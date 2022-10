8 ideias de decoração para sala pequena

A decoração de sala pequena exige atenção e planejamento de forma que o cômodo atenda às suas necessidades e expectativas de acomodação. Afinal, um simples móvel comprado no tamanho errado pode prejudicar totalmente a circulação de pessoas pelo espaço, bem como desalinhar toda a composição da decoração.

Casas e apartamentos pequenos são uma realidade no mercado imobiliário. Logo, decorar banheiros, cozinhas, quartos e salas cada vez menores pode ser um desafio para muitas pessoas. Por isso, é fundamental colocar em prática alguns truques valiosos de decoração para que o ambiente pareça maior do que é realmente.

Pensando nisso, separamos abaixo 8 ideias que podem dar a impressão de que sua sala pequena é maior do que ela realmente é.

1. Aposte em cores que ampliam

As cores escolhidas para a sala de estar também podem influenciar na sensação de amplitude do ambiente. Por isso, a dica é apostar em paredes e móveis em tons mais claros e neutros como branco, off-white, bege ou cinza claro. Contudo, se você deseja quebrar um pouco da neutralidade no espaço procure usar peças coloridas como almofadas, tapetes, vasos de plantas, porta-retratos e quadros.

2. Atenção às medidas do sofá

O sofá é a peça protagonista da sala de estar, por isso é fundamental que você fique atento quanto às medidas dessa peça, de forma que elas sejam proporcionais ao tamanho do ambiente. Modelos de sofá com 2 ou 3 lugares e sem braços pode ser uma ótima pedida para salas pequenas. Contudo, a depender do layout do ambiente é possível investir ainda nos modelos de sofá de canto, sofá com chaise ou sofá baú.

3. Móveis planejados são sempre bem-vindos

Os móveis feitos sob medida para a sala de estar favorecem a harmonia do ambiente e ajudam a preservar o espaço de circulação de pessoas pelo cômodo. Os móveis planejados são um ótimo investimento, pois eles se moldam de forma inteligente ao espaço e aproveitam cada cantinho do cômodo.

4. Preencha o espaço vertical com prateleiras e nichos

Aproveite o espaço vertical das paredes para investir em prateleiras e nichos, essas peças trazem beleza ao ambiente, servem de apoio para objetos decorativos e ajudam na organização do espaço. Prateleiras de madeira, de pallets, de ferro, para livros e com Led são algumas das opções que podem ser encontradas no mercado.

5. Invista em mesas de canto

As mesas de canto, também conhecidas como mesas laterais, agregam valor ao décor e servem de apoio para objetos decorativos e demais itens. Logo, se a ideia é incluir uma peça dessa no ambiente, dê preferência para modelos que se encaixam no sofá, pois eles otimizam o espaço. Mesas de canto com design mais simples, com pés finos, acabamento transparente ou espelhados são muito bem-vindos.

6. Tapetes do tamanho certo

Os tapetes são acessórios que agregam beleza ao ambiente e trazem um toque de aconchego para a sala. Contudo, em se tratando de uma sala pequena uma dica bacana é usar o tapete para unir móveis (sofá, poltrona, puffs, rack…). Além disso, fique atento às cores e estampas do tapete. Tapetes com listras, por exemplo, indicam a direção que você deseja alongar no ambiente, como mostra a imagem abaixo.

7. Acerte nos modelos de cortina

Em salas pequenas, muitos profissionais de arquitetura e decoradores recomendam que você utilize a cortina comprida até o chão e em toda a extensão da parede, pois isso traz a sensação de amplitude ao ambiente, deixando-o maior do que é realmente. Cortinas com tecidos leves e cores claras que facilitam a entrada de luz natural também favorecem a sensação de que o ambiente é maior.

8. Espelhos para ampliar o ambiente

Os espelhos são grandes aliados na hora de compor a decoração de uma sala pequena, por isso não deixe de utilizar espelhos decorativos no seu projeto. Espelhos de chão ou espelho fixados na parede ajudam a duplicar a imagem do ambiente e favorecem a sensação de amplitude no cômodo.

Essas dicas de decoração para sala pequena foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

