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Baterias ganham espaço no agronegócio — e podem reduzir conta de energia em 50%

Empresa mineira do setor avícola passa a armazenar eletricidade em meio a um plano de expansão de R$ 430 milhões

O projeto de armazenamento de energia ocorre em um momento de ampliação da capacidade produtiva da empresa

O projeto de armazenamento de energia ocorre em um momento de ampliação da capacidade produtiva da empresa

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h45.

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A Rivelli Alimentos, empresa mineira que atua na cadeia de produção avícola, instalou um sistema de armazenamento de energia por baterias de 1,29 megawatt-hora (MWh) em Carmo do Cajuru, Minas Gerais, com expectativa de reduzir a conta de eletricidade em aproximadamente 50%.

O projeto combina baterias da chinesa Huawei, geração solar e conexão à rede elétrica para diminuir os custos nos horários de maior demanda e garantir o abastecimento em caso de apagões.

Desenvolvida pela Powersafe e pela Zipp Energia, a instalação é a primeira para um consumidor privado em Minas Gerais a receber homologação integral da Cemig Distribuição. O sistema utiliza seis gabinetes de baterias e uma usina solar de 378 quilowatts-pico (kWp), além de manter um gerador a diesel como fonte de emergência.

As baterias foram instaladas na Granja de Matrizes da Rivelli, unidade dedicada à criação de aves reprodutoras. A tecnologia permite armazenar eletricidade para utilização nos horários de tarifas mais elevadas e manter equipamentos essenciais em funcionamento durante interrupções da rede. Dependendo das condições de consumo, a autonomia estimada pode chegar a 27 horas.

Como as baterias podem reduzir a conta de energia?

O sistema instalado na granja é composto por seis gabinetes de baterias Huawei LUNA2000, cada um com capacidade de 215 quilowatt-hora (kWh), totalizando 1.290 kWh de armazenamento.

Os equipamentos utilizam baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP), tecnologia de armazenamento baseada em compostos de lítio, ferro e fosfato.

A estrutura também inclui 540 painéis solares de 700 watts-pico (Wp), distribuídos sobre três galpões, com capacidade instalada de geração fotovoltaica de 378 quilowatts-pico (kWp).

Uma das principais funções do projeto é deslocar o consumo de eletricidade para períodos de menor custo.

A estratégia, conhecida como load shifting, ou deslocamento de carga, permite carregar as baterias em horários mais favoráveis e utilizar a energia armazenada durante o horário de ponta, quando o consumo da rede costuma ter tarifas mais elevadas.

Segundo as empresas responsáveis, a solução foi dimensionada para permitir que o consumo de energia da concessionária seja reduzido a zero nesses períodos.

Outra aplicação é o peak shaving, técnica de redução dos picos de demanda elétrica. Nesse caso, as baterias ajudam a controlar a potência solicitada à rede, com o objetivo de manter a demanda máxima da granja em até 360 quilowatts (kW).

O sistema também atua na correção do fator de potência, indicador da eficiência com que a instalação utiliza a energia elétrica, para evitar cobranças adicionais relacionadas à energia reativa.

A combinação dessas funções sustenta a estimativa de redução de aproximadamente 50% na fatura de eletricidade. O percentual, porém, é uma projeção apresentada pelas empresas, e não um resultado medido após um período de operação.

Até 27 horas de autonomia em caso de interrupção

Além do impacto econômico, a instalação busca resolver um problema operacional da cadeia avícola: a dependência de eletricidade para manter as condições ambientais necessárias à criação dos animais.

Na Granja de Matrizes, sistemas de ventilação, ambiência, refrigeração e bombeamento precisam funcionar continuamente. Uma falha prolongada pode comprometer as condições de criação das aves.

Antes da implantação do projeto, a transferência do fornecimento para o gerador a diesel dependia de acionamento manual.

Com o novo sistema, as baterias assumem automaticamente o abastecimento em caso de interrupção da rede elétrica. O gerador continua disponível como uma segunda camada de segurança, podendo ser acionado conforme a necessidade da operação.

Segundo os estudos de dimensionamento, em um cenário considerado crítico, com chuvas intensas e interrupção da rede logo após o horário de ponta, a autonomia estimada é de aproximadamente dez horas.

Esse período pode chegar a 27 horas caso equipamentos não essenciais sejam desligados, reduzindo o consumo de eletricidade.

Em condições favoráveis de geração solar, a autonomia também pode ser prolongada enquanto a produção dos painéis for suficiente para sustentar o consumo.

As estimativas dependem, portanto, das condições de geração e da quantidade de equipamentos mantidos em funcionamento durante uma interrupção.

O projeto preserva o gerador movido a diesel como recurso emergencial. Assim, embora amplie a participação da energia solar na operação, a estrutura não elimina o uso potencial de combustível fóssil em situações de contingência.

Projeto integra energia solar e armazenamento

A infraestrutura da Rivelli inclui uma subestação dedicada de 13,8 quilovolts para 380 volts e foi projetada para operar no modelo zero grid, configuração na qual a instalação não injeta excedentes de eletricidade na rede da distribuidora.

Com isso, a energia solar produzida na granja é direcionada ao consumo da própria unidade e à estratégia de armazenamento, sem exportação para a rede da Cemig.

A integração entre as diferentes fontes permite que a eletricidade seja administrada de acordo com as necessidades da operação.

Para Renato Mondino, diretor de BESS C&I da Huawei, o projeto indica uma mudança na forma como empresas com atividades críticas podem utilizar sistemas de baterias.

“A combinação entre BESS, geração solar e gestão da demanda permite ampliar a resiliência da operação e, ao mesmo tempo, otimizar o uso da energia”, afirma.

A implantação envolveu diferentes fornecedores. A Huawei forneceu a tecnologia de armazenamento e os inversores fotovoltaicos, enquanto a Powersafe ficou responsável pelo fornecimento dos sistemas de baterias, testes e comissionamento, etapa de verificação dos equipamentos antes da operação.

A HDT Energy participou da cadeia de fornecimento, e a Zipp Energia e a KBTZ Engenharia atuaram no desenvolvimento do projeto, nas obras, na subestação e na integração da infraestrutura.

Investimento em energia acompanha expansão da Rivelli

Fundada em 1985, a Rivelli Alimentos atua em diferentes etapas da cadeia avícola, incluindo criação de aves, incubatório, fabricação de rações e processamento industrial. A companhia também trabalha com produtores integrados e atende mercados internacionais.

O projeto de armazenamento de energia ocorre em um momento de ampliação da capacidade produtiva da empresa.

A Rivelli anunciou investimentos de aproximadamente R$ 430 milhões em uma nova etapa de crescimento, com o objetivo de elevar sua capacidade de abate de 200 mil para 300 mil aves por dia, um aumento previsto de 50%.

O plano também contempla investimentos de produtores integrados, que participam da cadeia de produção da companhia.

Com a expansão, o fornecimento de eletricidade permanece como uma condição necessária para sustentar atividades que dependem de ventilação, refrigeração, automação e outros equipamentos.

O valor investido especificamente no sistema de baterias da granja não foi informado no material divulgado pelas empresas. Também não foram apresentados o prazo estimado de retorno financeiro do projeto nem dados de redução de emissões de gases de efeito estufa.

Embora a geração solar faça parte da infraestrutura, a instalação mantém a rede elétrica e o gerador a diesel entre suas fontes de abastecimento.

A capacidade de armazenamento de 1,29 MWh passa, assim, a ser utilizada tanto na gestão diária do consumo quanto na proteção de uma operação que não pode depender exclusivamente da disponibilidade da rede elétrica.

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