China aposta no hidrogênio verde e amplia investimentos para acelerar transição energética

A China ampliou os investimentos em hidrogênio verde e em empresas de tecnologia para acelerar a transição energética. Um dos exemplos é a Suzhou Nano City, parque de inovação que reúne 550 empresas de alta tecnologia e já investiu em mais de 120 projetos. A iniciativa integra a estratégia do país para fortalecer setores considerados estratégicos antes da implementação do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), que prevê mais de RMB 20 trilhões em investimentos em um novo sistema energético.

Nos últimos anos, o hidrogênio passou a ganhar espaço em aplicações como lançamentos de foguetes, transporte, pesquisa científica e processos industriais. Apesar do avanço, o setor ainda enfrenta desafios relacionados ao custo da tecnologia, à escala de produção e ao retorno dos investimentos.

Um dos casos apoiados pela Suzhou Nano City é o da empresa fundada por Yan Wei, que chegou ao parque em 2021 com uma tecnologia de eletrolisadores para produção de hidrogênio verde. Além da infraestrutura, a companhia recebeu suporte financeiro de longo prazo para desenvolver a tecnologia antes da entrada no mercado.

Durante esse período, a empresa ampliou sua equipe de pesquisadores, aperfeiçoou sucessivas gerações de produtos e passou a dominar todas as etapas de pesquisa, desenvolvimento e produção. Com isso, reduziu custos e aumentou a capacidade produtiva.

O modelo adotado pelo parque combina investimentos públicos, capital privado e mecanismos de financiamento voltados para empresas de base tecnológica. A estratégia prioriza investimentos em startups com potencial de crescimento e foco em tecnologias consideradas estratégicas para a indústria chinesa.

Até o fim de 2025, os fundos ligados à Suzhou Nano City haviam investido em mais de 120 projetos de alta tecnologia. Juntas, as empresas apoiadas alcançaram uma avaliação de mercado próxima de RMB 200 bilhões.

Segundo Cheng Bin, diretor do Centro de Inovação Industrial do Parque Industrial de Suzhou, áreas como inteligência artificial, economia digital, biomedicina, nanotecnologia, novos materiais e saúde formam a base para o desenvolvimento das futuras indústrias do país.

A expansão desses setores também faz parte do Plano Quinquenal para a Construção de um Novo Sistema Energético (2026-2030). O documento estabelece a meta de criar, até 2030, um sistema energético moderno, limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente.

De acordo com Jing Chunmei, diretora do Departamento de Pesquisa em Energia e Desenvolvimento Verde e de Baixo Carbono do Centro Chinês para Intercâmbio Econômico Internacional, a definição de metas industriais e o apoio contínuo à inovação devem fortalecer as cadeias produtivas, reduzir custos e acelerar a viabilidade econômica de tecnologias como o hidrogênio verde.