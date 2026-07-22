Pesquisador ilumina corredor com celular e encontra muralha escondida há 800 anos

Castelo de Chester: modelo 3D mostra como era o sistema defensivo da fortaleza durante a Idade Média (Universidade de Chester)
Redatora
Publicado em 22 de julho de 2026 às 18h37.
Uma visita de rotina aos subterrâneos de um antigo tribunal na Inglaterra terminou com uma descoberta arqueológica inesperada. Ao iluminar um corredor escuro com a lanterna do próprio celular, um pesquisador encontrou uma muralha que permaneceu escondida por cerca de oito séculos e que muda o que se sabia sobre a história do Castelo de Chester.
A descoberta foi divulgada pela Universidade de Chester na última quinta-feira, 17. Segundo os pesquisadores, a estrutura pertence aos restos de uma ponte construída entre 1260 e 1280, durante a Idade Média, e integrava o sistema de defesa do castelo.
O achado ocorreu nos subterrâneos do Tribunal da Coroa de Chester, construído no século XVIII sobre uma antiga prisão.
Durante a inspeção, o arqueólogo paisagista Stewart Ainsworth percebeu que parte da parede apresentava um tipo de alvenaria completamente diferente do restante da construção. A estrutura fazia uma curva de 90 graus e desaparecia em um trecho estreito, indicando que não fazia parte do edifício mais recente.
A diferença nas pedras utilizadas e na técnica de construção chamou a atenção do pesquisador, que suspeitou estar diante de uma estrutura muito mais antiga.
Para verificar a hipótese, Ainsworth comparou a alvenaria recém-encontrada com outras estruturas medievais ainda existentes no Castelo de Chester.
A análise mostrou que as pedras e o método de construção correspondiam às técnicas empregadas na arquitetura medieval, diferentes das utilizadas pelo arquiteto Thomas Harrison, responsável pelas edificações erguidas no local no final do século XVIII.
A descoberta também derruba uma hipótese aceita durante décadas de que Harrison teria demolido completamente essa parte da fortificação medieval para construir o complexo atual.
Após a identificação inicial, a equipe utilizou scanners digitais de alta resolução para mapear a estrutura subterrânea. Os dados foram comparados com mapas históricos e confirmaram que a muralha fazia parte de uma ponte que atravessava o antigo fosso do castelo, criando um acesso fortificado ao pátio interno, área considerada a mais protegida da fortificação medieval.
Os pesquisadores afirmam que essa ponte substituiu uma entrada anterior durante uma ampliação das defesas realizada entre 1260 e 1280.
Para os pesquisadores, a muralha descoberta representa apenas uma parte das antigas fortificações do Castelo de Chester.
A expectativa é que outras construções da era medieval permaneçam escondidas sob o estacionamento e demais áreas do complexo ainda não investigadas.
Por isso, a equipe pretende ampliar o mapeamento do subsolo com técnicas de digitalização para localizar novos vestígios e auxiliar na preservação desse patrimônio histórico.