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Como empresas podem se tornar nativas em IA

No SXSW 2026, ficou claro que o futuro pertence às empresas desenhadas para operar com agentes autônomos e decisões em tempo real

Empresas precisam colocar a inteligência artificial no centro de suas operações para se tornarem genuinamente nativas (Andrey_Popov/Shutterstock)

Empresas precisam colocar a inteligência artificial no centro de suas operações para se tornarem genuinamente nativas (Andrey_Popov/Shutterstock)

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Publicado em 7 de junho de 2026 às 07h00.

Por Fernando Wolff*

No SXSW de 2026, uma constatação ficou clara: o debate sobre o futuro da inteligência artificial já passou. A IA não é mais uma promessa; ela está presente e operando nas empresas. 

O verdadeiro desafio, como ficou evidente no evento, não é simplesmente adotar tecnologia, mas tornar-se nativo em IA, ou seja, criar organizações desenhadas para operar com agentes autônomos, decisões distribuídas e fluxos adaptativos desde a base.

O que significa ser nativo em IA

Ser nativo em IA significa que a tecnologia não é apenas uma camada adicional ou um recurso pontual; é o eixo central da operação. Organizações que apenas “adicionam” IA a processos existentes, automatizando tarefas isoladas ou otimizando fluxos antigos, capturam apenas ganhos marginais. Eficiência pontual existe, mas a transformação real é rara.

Empresas que continuam presas ao modelo corporativo tradicional enfrentam limitações claras. Podem acelerar relatórios, criar copilotos digitais ou melhorar processos antigos, mas ainda operam em estruturas hierárquicas lentas e ciclos de decisão atrasados.

A IA não muda apenas o que fazemos, muda como fazemos. Estruturas, processos e papéis precisam ser repensados, pois decisões podem ser tomadas em tempo real por sistemas autônomos que trabalham ao lado das pessoas.

O desafio cultural e a nova liderança

O desafio deixou de ser apenas tecnológico e se tornou cultural e organizacional. Como coordenar humanos e agentes digitais? Como liderar equipes em que parte do trabalho é executada por sistemas que aprendem e evoluem sozinhos?

A liderança tradicional, centrada em controle e previsão, perde relevância. O foco precisa ser a orquestração: criar ambientes nos quais pessoas e sistemas colaboram, aprendem e escalam continuamente.

A urgência do redesenho operacional

A velocidade das mudanças exige ação imediata. Não é mais sobre prever tendências ou escolher a ferramenta do momento, mas sobre redesenhar a operação da empresa para sobreviver e prosperar nesse novo mundo. Empresas presas a fluxos antigos correm risco de se tornarem irrelevantes, mesmo que adotem tecnologia avançada.

Ser nativo em IA implica repensar jornadas de clientes e colaboradores, redesenhar processos e abraçar a autonomia de agentes inteligentes

Empresas precisam aprender de forma contínua, se adaptar rapidamente e colocar a tomada de decisão em tempo real no centro da operação. Isso redefine o papel das pessoas: menos executores, mais estrategistas, gestores de sistemas e orquestradores de ecossistemas inteligentes.

A pergunta que todas as empresas devem fazer não é “como usamos IA?”, mas “nossa empresa foi construída para este mundo?”

Adaptar o passado nunca será suficiente; o futuro pertence às empresas que nasceram, ou se reinventaram, para operar nesse novo modelo.

*Fernando Wolff é cofundador da Tech for Humans, consultoria especializada na criação e implementação de Agentes de IA e Jornadas Digitais. 

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