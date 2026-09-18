Ele criou uma empresa de limpeza de estofados para ajudar a família — e hoje fatura R$ 45 milhões

Em 2016, Rodrigo Ressureição procurava um negócio que pudesse ajudar a irmã e o cunhado, ambos desempregados. Depois de pesquisar opções que exigissem até R$ 20 mil de investimento, encontrou a limpeza de estofados. Olhou para o próprio sofá, percebeu que havia ali um serviço a ser vendido e começou a empresa que hoje tem mais de 230 unidades.

A Total Clean nasceu em Vitória (ES) e, a expansão começou de forma improvisada, com licenças de uso da marca, antes de a companhia adotar um modelo estruturado de franquias. Hoje, a rede está no Brasil, em Portugal e na Espanha e prepara a entrada nos Estados Unidos.

A próxima fase chega com uma mudança de escala. A companhia projeta faturamento de R$ 45 milhões em 2026 e R$ 55 milhões em 2027, quando pretende chegar a 275 unidades. Para isso, está revisando a gestão, os processos e a estratégia de expansão com a Auddas, consultoria especializada em empresas de médio porte e negócios liderados por seus fundadores.

"Todo o conhecimento estava dentro da minha cabeça. Então, se um franqueado me ligasse à meia-noite, eu atendia e, em um minuto, já resolvia o problema dele. Só que, para ganhar escala, isso não funciona", diz Ressureição.

O desafio agora é fazer a Total Clean crescer sem repetir a dependência do fundador que marcou os primeiros anos. A empresa quer ampliar a presença no Brasil, consolidar a operação internacional e criar uma estrutura capaz de sustentar uma rede maior.

De uma renda extra a uma rede de franquias

Ressureição trabalhava como supervisor de vendas em uma fábrica de pré-moldados quando decidiu empreender. Ganhava R$ 5 mil por mês e não tinha, até então, a intenção de deixar o emprego. A situação mudou quando a irmã e o cunhado ficaram desempregados.

O empresário começou a pesquisar negócios que pudesse montar com o dinheiro que tinha guardado. Encontrou a limpeza de estofados e chamou os dois para aprender o serviço. O trio comprou equipamentos, fez cursos e começou a atender clientes.

No primeiro mês, sobraram R$ 500 para Ressureição. No segundo, R$ 750. No terceiro, R$ 1,2 mil.

A diferença entre os valores fez o empresário olhar para a atividade de outra maneira. Se aquele dinheiro sobrava depois de a irmã e o cunhado retirarem o necessário para viver, havia espaço para transformar a operação em um negócio principal.

Ele usou a formação em administração, logística e gestão empresarial, além da experiência em vendas, para organizar a operação. A empresa ganhou espaço na Grande Vitória e começou a receber mais clientes.

Como ocorreu a primeira expansão

Em 2017, Ressureição viajou a São Paulo para fazer um curso de proteção de estofados. No treinamento, conheceu dois empresários de Curitiba (PR) que estavam começando no setor. Eles ainda não tinham uniforme, site ou identidade visual. Ressureição sugeriu que começassem a trabalhar com a marca Total Clean e, depois, criassem a própria estrutura.

Os empresários aceitaram. Um advogado explicou ao fundador que o acordo poderia ser formalizado como licença de uso de marca. Foi assim que surgiu a primeira operação da Total Clean fora do Espírito Santo.

O modelo se repetiu. A marca ganhou unidades em outras cidades. Até a unidade de número 80, a expansão ocorreu principalmente por meio de licenças de uso da marca. A pandemia mudou o plano.

A crise levou o empresário a avaliar o futuro da empresa. Se a Total Clean conseguisse atravessar aquele período, ele acreditava que haveria espaço para crescer ainda mais. O problema era que o modelo de licenciamento não oferecia a estrutura necessária para isso.

A empresa decidiu então formatar uma franquia. O processo exigiu uma mudança que parecia simples, mas atingia o centro da operação: tirar o conhecimento da cabeça do fundador e transformá-lo em processos.

