Baleia-jubarte percorre quase 7 mil km e desafia comportamento da espécie

Uma baleia-jubarte fêmea percorreu cerca de 7 mil quilômetros entre Omã e a costa oeste da Índia, realizando um deslocamento incomum para uma das populações mais isoladas da espécie. A descoberta foi registrada por pesquisadores que monitoram baleias do Mar Arábico e ajuda a ampliar o conhecimento sobre os hábitos desse grupo considerado raro.

Os resultados foram publicados na revista científica Frontiers in Marine Science e fazem parte de um estudo internacional que acompanhou os movimentos de baleias-jubarte que vivem ao longo da costa de Omã.

População rara vive sem grandes migrações

As baleias-jubarte são conhecidas por suas longas migrações entre áreas de alimentação e reprodução. No entanto, a população do Mar Arábico apresenta um comportamento diferente.

Estima-se que cerca de 80 indivíduos vivam permanentemente na região, sem realizar as migrações sazonais observadas em outras populações espalhadas pelos oceanos do planeta.

Os cientistas acreditam que esse grupo está isolado há aproximadamente 70 mil anos, tornando-se uma das populações de baleias-jubarte mais distintas do mundo.

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Monitoramento via satélite revelou deslocamentos

Para compreender melhor os movimentos desses animais, os pesquisadores instalaram transmissores via satélite em 14 baleias. Os equipamentos permitiram acompanhar os deslocamentos por cerca de 53 dias, revelando que a maioria dos indivíduos permaneceu próxima às áreas costeiras de Omã e do norte do Iêmen.

Os dados mostraram que os animais normalmente utilizam regiões separadas por menos de 400 quilômetros, concentrando suas atividades em áreas específicas do Mar Arábico.

Luban realizou uma viagem inédita

O destaque da pesquisa foi uma baleia fêmea chamada Luban. Diferentemente dos demais indivíduos monitorados, o animal atravessou o Mar Arábico em direção à costa do estado de Goa, no oeste da Índia. Posteriormente, retornou à região de origem, completando uma jornada estimada em quase 7 mil quilômetros.

Segundo os pesquisadores, trata-se da primeira evidência direta de uma baleia jubarte dessa população realizando uma travessia de longa distância pelo Mar Arábico.

Embora registros acústicos já tivessem identificado cantos de baleias-jubarte tanto em Omã quanto na Índia, faltavam provas concretas de que os animais percorriam esse trajeto.

O que explica a viagem da baleia

Os cientistas ainda não sabem exatamente o que motivou o deslocamento de Luban. Uma das hipóteses é que a baleia tenha sido atraída por áreas com maior disponibilidade de alimento.

A região atravessada pela fêmea apresenta elevada produtividade biológica, oferecendo condições favoráveis para a alimentação.

Após a viagem, Luban voltou a ser observada no Golfo de Masirah, em Omã.

Estudo pode ajudar na conservação da espécie

Os pesquisadores afirmam que compreender os movimentos dessas baleias é fundamental para desenvolver estratégias de conservação.

A população do Mar Arábico enfrenta desafios relacionados às mudanças climáticas, ao tráfego marítimo e à atividade pesqueira, fatores que podem afetar a sobrevivência dos animais.

Segundo os autores, o monitoramento por satélite fornece informações importantes para identificar áreas prioritárias de proteção e garantir a preservação de uma das populações de baleias-jubarte mais raras do planeta.