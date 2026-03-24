China produz robôs humanoides em massa não só para fábricas, mas para cuidar de idosos

A China registrou 323 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2025, cerca de 23% da população, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. A projeção indica que esse número deve chegar a 400 milhões até 2035, próximo à população dos Estados Unidos. Com o envelhecimento acelerado, o país ampliou o uso de robôs humanoides no cuidado de idosos, incorporando a tecnologia a políticas públicas e à estratégia industrial.

O avanço ocorre em um contexto de queda populacional e redução da força de trabalho. Em 2025, a China registrou mais mortes do que nascimentos, mantendo a tendência iniciada em 2022. Esse cenário pressiona o sistema de saúde, aposentadorias e assistência social, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda por serviços de cuidado de longo prazo. Diante desse quadro, o governo e o setor privado passaram a tratar a automação como parte da resposta estrutural.

Da indústria ao cuidado: a expansão dos robôs humanoides

A base desse movimento está na indústria. A China lidera a instalação de robôs industriais há mais de uma década e consolidou uma cadeia produtiva que inclui fabricação de componentes, desenvolvimento de software e integração de sistemas. Essa estrutura permitiu que empresas avançassem para uma nova etapa: adaptar robôs para funções fora das fábricas.

Nos últimos anos, fabricantes passaram a testar robôs humanoides em residências e centros de cuidado. A principal vantagem é a capacidade de operar em ambientes projetados para humanos, o que reduz a necessidade de mudanças na infraestrutura. Essa transição amplia o papel da automação, que deixa de se limitar à produção industrial e passa a integrar serviços pessoais.

O que são robôs de cuidado e como funcionam

Os robôs voltados ao cuidado de idosos combinam mobilidade, sensores e inteligência artificial para executar tarefas básicas e monitorar condições de saúde. Esses dispositivos conseguem reconhecer comandos de voz, identificar objetos e se deslocar em ambientes internos.

Na prática, os sistemas captam dados por meio de sensores, como movimento e presença, e processam essas informações com algoritmos capazes de identificar padrões. A partir disso, o robô executa ações, como emitir alertas, lembrar horários de medicamentos ou auxiliar na locomoção. Em muitos casos, os dispositivos estão conectados a plataformas digitais, o que permite o acompanhamento remoto por familiares ou profissionais.

Apesar do avanço, a autonomia ainda é limitada. Muitos modelos dependem de programação prévia ou supervisão humana, especialmente em tarefas mais complexas.

Política industrial e programas do governo

O uso de robôs no cuidado de idosos faz parte de uma estratégia mais ampla do governo chinês. A robótica avançada e a inteligência artificial foram incluídas entre os setores prioritários em planos nacionais de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, autoridades passaram a integrar essas tecnologias às políticas de assistência social.

Um pacote recente de medidas voltado ao setor inclui incentivo à digitalização dos serviços de cuidado, apoio ao desenvolvimento de robôs e integração de sistemas por meio de plataformas de dados. Essas ações fazem parte da chamada “economia prateada”, que reúne atividades voltadas à população idosa e que deve ganhar peso crescente na economia do país.

O modelo combina estímulo à produção com criação de demanda. O governo apoia empresas, financia projetos e implementa programas piloto para testar o uso das tecnologias em escala.

Produção em escala e avanço do mercado

Em 2025, empresas ampliaram a fabricação em escala e iniciaram a comercialização de modelos voltados ao uso doméstico e institucional. O mercado chinês desse tipo de robô atingiu cerca de 8,2 bilhões de yuans no período, segundo relatório apresentado em Pequim durante a 2ª Conferência Chinesa da Indústria de Robôs Humanoides e Inteligência Incorporada.

Esse crescimento envolve fabricantes industriais, empresas de tecnologia e startups. O setor combina hardware, software e serviços digitais, criando um ecossistema integrado. Além disso, plataformas digitais passaram a oferecer soluções para monitoramento remoto e gestão de dados, conectando robôs, usuários e profissionais.

Além do mercado interno, empresas chinesas também buscam exportar essas tecnologias, especialmente para países que enfrentam desafios semelhantes de envelhecimento populacional.

Regulação e resposta institucional

O crescimento do setor levou a discussões regulatórias. Autoridades chinesas passaram a avaliar normas para sistemas que simulam interação humana e coletam dados sensíveis, como informações de saúde e rotina.

Entre os principais pontos estão a proteção de dados pessoais, a segurança no uso doméstico e a definição de responsabilidades em caso de falhas. Como os robôs operam em ambientes privados, o controle sobre as informações tornou-se um tema central.

Empresas do setor passaram a ampliar testes e adotar protocolos mais rigorosos, com o objetivo de atender às exigências e reduzir riscos operacionais.

Limites e desafios

Apesar do avanço, a adoção em larga escala ainda enfrenta obstáculos. O custo dos equipamentos continua elevado, o que limita o acesso para parte da população. Além disso, a infraestrutura digital não é uniforme, o que dificulta a implementação em regiões menos conectadas.

Outro fator envolve a adaptação social. Parte dos idosos ainda prefere atendimento humano, especialmente em atividades que exigem interação direta. Por isso, o uso desses robôs tende a ser complementar, com foco em tarefas operacionais e monitoramento.