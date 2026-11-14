CEO da Nvidia perdeu o cargo e bilhões após escândalo de traição. E se fosse no Brasil?

Quase US$ 500 bilhões em valor de mercado evaporaram da Nvidia em menos de uma semana. Mais de US$ 20 bilhões foram perdidos em valor das participações acionárias de seu fundador, Jensen Huang. E, depois de 33 anos à frente da gigante de chips, o executivo deixou não apenas o cargo de CEO, mas também seu assento no conselho de administração. Tudo isso em meio a um escândalo envolvendo relacionamentos extraconjugais e suspeitas de espionagem empresarial.

A crise atingiu uma das empresas mais importantes da corrida global pela inteligência artificial. Huang, que transformou a Nvidia em uma companhia avaliada em trilhões de dólares, renunciou ao comando em 12 de novembro, após a divulgação de relatos sobre relacionamentos com funcionárias da empresa e com uma empresária suspeita de ligação com a inteligência chinesa. As suspeitas de espionagem ainda não foram comprovadas.

A repercussão ultrapassou a vida pessoal do executivo. As ações da Nvidia chegaram a cair mais de 14% durante o pregão de 12 de novembro e encerraram o dia com queda de 4,3%. A companhia nomeou a então diretora financeira Colette Kress como CEO interina e iniciou a busca por um sucessor.

O episódio levanta uma pergunta: se um dos executivos mais influentes do mundo pode perder o comando da empresa que fundou após um escândalo pessoal, o que aconteceria se uma situação semelhante ocorresse no Brasil?

Uma traição pode levar à demissão por justa causa? Um relacionamento entre chefe e subordinado pode colocar em risco a carreira de um executivo? E até que ponto os resultados financeiros são suficientes para preservar a reputação de um líder?

Especialistas ouvidos pela EXAME afirmam que a resposta depende de uma distinção fundamental: trair o parceiro não é o mesmo que trair a confiança da empresa.

"No Brasil, a infidelidade conjugal, por si só, não constitui motivo para demissão por justa causa", afirma Fabiana Zani, advogada e sócia do SAZ Advogados.

Já para Joaquim Santini, pesquisador internacional de comportamento humano no mercado de trabalho desde 1993, o impacto sobre a carreira pode existir mesmo quando não há uma infração trabalhista comprovada.

"Resultados abrem portas, mas não resolvem, sozinhos, uma quebra de confiança", afirma.

Veja também: Investigação na Nvidia põe em xeque o futuro de Jensen Huang, diz professor de Yale

Por que o fundador da Nvidia teve que deixar o cargo de CEO?

Se a legislação estabelece os limites para uma eventual demissão por justa causa, o mercado de trabalho pode impor obstáculos que vão além das consequências jurídicas.

Para Santini, pesquisador que passou por instituições como Harvard, Unicamp e INSEAD, destaca que a vida privada de um executivo deveria continuar sendo privada.

Entretanto, quando surgem suspeitas de conflitos de interesses ou riscos para a companhia, a situação passa a afetar diretamente a confiança depositada no líder.

"É nesse momento que o conselho, os investidores e os próprios funcionários começam a se perguntar se ainda podem confiar no julgamento daquele líder", diz.

Santini cita uma distinção feita por Sandra Sucher, professora da Harvard Business School, entre falhas de competência e de integridade.

“Quando um executivo comete um erro por falta de competência, ele pode aprender e demonstrar que é capaz de melhorar. Quando a dúvida envolve sua integridade, a recuperação costuma ser mais difícil”, afirma o pesquisador.

Isso acontece porque as pessoas passam a questionar não apenas o comportamento anterior do executivo, mas também suas decisões futuras.

"Ninguém lidera apenas com resultados. As pessoas precisam confiar em quem está à frente, especialmente quando surgem dificuldades", afirma.

Suspeitas de espionagem podem agravar as consequências?

O caso da Nvidia ganhou destaque após a divulgação de suspeitas de espionagem envolvendo uma empresária com quem Huang teria mantido um relacionamento.

A situação levantou questionamentos sobre a segurança das informações estratégicas de uma companhia que ocupa uma posição central no desenvolvimento global da inteligência artificial.

No Brasil, segundo a advogada Zani, o simples fato de um CEO manter um relacionamento com alguém suspeito de espionagem não permite presumir sua participação em qualquer irregularidade.

Entretanto, se ficar comprovado que o executivo compartilhou informações confidenciais, facilitou o acesso indevido a dados estratégicos ou colaborou com a obtenção irregular de segredos empresariais, as consequências podem ser graves.

Para profissionais contratados pela CLT, a violação de segredo da empresa está prevista como hipótese de justa causa no artigo 482.

Já os diretores estatutários podem ser destituídos e responsabilizados pelo descumprimento de seus deveres de diligência e lealdade.

Também podem existir consequências civis, como ações de reparação por prejuízos causados à companhia, e criminais, dependendo da conduta comprovada.

"Uma suspeita de espionagem não equivale à comprovação de responsabilidade. Para que o CEO sofra consequências jurídicas pessoais, é necessário demonstrar sua participação, sua conduta ou o descumprimento de deveres legalmente exigíveis", afirma Zani.

O mercado brasileiro é mais tolerante com escândalos pessoais?

Para Santini, existe uma diferença cultural na maneira como empresas brasileiras e americanas lidam com questões relacionadas à vida privada de seus executivos.

"No Brasil, uma relação extraconjugal tende a ser interpretada como um problema pessoal. Nos Estados Unidos, especialmente nas grandes companhias abertas, costuma existir uma preocupação maior com os possíveis impactos do comportamento do executivo sobre a organização", diz o pesquisador.

