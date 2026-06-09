Brasil tem 9 aeroportos entre os 20 melhores do mundo, diz ranking global

Repórter
Publicado em 9 de junho de 2026 às 14h00.
O Brasil colocou nove aeroportos entre os 20 mais bem avaliados do mundo na edição 2026 do AirHelp Score, empresa especializada em assistência a passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos. O levantamento avaliou 279 aeroportos em 76 países, número superior aos 250 terminais analisados na edição anterior.
O melhor desempenho brasileiro ficou com o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, que alcançou a segunda colocação global com nota 8,42. A liderança do ranking ficou com o Aeroporto do Panamá, que recebeu nota 8,48. Na última posição apareceu o Aeroporto de Cartago, na Tunísia, avaliado com nota 5,50.Lista traz melhores e piores aeroportos para fazer conexão — o número 1 é brasileiro
Para compor o índice, a AirHelp considerou três critérios principais: pontualidade dos voos, experiência do passageiro e infraestrutura e conforto. Os indicadores abrangem aspectos como atrasos e cancelamentos, qualidade do atendimento, limpeza, acessibilidade, sinalização, além da oferta de lojas, restaurantes e áreas de descanso.
Entre os aeroportos nacionais, Recife/Guararapes–Gilberto Freyre ficou na quarta posição mundial, com nota 8,34. Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek apareceu em quinto lugar, com 8,30 pontos, enquanto o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ocupou a sexta colocação, com nota 8,28.
Também integraram o grupo dos 20 aeroportos mais bem avaliados do mundo os terminais de Belém, em oitavo lugar, Viracopos–Campinas, em 11º, Galeão, em 16º, Salvador, em 17º, e Belo Horizonte/Confins, em 19º.
Na parte inferior do ranking entre os aeroportos brasileiros avaliados, Guarulhos registrou a 99ª posição global, com nota 7,70. Já o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou na 68ª colocação, com nota 7,79.
|Posição Global
|Aeroporto
|Cidade
|Nota
|2
|Fortaleza – Pinto Martins
|Fortaleza
|8,42
|4
|Recife/Guararapes – Gilberto Freyre
|Recife
|8,34
|5
|Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek
|Brasília
|8,30
|6
|Santos Dumont
|Rio de Janeiro
|8,28
|8
|Val-de-Cans
|Belém
|8,17
|11
|Viracopos – Campinas
|Campinas
|8,15
|16
|Galeão
|Rio de Janeiro
|8,12
|17
|Salvador
|Salvador
|8,10
|19
|Tancredo Neves
|Belo Horizonte
|8,08
|22
|Afonso Pena
|Curitiba
|8,08
|24
|Hercílio Luz
|Florianópolis
|8,06
|30
|Congonhas
|São Paulo
|8,02
|68
|Salgado Filho
|Porto Alegre
|7,79
|99
|Guarulhos
|São Paulo
|7,70
No indicador de Experiência do Passageiro, que reúne avaliações relacionadas a atendimento, tempo de espera, limpeza, acessibilidade e sinalização, Fortaleza obteve a maior pontuação entre os aeroportos brasileiros, com nota 8,7.
Recife aparece em seguida, com 8,6 pontos. Viracopos, Santos Dumont e Hercílio Luz dividiram a terceira colocação, todos com nota 8,3. Os resultados indicam avaliações positivas dos passageiros em diferentes regiões do país.
|Posição
|Aeroporto
|Nota
|1º
|Fortaleza – Pinto Martins (CE)
|8,7
|2º
|Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (PE)
|8,6
|3º
|Viracopos – Campinas (SP)
|8,3
|4º
|Santos Dumont – Rio de Janeiro (RJ)
|8,3
|5º
|Hercílio Luz – Florianópolis (SC)
|8,3
|6º
|Tancredo Neves – Belo Horizonte (MG)
|8,2
|7º
|Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (DF)
|8,2
|8º
|Afonso Pena – Curitiba (PR)
|8,1
|9º
|Galeão – Rio de Janeiro (RJ)
|8,0
|10º
|Guarulhos – São Paulo (SP)
|8,0
|11º
|Salvador (BA)
|7,9
|12º
|Congonhas – São Paulo (SP)
|7,8
|13º
|Val-de-Cans – Belém (PA)
|7,8
|14º
|Salgado Filho – Porto Alegre (RS)
|7,2
No quesito Infraestrutura e Conforto, que considera a percepção dos passageiros sobre áreas comerciais, alimentação, espaços de descanso e entretenimento, Recife liderou entre os aeroportos brasileiros com nota 7,9.
Viracopos e Val-de-Cans, em Belém, vieram logo atrás, ambos com 7,8 pontos. O levantamento mostra desempenho distribuído entre terminais localizados em diferentes regiões do país.
|Posição
|Aeroporto
|Nota
|1º
|Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (PE)
|7,9
|2º
|Viracopos – Campinas (SP)
|7,8
|3º
|Val-de-Cans – Belém (PA)
|7,8
|4º
|Fortaleza – Pinto Martins (CE)
|7,7
|5º
|Santos Dumont – Rio de Janeiro (RJ)
|7,7
|6º
|Guarulhos – São Paulo (SP)
|7,6
|7º
|Galeão – Rio de Janeiro (RJ)
|7,5
|8º
|Afonso Pena – Curitiba (PR)
|7,5
|9º
|Tancredo Neves – Belo Horizonte (MG)
|7,4
|10º
|Hercílio Luz – Florianópolis (SC)
|7,4
|11º
|Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (DF)
|7,3
|12º
|Salvador (BA)
|7,3
|13º
|Congonhas – São Paulo (SP)
|7,2
|14º
|Salgado Filho – Porto Alegre (RS)
|6,7
A pontualidade foi medida com base no percentual de voos realizados dentro do horário previsto, considerando a regularidade operacional ao longo do período analisado.
Entre os aeroportos brasileiros, Brasília registrou a melhor nota nesse indicador. Fortaleza e Santos Dumont completaram as primeiras posições. Guarulhos apresentou a menor pontuação de pontualidade entre os terminais nacionais avaliados.
|Aeroporto
|Posição Geral
|Nota de Pontualidade
|Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek
|5
|8,7
|Fortaleza – Pinto Martins
|2
|8,6
|Santos Dumont – Rio de Janeiro
|6
|8,5
|Belém – Val-de-Cans
|8
|8,4
|Salvador
|17
|8,4
|Recife/Guararapes – Gilberto Freyre
|4
|8,4
|Congonhas – São Paulo
|30
|8,4
|Salgado Filho – Porto Alegre
|68
|8,4
|Galeão – Rio de Janeiro
|16
|8,4
|Afonso Pena – Curitiba
|22
|8,3
|Tancredo Neves – Belo Horizonte (Confins)
|19
|8,3
|Viracopos – Campinas
|11
|8,2
|Hercílio Luz – Florianópolis
|24
|8,2
|Guarulhos – São Paulo
|99
|7,7