Como os brasileiros estão planejando as próximas férias

O Brasil segue como destino favorito do brasileiro na hora de planejar as próximas férias. Uma pesquisa nacional da AtlasIntel, realizada entre 3 e 20 de julho com 1.527 entrevistados, mostra que 87,4% de quem pretende viajar ou ainda está decidindo prioriza destinos dentro do país. Mas esse quadro muda de forma expressiva conforme a renda familiar cresce, revelando como o poder de compra segue sendo um fator decisivo na escolha entre viajar perto ou longe de casa.

Renda separa quem fica e quem cruza fronteiras

Vista aérea de São Paulo, estado mais citado como destino pelos brasileiros que pretendem viajar dentro do país (Pexels)

Entre as famílias com renda superior a R$ 10 mil, a fatia dos que pretendem viajar para o exterior salta para 37,7%, mais que o triplo da média geral de 12,6% registrada entre o total de entrevistados. O contraste ajuda a explicar por que o turismo nacional segue tão forte no país: para a maior parte da população, viajar para fora ainda é uma alternativa restrita a quem tem mais recursos disponíveis.

Dentro do Brasil, São Paulo lidera as preferências, com 16,1% das menções, seguido do Rio de Janeiro (12,3%) e do Ceará (9,1%). Minas Gerais (8,5%) e Santa Catarina (6,2%) completam a lista dos estados mais procurados, confirmando a força do Sudeste como polo turístico nacional.

Quando o destino é internacional, a Europa aparece em primeiro lugar, com 34% das preferências, seguida de perto pela América Latina, com 33%. A África vem em terceiro, com 18%. Um ponto em comum entre os dois destinos mais citados chama atenção: a maior parte dos países da Europa e da América Latina dispensa visto prévio para turistas brasileiros, o que pode tornar a viagem mais simples de organizar e ajudar a explicar essa preferência.

Planejamento segue cauteloso

Europa e América Latina lideram as preferências entre quem planeja viajar para fora do país, com 34% e 33% das menções (Pexels)

A vontade de viajar também vem acompanhada de cuidado com o orçamento. No total, 60% dos brasileiros pretendem realizar uma viagem de lazer nos próximos 12 meses, e a organização dessas viagens costuma ser feita com antecedência: 38% fazem reservas de passagens e hospedagem com 3 a 6 meses de antecipação, o intervalo mais comum encontrado na pesquisa. Outros 28,5% preferem uma janela de 1 a 2 meses, enquanto apenas 9,6% se organizam com mais de um ano de antecedência.

Essa cautela também aparece na relação com promoções. A ideia de que ofertas relâmpago impulsionam a demanda não se confirma nos dados: 77,4% dos brasileiros nunca compraram uma passagem por causa de uma promoção desse tipo. Ainda assim, 61,2% afirmam esperar por oportunidades promocionais antes de fechar a compra, o que sugere um comportamento de espera mais estratégico do que reativo. Do outro lado, 59% dos entrevistados já desistiram de uma viagem de lazer por causa do valor elevado das passagens, o que mostra o peso do preço nas decisões de consumo turístico.

Dinheiro ainda domina o pagamento

Sobre a forma de pagamento, o dinheiro segue amplamente preferido: 86,6% dos brasileiros pagam suas passagens exclusivamente em cartão ou Pix. Apenas 3,4% utilizam somente milhas, e 9,9% combinam as duas formas. Entre quem recorre a programas de fidelidade, a Livelo lidera a preferência, com 34,4%, seguida da Esfera, com 28%. LATAM Pass e Smiles dividem o terceiro lugar, cada uma com 26,1% das menções. O maior entrave apontado por quem usa esses programas é o preço considerado abusivo no resgate dos pontos, citado por 29,9% dos usuários.