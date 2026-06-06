As mansões dos convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026

O grupo que irá defender o Brasil na Copa do Mundo 2026 tem endereços espalhados por quatro países. Alguns jogam em Manchester, outros em Madri, Barcelona ou em Santos. O que a maioria tem em comum é um portfólio imobiliário que começa onde a maior parte das pessoas nunca chegaria. Com nomes como Neymar, Vini Jr., Raphinha, Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, os craques da seleção acumulam imóveis em três continentes, com valores que somam centenas de milhões de reais.

Neymar: de Santos a Dubai

Neymar e a mansão de 2.800 m² no Morro de Santa Terezinha, em Santos, comprada em fevereiro de 2025 por cerca de R$ 50 milhões (Reprodução/Instagram/YouTube)

O imóvel mais caro do grupo pertence a Neymar. Em novembro de 2024, o atacante adquiriu uma cobertura no Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, pelo valor de US$ 54,4 milhões, aproximadamente R$ 313 milhões. A propriedade integra a coleção Sky Mansion do empreendimento e tem elevador privativo para carros, piscina com vista para o Downtown Dubai e acesso a serviços de chauffeur e concierge. O Bugatti Residences, localizado em Business Bay, é o primeiro projeto residencial da marca de carros de luxo Bugatti.



Interior do Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, onde Neymar adquiriu uma cobertura da coleção Sky Mansion por US$ 54,4 milhõe

No Brasil, o inventário não é menor. Em fevereiro de 2025, Neymar comprou uma mansão de 2.800 m² no Morro de Santa Terezinha, em Santos, condomínio que já foi endereço de Pelé, por cerca de R$ 50 milhões. O imóvel tem 10 suítes, garagem para mais de 20 carros, cinema, spa e heliponto. Em Mangaratiba, no Condomínio Portobello, tem outra propriedade avaliada em R$ 28 milhões, com marina privativa e 10 mil m² de terreno. Ao final de 2024, adquiriu também um terreno em Bal Harbour, Miami, por US$ 26 milhões, com projeto aprovado para uma mansão de 1.200 m² assinada pelo escritório londrino Elicyon.

Vini Jr.: a mansão de Ronaldo e Ramos



Vinícius Júnior na mansão em La Moraleja, nos arredores de Madri, avaliada em cerca de R$ 43 milhões. O imóvel de 2.500 m² já pertenceu a Ronaldo Fenômeno e a Sergio Ramos (Reprodução/Instagram)

Vinícius Júnior mora em La Moraleja, bairro residencial de alto padrão em Alcobendas, nos arredores de Madri. A propriedade tem 2.500 m², sete quartos, oito banheiros, duas piscinas, cinema e quadra poliesportiva. O imóvel já pertenceu a Ronaldo Fenômeno e depois a Sergio Ramos, e está avaliado em cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 43 milhões. Vini ocupa a casa como inquilino com opção de compra.

No Rio de Janeiro, ele concluiu a construção de uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em cerca de R$ 20 milhões. O projeto levou quase três anos, ocupa quatro terrenos e tem fachada em mármore com pé-direito alto, academia e boate subterrânea.

Raphinha: nos arredores de Barcelona

Raphinha e a mansão nos arredores de Barcelona, avaliada entre 3 e 5 milhões de euros, com arquitetura contemporânea e área externa com piscina (Reprodução/Instagram)

O capitão da seleção vive em uma mansão de alto padrão nos arredores de Barcelona, estimada entre 3 e 5 milhões de euros. O imóvel tem piscina de borda infinita, cinema particular e garagem para carros de luxo. A área externa é descrita pela imprensa espanhola como um "mini resort", com jardins privativos e pista de diversão ao ar livre.

Casemiro: entre Manchester

Casemiro e a mansão de estilo clássico britânico em Manchester, onde morou com a família durante os quatro anos no Manchester United (Reprodução/Instagram/TV Globo)

O volante mora com a família em uma mansão de estilo clássico britânico em área nobre de Manchester, que apresentou no programa Domingão com Huck. A propriedade tem sala de recuperação equipada com sauna, banheira de gelo e câmara hiperbárica.

Lucas Paquetá: presente para os pais e casa nova no Rio

Lucas Paquetá e a mansão de R$ 25 milhões que comprou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram/Esporte News Mundo)

De volta ao Flamengo depois de oito anos na Europa, Paquetá comprou uma mansão de alto padrão na Barra da Tijuca por cerca de R$ 25 milhões, vizinha ao imóvel de Xuxa Meneghel, segundo apuração do jornal O Dia. O imóvel foi negociado no modelo "porteira fechada", com mobília, eletrodomésticos e eletrônicos inclusos, e tem quatro suítes com closet, cinema privativo, elevador e garagem subterrânea. A suíte master ocupa mais de 120 m².