Ciência

Cientistas usam fotos de turistas para desvendar ato curioso de baleias-jubarte

Estudo analisou registros de diferentes partes do mundo para entender um hábito raro das baleias-jubarte

Baleia jubarte: Pesquisadores reuniram centenas de fotos para investigar por que as baleias permanecem imóveis na superfície do mar (Unsplash/Getty Images)

Baleia jubarte: Pesquisadores reuniram centenas de fotos para investigar por que as baleias permanecem imóveis na superfície do mar (Unsplash/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h14.

As baleias-jubarte costumam se alimentar com a boca aberta, funcionando como uma espécie de peneira natural para capturar pequenos peixes e crustáceos. Mas, em algumas ocasiões, elas permanecem paradas na superfície com a boca escancarada, mesmo sem sinais de alimentação. O comportamento, conhecido como gaping, ainda intriga cientistas, já que exige mais energia do que simplesmente descansar e não apresenta uma função evidente. As informações são da revista Animal Behavior and Cognition.

Turistas e observadores ajudaram na descoberta científica

Os pesquisadores têm dificuldade para observá-lo na natureza por ser considerado um fenômeno "raro". Mas, com o aumento do turismo de observação de baleias e a popularização de câmeras e drones, mais imagens desse "ato curioso" foram registradas e ajudaram cientistas a entender melhor esse comportamento.

Baleia Jubarte, em Abrolhos, no litoral baiano

Baleia Jubarte, em Abrolhos, no litoral baiano (WIKIMEDIA COMMONS)

Os pesquisadores analisaram registros publicados em redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e outras. Ao todo, os cientistas encontraram 66 casos de baleias-jubarte com a boca aberta em diferentes regiões do planeta, registrados a partir de barcos, mergulhos turísticos e drones.

As imagens, que vão de 2014 a 2025, mostravam baleias de diferentes idades, incluindo filhotes, juvenis e adultos, tanto acima quanto abaixo da água. Esses registros permitiram aos cientistas identificar alguns padrões de comportamento do maior mamífero do mundo.

Comportamento pode ter várias explicações

Na maioria dos casos, as jubartes apareciam com a boca aberta mesmo sem alimento próximo, geralmente na presença de outras baleias. Com base nisso, o estudo publicado na revista Animal Behavior and Cognition sugere algumas hipóteses para o comportamento. Entre elas, a possibilidade de que o gaping funcione como forma de comunicação, alongamento corporal ou até brincadeira.

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