Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

As mansões dos convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026

Neymar lidera com uma cobertura de US$ 54 milhões em Dubai. Vini Jr. vive na mesma mansão que já foi de Sergio Ramos e de Ronaldo Fenômeno

Conheça os imóveis de alguns dos jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Instagram)

Conheça os imóveis de alguns dos jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Instagram)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08h03.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O grupo que irá defender o Brasil na Copa do Mundo 2026 tem endereços espalhados por quatro países. Alguns jogam em Manchester, outros em Madri, Barcelona ou em Santos. O que a maioria tem em comum é um portfólio imobiliário que começa onde a maior parte das pessoas nunca chegaria. Com nomes como Neymar, Vini Jr., Raphinha, Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, os craques da seleção acumulam imóveis em três continentes, com valores que somam centenas de milhões de reais.

Neymar: de Santos a Dubai

Casas dos jogadores do Brasil convocados na Copa do Mundo 2026

Neymar e a mansão de 2.800 m² no Morro de Santa Terezinha, em Santos, comprada em fevereiro de 2025 por cerca de R$ 50 milhões (Reprodução/Instagram/YouTube)

O imóvel mais caro do grupo pertence a Neymar. Em novembro de 2024, o atacante adquiriu uma cobertura no Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, pelo valor de US$ 54,4 milhões, aproximadamente R$ 313 milhões. A propriedade integra a coleção Sky Mansion do empreendimento e tem elevador privativo para carros, piscina com vista para o Downtown Dubai e acesso a serviços de chauffeur e concierge. O Bugatti Residences, localizado em Business Bay, é o primeiro projeto residencial da marca de carros de luxo Bugatti.

Casas dos jogadores do Brasil convocados na Copa do Mundo 2026


Interior do Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, onde Neymar adquiriu uma cobertura da coleção Sky Mansion por US$ 54,4 milhõe

No Brasil, o inventário não é menor. Em fevereiro de 2025, Neymar comprou uma mansão de 2.800 m² no Morro de Santa Terezinha, em Santos, condomínio que já foi endereço de Pelé, por cerca de R$ 50 milhões. O imóvel tem 10 suítes, garagem para mais de 20 carros, cinema, spa e heliponto. Em Mangaratiba, no Condomínio Portobello, tem outra propriedade avaliada em R$ 28 milhões, com marina privativa e 10 mil m² de terreno. Ao final de 2024, adquiriu também um terreno em Bal Harbour, Miami, por US$ 26 milhões, com projeto aprovado para uma mansão de 1.200 m² assinada pelo escritório londrino Elicyon.

Vini Jr.: a mansão de Ronaldo e Ramos

Casas dos jogadores do Brasil convocados na Copa do Mundo 2026


Vinícius Júnior na mansão em La Moraleja, nos arredores de Madri, avaliada em cerca de R$ 43 milhões. O imóvel de 2.500 m² já pertenceu a Ronaldo Fenômeno e a Sergio Ramos (Reprodução/Instagram)

Vinícius Júnior mora em La Moraleja, bairro residencial de alto padrão em Alcobendas, nos arredores de Madri. A propriedade tem 2.500 m², sete quartos, oito banheiros, duas piscinas, cinema e quadra poliesportiva. O imóvel já pertenceu a Ronaldo Fenômeno e depois a Sergio Ramos, e está avaliado em cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 43 milhões. Vini ocupa a casa como inquilino com opção de compra.

No Rio de Janeiro, ele concluiu a construção de uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em cerca de R$ 20 milhões. O projeto levou quase três anos, ocupa quatro terrenos e tem fachada em mármore com pé-direito alto, academia e boate subterrânea.

Raphinha: nos arredores de Barcelona

Casas dos jogadores do Brasil convocados na Copa do Mundo 2026

Raphinha e a mansão nos arredores de Barcelona, avaliada entre 3 e 5 milhões de euros, com arquitetura contemporânea e área externa com piscina (Reprodução/Instagram)

O capitão da seleção vive em uma mansão de alto padrão nos arredores de Barcelona, estimada entre 3 e 5 milhões de euros. O imóvel tem piscina de borda infinita, cinema particular e garagem para carros de luxo. A área externa é descrita pela imprensa espanhola como um "mini resort", com jardins privativos e pista de diversão ao ar livre.

Casemiro: entre Manchester 

Casas dos jogadores do Brasil convocados na Copa do Mundo 2026

Casemiro e a mansão de estilo clássico britânico em Manchester, onde morou com a família durante os quatro anos no Manchester United (Reprodução/Instagram/TV Globo)

O volante mora com a família em uma mansão de estilo clássico britânico em área nobre de Manchester, que apresentou no programa Domingão com Huck. A propriedade tem sala de recuperação equipada com sauna, banheira de gelo e câmara hiperbárica.

Lucas Paquetá: presente para os pais e casa nova no Rio

Casas dos jogadores do Brasil convocados na Copa do Mundo 2026

Lucas Paquetá e a mansão de R$ 25 milhões que comprou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram/Esporte News Mundo)

De volta ao Flamengo depois de oito anos na Europa, Paquetá comprou uma mansão de alto padrão na Barra da Tijuca por cerca de R$ 25 milhões, vizinha ao imóvel de Xuxa Meneghel, segundo apuração do jornal O Dia. O imóvel foi negociado no modelo "porteira fechada", com mobília, eletrodomésticos e eletrônicos inclusos, e tem quatro suítes com closet, cinema privativo, elevador e garagem subterrânea. A suíte master ocupa mais de 120 m².

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoImóveisCasas

Mais de Casual

Zara Man anuncia colaboração com o artista brasileiro Gabriel Azevedo

A festa brasileira que atrai 3 milhões de turistas e muda a rotina de um estado inteiro

Exclusivo: a Kenner quer conquistar a Europa — e vai começar por Paris

Floricultura interna, 40 kg de chocolate: como um hotel de luxo se prepara para o Dia dos Namorados 

Mais na Exame

Mundo

Peru: segundo turno das eleições conta com filha de Fujimori

Brasil

800 prefeitos e viagens pelo Brasil: a estratégia de Caiado para crescer nas pesquisas

EXAME Agro

Exportações de frango dos EUA perdem força e ameaçam margens da Tyson Foods

ESG

Emprego, renda e floresta: a aposta da Suzano para tirar 200 mil pessoas da pobreza