Vila italiana de "Casa Gucci" está disponível no Airbnb

Mais do que assistir Casa Gucci, agora é possível se hospedar em uma locação do filme, visto que a mansão em que vive Aldo Gucci (Jared Leto) na trama, está disponível no Airbnb.

Localizada próximo ao Lago Como, na Itália, a mansão foi construída no século 16. E, ao contrário do proprietário do filme, na vida real a mansão pertenceu ao cardeal Tolomeo Gallio.

Um século depois, o local foi habitado pelo cardeal Angelo Maria Durini, que a usava a mansão para festas e banquetes que promovia para presentear intelectuais italianos.

Banheiro da suíte feito de mármore e com vista para o lago Banheiro da suíte feito de mármore e com vista para o lago

Já em 2021, a Villa Balbiano possui decoração com peças de arte tão glamorosas quanto as da família Gucci. Há ainda uma piscina externa, um cais privado e barcos.

De acordo com o Airbnb, a casa possui seis quartos e seis banheiros e promete “transportar os espectadores ao auge da opulência italiana dos anos 1990”.

A diária custa 1.128 dólares, e permite o acesso aos três primeiros andares da mansão, através de um elevador privativo. Porém, o espaço estará disponível apenas por uma noite, em 30 de março de 2022.