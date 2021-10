Daniel Craig inaugura estrela na Calçada da Fama após dizer adeus a 007

Daniel Craig finalmente conseguiu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood na quarta-feira, dias depois de seu último filme como James Bond estrear nos Estados Unidos.

"007 – Sem Tempo para Morrer" é a quinta e última atuação de Craig como o agente secreto britânico, e sua despedida de um papel ao qual dedicou 15 anos.

A estrela de cor rosa e mármore do ator, a 2.704ª da Calçada da Fama no mais que apropriado número 7007 da avenida Hollywood Boulevard, foi instalada perto daquela do falecido Roger Moore, que interpretou Bond em sete filmes entre 1973 e 1985.

"É uma honra absoluta ser pisado por toda Hollywood", disse Craig. "Estar nesta calçada cercado por todas estas lendas me faz um homem muito, muito, muito feliz."

Produtores da franquia Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson compareceram para a cerimônia, assim como Rami Malek, que encarna o vilão de "Sem Tempo para Morrer".

Malek classificou Craig, de 53 anos, de "velha guarda e classudo", acrescentando: "Mal posso esperar para ver onde (sua carreira) o levará a seguir".

Após três adiamentos causados pela pandemia de coronavírus, "Sem Tempo para Morrer" arrecadou 121 milhões de dólares nas bilheterias em seu primeiro final de semana no Reino Unido e em cinemas de todo o mundo.

O próximo ato de Craig será atuar em "Macbeth", de Shakespeare, que estreia na Broadway em março.