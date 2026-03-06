Onde assistir 'Valor Sentimental'? Filme recebeu nove indicações ao Oscar

Oscar 2026: onde assistir a 'Valor Sentimental'?
Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 06h58.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
O norueguês Valor Sentimental é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. E segue como o principal adversário do Brasil, que concorre com O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.
O filme está disponível na Mubi.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.