Até então, Ressureição treinava pessoalmente os franqueados. Também atendia diretamente as dúvidas e ia às unidades quando necessário. A proximidade ajudou a rede a crescer, mas criou uma dependência difícil de manter com centenas de operações.

"Se você perguntasse para mim: 'Rodrigo, mas você tinha um mísero manualzinho escrito?' Não, eu não tinha nada. Eu não tinha nada, estava tudo na minha cabeça", diz.

A partir da formatação da franquia, a empresa passou a documentar procedimentos e estabelecer padrões para a operação. O objetivo era permitir que o franqueado tivesse acesso ao conhecimento sem precisar recorrer diretamente ao fundador para cada problema.

Como encontrar novos franqueados

A Total Clean pretende mudar a maneira de encontrar novos franqueados. A empresa avalia que depender apenas de tráfego pago, publicidade direcionada a potenciais clientes e investidores, pode limitar o crescimento em um cenário econômico mais difícil.

A estratégia para 2027 inclui encontros regionais em polos considerados prioritários e eventos voltados a públicos específicos. Um dos exemplos citados pelo fundador são encontros para mulheres interessadas em operar uma microfranquia.

"Hoje não só o tráfego pago para trazer lead está sustentando. Quem está só nisso vai acabar aí ou estagnado ou vai morrer", diz.

O foco geográfico no Brasil está principalmente no Sul. A rede já está nas maiores cidades da região, mas ainda vê espaço para abrir novas unidades. O movimento também tem um componente competitivo: alguns dos principais concorrentes da Total Clean estão concentrados no Sul. "Eu quero incomodar meu concorrente lá", diz.

O modelo de franquia parte de R$ 69 mil. A operação pode funcionar em formato home based, sem necessidade de um ponto comercial. A empresa trabalha com dois perfis. No modelo operador, o franqueado participa diretamente da operação, seja na execução do serviço ou nas vendas. No modelo gestor, administra a unidade e contrata profissionais para executar essas funções.

Para onde vai a empresa

A internacionalização ganhou força em 2025, quando a Total Clean começou a operar em Portugal e na Espanha. A operação espanhola avançou mais rapidamente e deve chegar a dez unidades até o fim de 2026. Portugal tem duas unidades e ainda está em fase inicial.

O próximo mercado é os Estados Unidos. A companhia prepara uma operação na Flórida e espera colocar a primeira unidade em funcionamento no começo de 2027. A empresa afirma que o projeto já está estruturado.

A expansão internacional exige ajustes no modelo de venda. O comportamento do consumidor muda de país para país e afeta desde a abordagem comercial até o público que pode pagar pelo serviço.

Na Espanha, segundo Ressureição, o cliente tende a ser mais direto e quer saber principalmente o preço. Em Portugal, há mais espaço para conversar e explicar o serviço. Nos Estados Unidos, a questão é encontrar o consumidor disposto a pagar pelo serviço.

A diferença de preço ajuda a explicar a oportunidade. Um serviço que no Brasil poderia custar cerca de 200 reais pode chegar a 180 a 220 dólares nos Estados Unidos, segundo o fundador.

A empresa também avalia entrar em outro país da América do Sul. Argentina e Paraguai estão entre os mercados analisados.

Rebranding acompanha nova fase

A transformação da empresa também chegou à marca. Ao completar dez anos, em 2026, a Total Clean concluiu um rebranding, atualização da identidade visual e do posicionamento da companhia.

A mudança incluiu a logomarca e a forma de apresentar a empresa durante a venda de franquias. A intenção é aumentar o valor percebido do serviço e dar à rede uma identidade mais adequada à fase atual.

“Foi um rebrand bem fino. A gente não queria uma modificação astronômica, mas algo que trouxesse um renovo e uma identidade mais premium para a marca.”

O movimento acompanha uma mudança mais ampla na gestão. Depois de crescer com forte participação pessoal do fundador, a empresa tenta criar processos que possam ser replicados por centenas de franqueados.