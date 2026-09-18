iPhone 18 Pro chega hoje no Brasil; tudo o que se sabe sobre o novo celular da Apple

O iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max chegam oficialmente às lojas brasileiras nesta sexta-feira, 18, a partir de R$ 11.999 e R$ 12.999, respectivamente.

É a primeira vez que a Apple lança seus modelos mais caros no Brasil na mesma data dos Estados Unidos — antes, o país costumava esperar semanas a mais.

Preços e configurações disponíveis

O iPhone 18 Pro está disponível em quatro configurações de armazenamento — 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB —, com preços que vão de R$ 11.999 a R$ 20.999.

Já o Pro Max varia de R$ 12.999 a R$ 21.999 na versão de maior capacidade. As cores disponíveis são preto, prata, glacial e bordô. A compra pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros, ou com 10% de desconto no pagamento à vista.

A grande novidade: câmera com abertura ajustável

A principal novidade da linha está na câmera principal Fusion de 48 megapixels, que estreia abertura variável — recurso inédito na história do iPhone.

O sistema oferece quatro posições físicas de abertura (f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0), permitindo ajustar a quantidade de luz que chega ao sensor. Segundo a Apple, a abertura mais ampla, de f/1.48, entrega cerca de 50% mais desempenho em ambientes com pouca luz em relação à geração anterior.

Chip A20 Pro e bateria maior

Os novos modelos trazem o A20 Pro, primeiro chip da Apple fabricado em processo de 2 nanômetros, com foco em desempenho, inteligência artificial (IA) e eficiência energética.

A empresa também redesenhou o sistema de refrigeração, adotando uma câmara de vapor maior, e ampliou a duração de bateria — com destaque para o Pro Max, que atinge a maior autonomia já registrada em um iPhone.

Siri com IA chega em inglês; português ainda não

Os aparelhos já saem de fábrica com o iOS 27, nova versão do sistema operacional. A atualização traz a Siri AI, versão renovada da assistente com mais recursos de inteligência artificial — mas, inicialmente, apenas em inglês e em versão beta.

O suporte ao português deve chegar até o fim do ano.

Sem iPhone 18 "comum" neste ano

Diferentemente dos lançamentos anteriores, a Apple decidiu dividir a nova geração em duas etapas: o iPhone 18 convencional, o futuro iPhone 18e e uma nova geração do iPhone Air só devem chegar na primavera de 2027 (no Hemisfério Norte).

Por ora, o lançamento está restrito aos modelos Pro — e ao inédito iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, que segue calendário à parte.

iPhone Duo chega só em outubro

O iPhone Duo, com tela interna de 7,6 polegadas e tela externa de 5,4 polegadas quando fechado, tem preço inicial de R$ 21.999 no Brasil. A pré-venda começa em 16 de outubro, com disponibilidade em lojas a partir de 23 de outubro — cronograma independente do lançamento dos modelos Pro desta semana.