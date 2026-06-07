Inteligência Artificial

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Essa ferramenta gratuita do Google transforma qualquer PDF em uma aula interativa

Plataforma baseada em inteligência artificial analisa documentos enviados pelo usuário e cria resumos, materiais de estudo e conteúdos em áudio em poucos minutos

O NotebookLM permite enviar PDFs e transformar documentos extensos em resumos, perguntas de revisão e até conteúdos em áudio (Google/Divulgação)

O NotebookLM permite enviar PDFs e transformar documentos extensos em resumos, perguntas de revisão e até conteúdos em áudio (Google/Divulgação)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07h08.

Ler dezenas de páginas de um relatório, artigo científico ou apostila pode ser uma tarefa demorada.

Para estudantes, profissionais em processo de requalificação e pessoas que precisam absorver grandes volumes de informação rapidamente, uma ferramenta do Google vem chamando atenção: o NotebookLM.

Lançado inicialmente como um assistente de pesquisa baseado em inteligência artificial, o NotebookLM funciona de forma diferente de chatbots tradicionais. Em vez de buscar respostas na internet, ele trabalha a partir dos documentos enviados pelo próprio usuário, como PDFs, apresentações, textos e anotações.

O resultado é uma ferramenta capaz de resumir conteúdos, responder perguntas sobre o material e até gerar conversas em áudio baseadas nos arquivos analisados.

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Como funciona

O primeiro passo é criar um novo projeto dentro do NotebookLM e enviar os documentos que servirão como fonte de informação. A plataforma aceita PDFs, documentos de texto, apresentações e outros formatos compatíveis.

Depois do upload, a inteligência artificial analisa o conteúdo e cria uma espécie de base de conhecimento privada. A partir daí, o usuário pode fazer perguntas específicas sobre o material ou solicitar tarefas como:

  • Resumir um capítulo;
  • Explicar conceitos complexos;
  • Criar listas de revisão;
  • Gerar perguntas para estudo;
  • Identificar os principais argumentos de um texto;
  • Produzir cronogramas de aprendizado.

A grande diferença é que as respostas são fundamentadas nos arquivos enviados, reduzindo o risco de informações fora do contexto.

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Passo a passo para usar

  1. Acesse o NotebookLM com uma conta Google;
  2. Crie um novo notebook;
  3. Faça upload de um PDF, artigo ou material de estudo;
  4. Aguarde a análise do documento;
  5. Utilize o campo de perguntas para interagir com o conteúdo.

Por exemplo, após enviar uma apostila sobre marketing digital, o usuário pode perguntar:

"Quais são os cinco conceitos mais importantes deste material?"

ou

"Crie um plano de estudos de sete dias baseado neste PDF."

O recurso que mais chama atenção

Entre as funcionalidades mais comentadas está a geração de áudios baseada nos documentos enviados.

A ferramenta consegue transformar o conteúdo analisado em uma conversa semelhante a um podcast, apresentando os principais pontos de forma mais dinâmica. Isso permite consumir o material durante deslocamentos, exercícios físicos ou outras atividades do dia a dia.

Para profissionais que estão aprendendo uma nova habilidade ou se preparando para uma mudança de carreira, a função pode ajudar a revisar conteúdos sem depender exclusivamente da leitura.

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Em vez de procurar manualmente conceitos espalhados por dezenas de páginas, estudantes e profissionais podem usar a ferramenta para localizar tópicos específicos, revisar conteúdos e criar materiais complementares de estudo.

Com o crescimento da educação online e dos programas de requalificação profissional, soluções desse tipo vêm ganhando espaço entre usuários que precisam aprender mais em menos tempo.

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