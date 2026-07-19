EUA enviam caças F-16 e F-35 ao Oriente Médio e ampliam pressão sobre o Irã

Os Estados Unidos estão enviando mais aeronaves de combate ao Oriente Médio, em um movimento que pode indicar uma preparação para ampliar a ofensiva militar contra o Irã, segundo informações publicadas neste domingo, 19, pelo The New York Times.

De acordo com a reportagem, que cita autoridades americanas sob condição de anonimato, os EUA deslocaram caças F-16 da Força Aérea baseados na Alemanha e aviões furtivos F-35 que estavam no Reino Unido. Também foram enviados aviões de reabastecimento em voo para dar suporte às operações na região.

Segundo o jornal, a ordem para reforçar a presença militar foi emitida antes do ataque iraniano realizado na sexta-feira, 17, na Jordânia, que matou dois soldados americanos e deixou um terceiro desaparecido.

Reforço ocorre em meio à escalada entre EUA e Irã

O reforço militar ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Teerã, após a retomada dos confrontos na região nas últimas semanas. Até o momento, o governo americano não confirmou oficialmente se o envio das aeronaves está ligado a uma nova fase das operações contra o Irã.

Segundo o New York Times, o deslocamento dos caças amplia a capacidade operacional das forças americanas no Oriente Médio, tanto para missões ofensivas quanto para a proteção de bases e ativos militares na região.

*Com EFE