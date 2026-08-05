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Guggenheim Abu Dhabi ganha data de inauguração após duas décadas

Projetado por Frank Gehry, arquiteto morto em dezembro de 2025, museu abre na Ilha Saadiyat quase vinte anos depois do anúncio original

Fachada do Guggenheim Abu Dhabi, projetado por Frank Gehry, na Ilha Saadiyat. O museu abre em 11 de dezembro de 2026 (Divulgação)

Fachada do Guggenheim Abu Dhabi, projetado por Frank Gehry, na Ilha Saadiyat. O museu abre em 11 de dezembro de 2026 (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 07h06.

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O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi confirmou que o Guggenheim Abu Dhabi abre as portas em 11 de dezembro de 2026, na Ilha Saadiyat. A data marca o fim de um dos ciclos mais longos da arquitetura de museus recente, quase vinte anos depois do anúncio original do projeto, em 2006.

O edifício foi concebido pelo arquiteto canadense-americano Frank Gehry, vencedor do Prêmio Pritzker em 1989 e responsável por obras como o Museu Guggenheim Bilbau e o Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles. Gehry morreu em 5 de dezembro de 2025, aos 96 anos, em sua casa em Santa Monica, na Califórnia, após uma breve doença respiratória. A abertura em Abu Dhabi acontece pouco mais de um ano depois de sua morte e coloca o museu entre os últimos grandes trabalhos do arquiteto a sair do papel.

Duas décadas de atrasos

Guggenheim Abu Dhabi

Vista lateral do complexo, marcado pelos volumes cônicos que chegam a 88 metros de altura (Divulgação)

A construção começou em 2011 e foi suspensa ainda naquele ano, em meio a dificuldades econômicas e mudanças nos termos contratuais. As obras só foram retomadas em 2019, e o cronograma de conclusão passou por sucessivos adiamentos, de 2012 para 2017, depois 2022 e, mais recentemente, 2025. A paralisação inicial também esteve associada a um manifesto assinado por mais de 130 artistas internacionais que pediam boicote ao museu e ao Louvre Abu Dhabi, então também em construção, por causa de denúncias sobre condições de trabalho nos canteiros da Ilha Saadiyat.

Com a inauguração marcada, o Guggenheim Abu Dhabi se torna a quarta unidade da rede da Fundação Solomon R. Guggenheim, ao lado de Nova York, Veneza e Bilbao, e a maior delas em área construída. O governo de Abu Dhabi investiu mais de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,08 bilhões na cotação atual, na construção do complexo, que ocupa 80 mil m², dos quais 11,6 mil m² são galerias internas e 23 mil m² espaços expositivos ao ar livre.

Um projeto de dez cones

Guggenheim Abu Dhabi

Entorno do museu, que integra o distrito cultural da Ilha Saadiyat ao lado do Louvre Abu Dhabi (Divulgação)

A arquitetura do museu se organiza em torno de dez volumes cônicos que chegam a 88 metros de altura e formam um perfil irregular sobre um átrio central, ao qual se conectam as 30 galerias. Nove cones são revestidos por malha de aço inoxidável, pensada para gerar sombra e favorecer a circulação natural do ar no clima do Golfo Pérsico. O décimo volume combina painéis de ônix e vidro.O complexo reúne ainda um centro dedicado a arte e tecnologia, espaços para atividades infantis, arquivos, biblioteca e laboratório de conservação.

O museu forma seu acervo desde 2009, com peças de arte moderna e contemporânea a partir da década de 1960, com atenção a artistas do Oeste da Ásia, do Norte da África e do Sul da Ásia, sem deixar de lado a produção internacional. Em vez de uma organização cronológica, a curadoria vai reunir as obras por afinidades temáticas e geográficas, com núcleos como abstração, cultura popular, território, linguagem e narrativa. As obras adquiridas pertencem ao governo de Abu Dhabi, e as decisões sobre curadoria e gestão cabem em conjunto à Fundação Guggenheim e ao Departamento de Cultura e Turismo local.

Um distrito cultural em formação

A diretora e CEO da Fundação Solomon R. Guggenheim, Mariët Westermann, afirmou em comunicado que o museu será um ponto de conexão e um espaço de curiosidade para pessoas dos Emirados Árabes Unidos e de outras partes do mundo.

O Guggenheim Abu Dhabi ocupa um terreno à beira-mar na ponta noroeste da Ilha Saadiyat, distrito que o governo dos Emirados Árabes Unidos vem consolidando como polo cultural da região. Nos arredores já estão o Louvre Abu Dhabi, aberto em 2017, e o Museu Nacional Zayed, que integra o mesmo projeto urbanístico voltado à concentração de instituições de arte e história em um único trecho da ilha.

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