Cientistas usam fotos de turistas para desvendar ato curioso de baleias-jubarte

As baleias-jubarte costumam se alimentar com a boca aberta, funcionando como uma espécie de peneira natural para capturar pequenos peixes e crustáceos. Mas, em algumas ocasiões, elas permanecem paradas na superfície com a boca escancarada, mesmo sem sinais de alimentação. O comportamento, conhecido como gaping, ainda intriga cientistas, já que exige mais energia do que simplesmente descansar e não apresenta uma função evidente. As informações são da revista Animal Behavior and Cognition.

Turistas e observadores ajudaram na descoberta científica

Os pesquisadores têm dificuldade para observá-lo na natureza por ser considerado um fenômeno "raro". Mas, com o aumento do turismo de observação de baleias e a popularização de câmeras e drones, mais imagens desse "ato curioso" foram registradas e ajudaram cientistas a entender melhor esse comportamento.

Baleia Jubarte, em Abrolhos, no litoral baiano (WIKIMEDIA COMMONS)

Os pesquisadores analisaram registros publicados em redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e outras. Ao todo, os cientistas encontraram 66 casos de baleias-jubarte com a boca aberta em diferentes regiões do planeta, registrados a partir de barcos, mergulhos turísticos e drones.

As imagens, que vão de 2014 a 2025, mostravam baleias de diferentes idades, incluindo filhotes, juvenis e adultos, tanto acima quanto abaixo da água. Esses registros permitiram aos cientistas identificar alguns padrões de comportamento do maior mamífero do mundo.

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Comportamento pode ter várias explicações

Na maioria dos casos, as jubartes apareciam com a boca aberta mesmo sem alimento próximo, geralmente na presença de outras baleias. Com base nisso, o estudo publicado na revista Animal Behavior and Cognition sugere algumas hipóteses para o comportamento. Entre elas, a possibilidade de que o gaping funcione como forma de comunicação, alongamento corporal ou até brincadeira.