desenvolvidos durante a graduação.