Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

'O Agente Secreto' recebe 4 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme

Produção de Kleber Mendonça Filho se igualou à 'Cidade de Deus' e figura como um dos favoritos à premiação, sobretudo para Melhor Filme Internacional e Melhor Ator

Oscar 2026: Brasil brilha com quatro indicações ao maior prêmio do cinema (Divulgação)

Oscar 2026: Brasil brilha com quatro indicações ao maior prêmio do cinema (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11h22.

Tudo sobreOscar 2026
Saiba mais

O Brasil vive um momento sem precedentes no cinema. Nesta quinta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar 2026. O Agente Secreto, principal aposta brasileira, recebeu quatro indicações.

O longa concorrerá nas categorias de Melhor Elenco, inédita na premiação, Melhor Filme Internacional — ao qual é favorito —, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme, a estatueta mais prestigiada da noite.  

Com o feito, a produção de Kleber Mendonça Filho se equiparou à Cidade de Deusde Fernando Meirelles, que também recebeu quatro nomeações em 2003, muito embora não tenha recebido nenhuma estatueta.

O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro de 2025 e já passou dos R$ 28 milhões em bilheteria, segundo dados da Ancine.

Brasil na telona

Além das indicações de O Agente Secretoo Brasil também figura na lista dos indicados em categorias técnicas. Adolpho Veloso recebeu uma nomeação ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação do Oscar está marcada para o dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Pernambuco em Hollywood

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político já vinha dando sinais de sua força após conquistar estatuetas no Globo de Ouro e o Critics Choice Awards. Com mais de 1,5 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, o filme é a grande aposta para trazer a segunda estatueta de Melhor Filme Internacional para o Brasil — um ano após a vitória de Ainda Estou Aqui.

A trajetória rumo a estatueta mais cobiçada do cinema começou em maio do ano passado. O título arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

No começo deste ano, a produção fez história em algumas das principais premiações do cinema hollywoodianas. Levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa tanto no Critics Choice Awards quanto no Globo de Ouro — cerimônia que também coroou Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.  

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro de 2025. Dados das Ancine mostram que O Agente Secreto já passou dos R$ 28 milhões de bilheteria. No total, mais de 1,5 milhões de pessoas assistiram ao longa nos cinemas e o filme continua em cartaz.

yt thumbnail

Já da para sonhar com o segundo Oscar do Brasil?

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Roteiro Original (Kleber Mendonça Filho).

Desde o início do ano, O Agente Secreto vem conquistando prêmios importantes de Hollywood. As vitórias no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro podem aumentar as chances do título levar uma nova estatueta para o Brasil.

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmesFilmes brasileirosOscar 2026Oscar

Mais de Casual

Oscar 2026: confira a lista completa de indicados

‘O Agente Secreto’ é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Oscar 2026: 'O Agente Secreto' é indicado ao inédito prêmio de Melhor Elenco

Oscar 2026: Wagner Moura é indicado ao prêmio de Melhor Ator

Mais na Exame

EXAME Agro

Mais farelo e óleo: Brasil deve renovar recorde de soja processada em 2026

Mercados

Ibovespa sobe mais de 1% e passa dos 173 mil pela 1ª vez com fluxo estrangeiro

Casual

Oscar 2026: confira a lista completa de indicados

Mundo

PIB dos EUA cresce 4,4% no 3º tri, o maior avanço em dois anos