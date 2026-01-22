'O Agente Secreto' recebe 4 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme

O Brasil vive um momento sem precedentes no cinema. Nesta quinta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar 2026. O Agente Secreto, principal aposta brasileira, recebeu quatro indicações.

O longa concorrerá nas categorias de Melhor Elenco, inédita na premiação, Melhor Filme Internacional — ao qual é favorito —, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme, a estatueta mais prestigiada da noite.

Com o feito, a produção de Kleber Mendonça Filho se equiparou à Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, que também recebeu quatro nomeações em 2003, muito embora não tenha recebido nenhuma estatueta.

O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro de 2025 e já passou dos R$ 28 milhões em bilheteria, segundo dados da Ancine.

Brasil na telona

Além das indicações de O Agente Secreto, o Brasil também figura na lista dos indicados em categorias técnicas. Adolpho Veloso recebeu uma nomeação ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação do Oscar está marcada para o dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Pernambuco em Hollywood

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político já vinha dando sinais de sua força após conquistar estatuetas no Globo de Ouro e o Critics Choice Awards. Com mais de 1,5 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, o filme é a grande aposta para trazer a segunda estatueta de Melhor Filme Internacional para o Brasil — um ano após a vitória de Ainda Estou Aqui.

A trajetória rumo a estatueta mais cobiçada do cinema começou em maio do ano passado. O título arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

No começo deste ano, a produção fez história em algumas das principais premiações do cinema hollywoodianas. Levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa tanto no Critics Choice Awards quanto no Globo de Ouro — cerimônia que também coroou Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro de 2025. Dados das Ancine mostram que O Agente Secreto já passou dos R$ 28 milhões de bilheteria. No total, mais de 1,5 milhões de pessoas assistiram ao longa nos cinemas — e o filme continua em cartaz.

Já da para sonhar com o segundo Oscar do Brasil?

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Roteiro Original (Kleber Mendonça Filho).

Desde o início do ano, O Agente Secreto vem conquistando prêmios importantes de Hollywood. As vitórias no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro podem aumentar as chances do título levar uma nova estatueta para o Brasil.

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.