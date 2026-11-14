Stephen King culpa alienígenas por paralisação de voos nos EUA: 'Eles chegaram'

O escritor Stephen King recorreu a uma invasão alienígena para brincar com a paralisação dos voos nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 13. Em uma publicação no X, o autor de “It: A Coisa” atribuiu a interrupção das decolagens à chegada de extraterrestres.

“Os alienígenas chegaram. Essa é a verdadeira razão para a suspensão de voos. Eles não querem começar um pânico mundial”, escreveu. Em seguida, acrescentou que os visitantes seriam cegos, mas teriam uma audição extremamente aguçada.

A postagem ultrapassou dois milhões de visualizações e recebeu respostas com memes. King publicou a mensagem às 18h50, pelo horário de Brasília, 35 minutos depois do anúncio da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, que determinou a suspensão das decolagens no país.

Falha de comunicação interrompeu decolagens

A restrição foi adotada por segurança após uma falha na comunicação entre 22 centros regionais de controle aéreo, responsáveis por orientar as aeronaves nos percursos entre aeroportos. A FAA liberou as decolagens cerca de quatro horas depois, ainda na noite de sexta-feira.

Segundo o governo de Donald Trump, não havia evidências de que o problema tivesse origem criminosa. O secretário de Transportes, Sean Duffy, atribuiu a interrupção à infraestrutura utilizada pelo sistema.

“Este é um problema de um sistema antigo”, afirmou. “Temos switches muito antigos, roteadores muito antigos. Usamos pequenas linhas de cobre dos anos 1980. É um sistema antigo que entrou em colapso, e entrou em colapso em todos os lugares. Ficou sobrecarregado”.

Os switches, equipamentos que conectam dispositivos em uma rede, e os roteadores fazem parte da estrutura de transmissão de dados.

Mesmo após a liberação, os efeitos da paralisação persistiam neste sábado, 14. Segundo a FlightAware, plataforma de rastreamento aéreo, mais de 2 mil voos com origem ou destino nos Estados Unidos foram suspensos, e outras 300 decolagens tinham previsão de atraso.