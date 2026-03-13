Oscar 2026: como funciona o júri do maior prêmio do cinema?

O Oscar 2026 está chegando. Com a maior premiação do cinema marcada para este domingo, 15, o público brasileiro se prepara para uma noite de emoção, com "Agente Secreto" concorrendo em quatro categorias.

A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo, TNT e HBO Max. A lista completa de indicados do ano tem vários outros nomes de peso, como "Pecadores", "Uma Batalha Após a Outra" e "Valor Sentimental".

Por trás do glamour prêmio, e as possíveis insatisfações do público com algumas categorias, está a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os membros da instituição que votam no Oscar são de 19 classes de profissionais da indústria, como cineastas, diretores, roteiristas, editores, atores, entre outros.

Em 2026, o júri é composto por 10,136 votantes, vindos de várias nacionalidades. Entre esses milhares de membros, 63 são brasileiros. Fazem parte grandes artistas do Brasil, como Fernanda Montenegro, Maeve Jinkins, Wagner Moura, Alice Braga, Sonia Braga, Rodrigo Santoro, Selton Mello, entre outros.

Votação secreta e exclusiva

Apenas os membros da Academia têm o direito de votar para as indicações e, posteriormente, para os vencedores. Essa exclusividade confere uma relevância significativa ao processo de seleção e premiação do Oscar.

A Academia foi criada em 11 de maio de 1927, na Califórnia (Estados Unidos). Desde 2021, é presidida por Janet Yang, produtora de filmes como "The Joy Luck Club", "The Peoples vs. Larry Flynt", "Dark Matter", "Indictment: The McMartin Trial", entre outros.

A entidade também administra o Pickford Center for Motion Picture Study, onde se encontra seu arquivo oficial, e o Fairbanks Center for Motion Picture Study, um dos principais centros de pesquisa do mundo sobre o cinema como expressão artística e indústria.

Para fazer parte da Academia, é necessário ter trabalhos de reconhecimento no cinema, ser convidado pela Academia. Só são aprovados novos membros para a entidade se dois outros membros confirmarem e aceitarem a entrada do novo votante.

Como funciona a votação do Oscar?

Antes do início das votações, o filme precisa ser considerado elegível para concorrer ao prêmio — isso implica, acima de tudo, corresponder a algumas regras impostas pela instituição.

Entre as exigências da Academia está a necessidade da produção ser exibida publicamente em cinemas por pelo menos sete dias consecutivos em uma das principais áreas metropolitanas dos Estados Unidos (Los Angeles, Bay Area, Nova York, Chicago, Dallas-Fort Worth ou Atlanta), com no mínimo três sessões diárias, sendo uma entre 18h e 22h.

Neste ano, foram 317 produções eleitas como "aptas" para a premiação. Esse é um filtro importante que reduz o número de produções.

Uma vez considerados elegíveis, os títulos ficam disponíveis para as primeiras fases de votação. Os integrantes da Academia recebem screeners dos filmes com antecedência, antes mesmo da imprensa. Na sequência, recebem cédulas digitais com os candidatos ao prêmio e, assim, selecionam os que vão entrar na lista.

Primeira etapa da votação

Na primeira etapa, a Academia faz uma votação específica para cada categoria, feita somente pelos membros que trabalhem naquele setor. A organização conta com 17 seções, cada uma delas representando diversas funções dentro da indústria cinematográfica. Um membro de uma seção específica só pode votar para os indicados dentro dessa mesma seção. Ou seja, um diretor vota apenas nos indicados à Melhor Direção, e assim por diante.

Os avaliadores selecionam seus favoritos e os compõem em uma lista, em ordem decrescente, do preferido ao que menos gostou. Depois disso, os votos são contabilizados e auditados em um sistema de votação preferencial.

Somente uma categoria é votada desde a primeira etapa por todos os membros da Academia: a de Melhor Filme, independentemente da seção específica em que atuam.

Segunda etapa da votação

Mais tarde, há uma segunda votação, feita por todos os mais de 10 mil votantes, vindos de várias nacionalidades, para definição de quem leva o Oscar. Esta acontece nos próximos dias, até 5 de março, mediante a comprovação de que o votante assistiu aos filmes indicados em cada uma das categorias.

Cálculo que define a lista oficial de indicados

Para conquistar uma vaga entre os indicados ao Oscar, o candidato precisa ter sido colocado no topo da lista por pelo menos um membro da Academia. Quanto mais vezes um candidato receber esse destaque, maiores serão suas chances de receber uma indicação.

Em seguida, o cálculo é feito dividindo o número total de votantes pela quantidade de possíveis indicados, acrescido de 1.

Para entender melhor esse cálculo, veja o exemplo com a categoria Melhor Filme:

Suponha que 6128 (número aleatório) membros tenham votado este ano. Segundo a regra da Academia, até 10 filmes podem ser indicados. Então, divide-se os 6128 por 10 + 1. Nesse caso: 6128 dividido por 11, que é igual a 557,09. Dependendo do resultado, o número pode ser arredondado para cima. Em seguida, os filmes que forem colocados no topo da lista pelo maior número de membros da organização já têm vaga garantida.

Cálculo que define a lista de vencedores

Todos os membros da Academia que desejarem votar, independentemente do setor que ocupam, podem fazê-lo em todas as categorias. Cada membro vota em apenas um dos indicados em cada categoria. O indicado que receber mais votos é então o vencedor e recebe a estatueta.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela HBO Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, no site e nas redes sociais.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).