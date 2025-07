Como funciona a seleção de membros da Academia do Oscar?

Na semana passada, Fernanda Torres foi oficialmente convidada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para compor o júri do Oscar já para a edição de 2026. Agora, passa a fazer parte do grupo seleto de votantes do maior prêmio de cinema do mundo — uma conquista e tanto, diante da quantidade de regras e critérios que a Academia tem para escolher novos membros.

Há duas maneiras de receber o convite para participar da Academia: por indicação de outros membros ou por nomeação em alguma das categorias do Oscar.

No primeiro caso, para a maioria dos profissionais da indústria, é necessário ser sugerido por dois membros ativos da mesma área, como atores, diretores, roteiristas e outros. A indicação é feita de forma online e funciona como uma recomendação formal, que será avaliada por comitês especializados.

Quem é indicado ao Oscar em qualquer categoria também recebe, automaticamente, um convite para se tornar membro no ano seguinte, sem necessidade de uma indicação adicional. O critério visa reconhecer o impacto de profissionais diretamente envolvidos nas produções premiadas.

Como os novos membros são escolhidos?

Uma vez indicados, a avaliação que define quem será convidado ou não é feita por um comitê específico de cada ramo da Academia, que analisa se o candidato atende aos critérios de qualificação, como a experiência e os créditos no cinema. As recomendações são então enviadas ao conselho de diretores da Academia, que possui a decisão final.

Cada ramo da Academia possui requisitos próprios. Os atores precisam ter no mínimo três créditos em filmes lançados nos últimos cinco anos, com papéis que atendam aos critérios da Academia. Já os diretores devem ter ao menos dois créditos como diretor, sendo um desses projetos lançado nos últimos dez anos. Para roteiristas, por outro lado, a exigência é ter dois créditos em roteiros de filmes.

Nos últimos anos, a Academia tem se empenhado em aumentar a diversidade de seus membros — o que abriu espaço para que novos cineastas fossem indicados para o júri do Oscar. Em 2025, cerca de 55% dos novos admitidos foram de fora dos Estados Unidos, e 45% pertenciam a grupos minoritários.

Em 2025, a lista era composta por 9.905 profissionais da indústria do cinema habilitados, dos quais 58 eram brasileiros. Entre os votantes do Brasil estão Wagner Moura, Fernanda Montenegro, Carlos Saldanha, Karim Aïnouz e Kleber Mendonça Filho.

É obrigatório aceitar o convite?

O convite para se tornar membro da Academia não é obrigatório e os profissionais convidados podem optar por recusar o convite, caso desejem.

Além disso, nem todos os convidados se tornam membros ativos, pois apenas aqueles que aceitam o convite e participam de atividades da Academia têm direito a votar nas premiações do Oscar.

Quem foram os novos convidados para o Oscar de 2026?

Além de Fernanda, outros grandes nomes do cinema nacional foram chamados a fazer parte da Academia, como o diretor de fotografia Adrian Teijido, a figurinista Claudia Kopke, a produtora Maria Carlota Bruno, e os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, vencedores do prêmio de Melhor Roteiro em Veneza por "Ainda Estou Aqui".

Os cineastas Daniela Thomas, Gabriel Mascaro e Daniel Filho também receberam o convite para integrar o grupo de votantes.

Com a adição desses novos membros, o número total de membros da Academia chega a 11.120, e o número de votantes será de 10.143.

Contribuições globais reconhecidas

Entre os novos membros norte-americanos, estão nomes internacionais de peso, como Ariana Grande, Gillian Anderson, Aubrey Plaza, além da vencedora do Oscar de Melhor Atriz deste ano, Mikey Madison, e o ganhador do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, Kieran Culkin.

Outros atores e diretores renomados, como Jason Momoa, Sebastian Stan e Jeremy Strong, também foram convidados para se juntar ao seleto grupo.

Em comunicado oficial, Bill Kramer, diretor-executivo da Academia, e Janet Yang, presidente da instituição, enviaram um comunicado em nota agradecendo a contribuição dos possíveis novos membros.

“Por meio de seu compromisso com o cinema e com a indústria cinematográfica como um todo, esses indivíduos excepcionalmente talentosos fizeram contribuições duradouras à nossa comunidade cinematográfica global”, disseram os líderes.