Mas, segundo o pesquisador, a principal diferença está na maneira como o poder é exercido dentro das empresas.

Em muitas companhias brasileiras, especialmente aquelas que possuem controladores muito presentes, a permanência de um executivo pode depender fortemente da relação que ele mantém com os donos do negócio.

Isso pode acontecer mesmo quando a organização possui um conselho de administração e regras formais de governança.

"Às vezes, várias pessoas sabem que determinado comportamento não está correto, mas ninguém quer tocar no assunto. Algumas têm medo de perder espaço, outras não querem criar conflitos, e há aquelas que simplesmente acreditam que não vale a pena questionar alguém tão poderoso", afirma.

Com o tempo, segundo Santini, esse silêncio pode se transformar em parte da cultura organizacional.

Os problemas deixam de ser discutidos até que uma situação provoque uma crise pública.

"Para mim, a pergunta mais importante não é se o Brasil é mais tolerante do que os Estados Unidos, mas se nossas empresas conseguem cobrar de seus líderes o mesmo comportamento que esperam de todos os outros profissionais", afirma.

Veja também: Caso Nvidia: o teste da governança corporativa

Quando a imagem do fundador se torna um risco para os negócios?

A saída de Huang também levanta uma discussão sobre a dependência que grandes empresas podem desenvolver em relação aos próprios fundadores.

Para Santini, o risco não está em uma companhia ser identificada com a pessoa que a criou, mas em depender tanto dela que uma eventual saída provoque insegurança entre investidores, funcionários e parceiros.

O pesquisador afirma que já encontrou organizações com profissionais competentes, estruturas de gestão consolidadas e conselhos formalmente constituídos, mas que continuavam funcionando ao redor de uma única pessoa.

"O problema costuma aparecer quando chega o momento de discutir a sucessão e a empresa percebe que quase ninguém foi preparado para assumir aquela responsabilidade", diz Santini.

No Brasil, a discussão é especialmente relevante pela presença de empresas familiares e negócios fortemente associados à imagem de seus fundadores.

"Eu não vejo problema em uma empresa ter a cara de quem a criou. Pelo contrário, isso pode ser motivo de orgulho. O que me preocupa é quando ela passa a depender tanto dessa pessoa que ninguém consegue imaginar como será o dia seguinte sem ela", afirma.

Traição dá justa causa no Brasil?

No Brasil, a infidelidade conjugal, por si só, não é motivo para demissão por justa causa. A Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada dos trabalhadores, mas a situação muda quando um relacionamento interfere nas obrigações profissionais.

“O artigo 482 da CLT prevê hipóteses de justa causa relacionadas a atos de improbidade, mau procedimento, violação de segredo empresarial e indisciplina”, afirma Zani, advogada e sócia do SAZ Advogados.

Isso pode acontecer quando há favorecimento de um parceiro, abuso de poder, uso irregular de recursos da empresa ou compartilhamento de informações confidenciais.

"Uma dispensa por justa causa fundamentada exclusivamente na infidelidade conjugal seria juridicamente questionável e poderia ser revertida pela Justiça do Trabalho", diz.

Para os CEOs, porém, existe uma diferença importante. Enquanto executivos contratados pela CLT seguem as regras trabalhistas, diretores estatutários sem vínculo empregatício podem ser destituídos conforme a legislação societária, mesmo sem uma justa causa trabalhista.

Como reconstruir a carreira depois de um escândalo?

Perder o cargo após uma crise de reputação não significa necessariamente o fim de uma carreira. Mas, segundo Santini, a recuperação da confiança pode levar anos e exige mais do que uma estratégia de comunicação.

O primeiro passo, na avaliação do pesquisador, é compreender o que realmente aconteceu, incluindo as decisões e os comportamentos que contribuíram para a crise.

Ele afirma que o poder pode alterar a percepção que os executivos têm dos próprios limites.

Quando uma pessoa passa muitos anos sendo admirada, recebendo reconhecimento e tomando decisões raramente questionadas, pode começar a acreditar que determinadas regras não se aplicam a ela.

Isso nem sempre acontece por arrogância, mas pode ser resultado de um processo gradual.

Por isso, Santini recomenda que um executivo envolvido em um escândalo:

Reconheça suas responsabilidades,

Esclareça os fatos,

Coopere com eventuais investigações e

Esteja disposto a ouvir críticas.

"Reconstruir a confiança leva tempo. Não basta aparecer novamente na imprensa com um discurso bem-preparado ou anunciar que aprendeu com os erros. As pessoas precisam perceber essa mudança na maneira como o executivo se comporta, se relaciona e toma decisões", afirma.

Entre os principais erros que devem ser evitados estão mentir, esconder informações relevantes, minimizar as consequências do ocorrido ou se apresentar como vítima sem reconhecer a própria responsabilidade.

Para o pesquisador, a pressa em recuperar a reputação e voltar ao mercado pode prejudicar ainda mais a trajetória profissional.

"Não acredito que uma pessoa deva ser definida para sempre pelo pior momento de sua trajetória. Todos nós somos capazes de errar, aprender e mudar, embora a gravidade de cada situação precise ser considerada", afirma.

No fim, a principal lição para líderes e empresas é que resultados financeiros, reconhecimento profissional e poder não eliminam a necessidade de prestar contas pelas próprias decisões.

"Talvez a maior lição para um executivo que vive uma crise dessa natureza seja perceber que o sucesso profissional, por maior que tenha sido, não o torna menos humano, menos vulnerável ou menos responsável por suas escolhas", afirma Santini.