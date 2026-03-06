Casual

Onde assistir 'Valor Sentimental'? Filme recebeu nove indicações ao Oscar

O longa norueguês é um dos grandes destaques nas indicações à premiação deste ano e já está disponível no streaming

Publicado em 6 de março de 2026 às 06h58.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O norueguês Valor Sentimental é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. E segue como o principal adversário do Brasil, que concorre com O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional. 

Onde posso assistir Valor Sentimental?

O filme está disponível na Mubi.

  • Sinopse: As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Joachim Trier), Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Montagem, Melhor Filme Internacional (Noruega), Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård), Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).
  • Total de indicações: 9

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

