EUA enviam caças F-16 e F-35 ao Oriente Médio e ampliam pressão sobre o Irã

Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 15h35.
Os Estados Unidos estão enviando mais aeronaves de combate ao Oriente Médio, em um movimento que pode indicar uma preparação para ampliar a ofensiva militar contra o Irã, segundo informações publicadas neste domingo, 19, pelo The New York Times.
De acordo com a reportagem, que cita autoridades americanas sob condição de anonimato, os EUA deslocaram caças F-16 da Força Aérea baseados na Alemanha e aviões furtivos F-35 que estavam no Reino Unido. Também foram enviados aviões de reabastecimento em voo para dar suporte às operações na região.
Segundo o jornal, a ordem para reforçar a presença militar foi emitida antes do ataque iraniano realizado na sexta-feira, 17, na Jordânia, que matou dois soldados americanos e deixou um terceiro desaparecido.
O reforço militar ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Teerã, após a retomada dos confrontos na região nas últimas semanas. Até o momento, o governo americano não confirmou oficialmente se o envio das aeronaves está ligado a uma nova fase das operações contra o Irã.
Segundo o New York Times, o deslocamento dos caças amplia a capacidade operacional das forças americanas no Oriente Médio, tanto para missões ofensivas quanto para a proteção de bases e ativos militares na região.
*Com EFE