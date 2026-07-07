Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Datafolha: Lula tem 24% de eleitores de direita; Flávio Bolsonaro tem 19% de esquerda

Levantamento mostra que parte significativa dos eleitores dos dois pré-candidatos não se enquadra no campo ideológico tradicionalmente associado a eles

Lula e Flávio Bolsonaro: levantamento do Datafolha mostrou que os pré-candidatos têm em suas bases eleitorais votantes divergentes de seus campos políticos (Divulgação/Exame)

Lula e Flávio Bolsonaro: levantamento do Datafolha mostrou que os pré-candidatos têm em suas bases eleitorais votantes divergentes de seus campos políticos (Divulgação/Exame)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h06.

A parcela de eleitores que vota em candidatos de um campo político diferente daquele com o qual é identificada ideologicamente continua significativa na disputa presidencial de 2026.

Levantamento do Datafolha, divulgado nesta terça-feira, 7, mostra que 24% dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são classificados como de direita ou centro-direita, enquanto 19% dos apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) aparecem na esquerda ou centro-esquerda.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, em 139 municípios, nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A classificação ideológica utilizada pelo instituto não é baseada na autodeclaração dos entrevistados. Ela é calculada a partir de um conjunto de perguntas sobre comportamento, valores e economia, que posiciona os eleitores em cinco grupos: direita, centro-direita, centro, centro-esquerda e esquerda.

Apesar da existência de eleitores em campos ideológicos distintos dos candidatos que apoiam, a maior parte das bases eleitorais permanece alinhada às posições tradicionalmente associadas a cada pré-candidato.

Entre os eleitores de Lula, 60% são classificados como de esquerda ou centro-esquerda, enquanto 16% ocupam o centro e 24% aparecem na direita ou centro-direita.

Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 64% estão na direita ou centro-direita, 17% no centro e 19% são classificados como de esquerda ou centro-esquerda.

Na distribuição detalhada, o eleitorado de Lula é composto por 24% de esquerda, 36% de centro-esquerda, 16% de centro, 19% de centro-direita e 5% de direita. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, 25% estão na direita, 38% na centro-direita, 17% no centro, 15% na centro-esquerda e 3% na esquerda.

Eleições 2026

O Datafolha também analisou a posição ideológica dos entrevistados com base no voto declarado no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Entre aqueles que afirmam ter votado em Lula, 56% são classificados como de esquerda ou centro-esquerda, 17% ocupam o centro e 27% aparecem na direita ou centro-direita.

Já entre os eleitores que dizem ter votado em Jair Bolsonaro (PL) em 2022, 64% pertencem à direita ou centro-direita, 17% ao centro e 19% à esquerda ou centro-esquerda.

Matriz ideológica considera comportamento e economia

A classificação ideológica elaborada pelo Datafolha é construída a partir de 16 perguntas. Dez delas compõem a escala de comportamento, abordando temas como pobreza, criminalidade, homossexualidade, religião, sindicatos e punição de adolescentes que cometem crimes.

As outras seis integram a escala econômica, com questões sobre impostos, papel do Estado na economia, benefícios públicos, legislação trabalhista e investimentos.

Segundo o instituto, as duas dimensões têm o mesmo peso na composição da matriz ideológica.

O levantamento também identificou posições que divergem das bandeiras tradicionalmente defendidas pelos pré-candidatos. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 34% afirmam que a posse de armas deve ser proibida por representar ameaça à vida de outras pessoas.

Já entre os apoiadores de Lula, 26% consideram que as leis trabalhistas prejudicam mais o crescimento das empresas do que protegem os trabalhadores.

Ao mesmo tempo, há pontos de convergência entre os dois eleitorados. A maioria dos eleitores de Lula (61%) e de Flávio Bolsonaro (81%) defende que adolescentes que cometem infrações sejam punidos como adultos.

Além disso, cerca de sete em cada dez entrevistados dos dois grupos afirmam que o governo deve apoiar grandes empresas nacionais que corram risco de falência.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Governo LulaFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

Calúnia contra Lula: Moraes dá prazo para PF ouvir depoimento de Flávio Bolsonaro

Análise: estratégia de Flávio no tarifaço traz riscos políticos e poucos ganhos

Frio avança pelo Centro-Sul e geadas atingem estados da Região Sul

Enquanto Flávio viaja aos EUA, PL mantém indefinições em palanques estaduais

Mais na Exame

Negócios

Ele foi jogador de futebol no Sul. Agora comanda uma rede de 200 lavanderias e fatura R$ 30 milhões

Um conteúdo Bússola

Copa dobra movimento dos bares, mas controle de caixa vira vilão

Brasil

Calúnia contra Lula: Moraes dá prazo para PF ouvir depoimento de Flávio Bolsonaro

Esporte

Autor de gol do Egito contra a Argentina tem nome inspirado em Zico