Brasil tem 9 aeroportos entre os 20 melhores do mundo, diz ranking global

O Brasil colocou nove aeroportos entre os 20 mais bem avaliados do mundo na edição 2026 do AirHelp Score, empresa especializada em assistência a passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos. O levantamento avaliou 279 aeroportos em 76 países, número superior aos 250 terminais analisados na edição anterior.

O melhor desempenho brasileiro ficou com o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, que alcançou a segunda colocação global com nota 8,42. A liderança do ranking ficou com o Aeroporto do Panamá, que recebeu nota 8,48. Na última posição apareceu o Aeroporto de Cartago, na Tunísia, avaliado com nota 5,50.

Para compor o índice, a AirHelp considerou três critérios principais: pontualidade dos voos, experiência do passageiro e infraestrutura e conforto. Os indicadores abrangem aspectos como atrasos e cancelamentos, qualidade do atendimento, limpeza, acessibilidade, sinalização, além da oferta de lojas, restaurantes e áreas de descanso.

Entre os aeroportos nacionais, Recife/Guararapes–Gilberto Freyre ficou na quarta posição mundial, com nota 8,34. Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek apareceu em quinto lugar, com 8,30 pontos, enquanto o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ocupou a sexta colocação, com nota 8,28.

Também integraram o grupo dos 20 aeroportos mais bem avaliados do mundo os terminais de Belém, em oitavo lugar, Viracopos–Campinas, em 11º, Galeão, em 16º, Salvador, em 17º, e Belo Horizonte/Confins, em 19º.

Na parte inferior do ranking entre os aeroportos brasileiros avaliados, Guarulhos registrou a 99ª posição global, com nota 7,70. Já o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou na 68ª colocação, com nota 7,79.

AirHelp Score 2026 – Aeroportos Brasileiros

Posição Global Aeroporto Cidade Nota 2 Fortaleza – Pinto Martins Fortaleza 8,42 4 Recife/Guararapes – Gilberto Freyre Recife 8,34 5 Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek Brasília 8,30 6 Santos Dumont Rio de Janeiro 8,28 8 Val-de-Cans Belém 8,17 11 Viracopos – Campinas Campinas 8,15 16 Galeão Rio de Janeiro 8,12 17 Salvador Salvador 8,10 19 Tancredo Neves Belo Horizonte 8,08 22 Afonso Pena Curitiba 8,08 24 Hercílio Luz Florianópolis 8,06 30 Congonhas São Paulo 8,02 68 Salgado Filho Porto Alegre 7,79 99 Guarulhos São Paulo 7,70

Experiência do Passageiro

No indicador de Experiência do Passageiro, que reúne avaliações relacionadas a atendimento, tempo de espera, limpeza, acessibilidade e sinalização, Fortaleza obteve a maior pontuação entre os aeroportos brasileiros, com nota 8,7.

Recife aparece em seguida, com 8,6 pontos. Viracopos, Santos Dumont e Hercílio Luz dividiram a terceira colocação, todos com nota 8,3. Os resultados indicam avaliações positivas dos passageiros em diferentes regiões do país.

Experiência do Passageiro – Aeroportos Brasileiros

Posição Aeroporto Nota 1º Fortaleza – Pinto Martins (CE) 8,7 2º Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (PE) 8,6 3º Viracopos – Campinas (SP) 8,3 4º Santos Dumont – Rio de Janeiro (RJ) 8,3 5º Hercílio Luz – Florianópolis (SC) 8,3 6º Tancredo Neves – Belo Horizonte (MG) 8,2 7º Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (DF) 8,2 8º Afonso Pena – Curitiba (PR) 8,1 9º Galeão – Rio de Janeiro (RJ) 8,0 10º Guarulhos – São Paulo (SP) 8,0 11º Salvador (BA) 7,9 12º Congonhas – São Paulo (SP) 7,8 13º Val-de-Cans – Belém (PA) 7,8 14º Salgado Filho – Porto Alegre (RS) 7,2

Infraestrutura e Conforto

No quesito Infraestrutura e Conforto, que considera a percepção dos passageiros sobre áreas comerciais, alimentação, espaços de descanso e entretenimento, Recife liderou entre os aeroportos brasileiros com nota 7,9.

Viracopos e Val-de-Cans, em Belém, vieram logo atrás, ambos com 7,8 pontos. O levantamento mostra desempenho distribuído entre terminais localizados em diferentes regiões do país.

Infraestrutura e Conforto – Aeroportos Brasileiros

Posição Aeroporto Nota 1º Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (PE) 7,9 2º Viracopos – Campinas (SP) 7,8 3º Val-de-Cans – Belém (PA) 7,8 4º Fortaleza – Pinto Martins (CE) 7,7 5º Santos Dumont – Rio de Janeiro (RJ) 7,7 6º Guarulhos – São Paulo (SP) 7,6 7º Galeão – Rio de Janeiro (RJ) 7,5 8º Afonso Pena – Curitiba (PR) 7,5 9º Tancredo Neves – Belo Horizonte (MG) 7,4 10º Hercílio Luz – Florianópolis (SC) 7,4 11º Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (DF) 7,3 12º Salvador (BA) 7,3 13º Congonhas – São Paulo (SP) 7,2 14º Salgado Filho – Porto Alegre (RS) 6,7

Pontualidade

A pontualidade foi medida com base no percentual de voos realizados dentro do horário previsto, considerando a regularidade operacional ao longo do período analisado.

Entre os aeroportos brasileiros, Brasília registrou a melhor nota nesse indicador. Fortaleza e Santos Dumont completaram as primeiras posições. Guarulhos apresentou a menor pontuação de pontualidade entre os terminais nacionais avaliados.

Pontualidade – Aeroportos Brasileiros