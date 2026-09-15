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Brasil tem 6 pizzarias entre as melhores do mundo no 50 Top de 2026

Premiação divulgada em Nápoles consagra a Leggera Pizza Napoletana no top 10 global e premia a paulistana QT Pizza Bar pela "Pizza do Ano".

Melhores do mundo: Brasil emplaca 6 pizzarias na 50 Top Pizza World 2026 (Divulgação/Divulgação)

Melhores do mundo: Brasil emplaca 6 pizzarias na 50 Top Pizza World 2026 (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16h38.

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Seis pizzarias brasileiras estão entre as 50 melhores do mundo. Divulgado nesta terça-feira, 15, em Nápoles, na Itália, o ranking 50 Top Pizza World 2026 elegeu a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, na 6.ª posição global. A casa foi a mais bem colocada da premiação no Brasil e segue como líder na América Latina.

O país ainda garantiu destaque com a paulistana QT Pizza Bar (17ª), que levou o prêmio especial de "Pizza do Ano" pela receita autoral Pomodori. A lista nacional fica completa com A Pizza da Mooca (41ª), Unica Pizzeria (46ª), a carioca Bento Pizzeria (70ª) e a Veridiana (75ª).

A liderança global de 2026 ficou com a Napoli on the Road, comandada pelo chef Michele Pascarella, em Londres.

As 10 melhores pizzarias do mundo no 50 Top Pizza World 2026

1 - Napoli on the Road (Londres, Inglaterra)

2 - Una Pizza Napoletana (Nova York, EUA)

3 - Confine (Milão, Itália)

4 - (Empate): Seu Pizza Illuminati (Roma, Itália) / I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta, Itália)

5 - (Empate): Tony's Pizza Napoletana (São Francisco, EUA) / Pizzeria Sei (Los Angeles, EUA)

6 - Leggera Pizza Napoletana (São Paulo, Brasil)

7 - RistoPizza by Napoli sta ca (Tóquio, Japão)

8 - Baldoria (Madri, Espanha)

9 - The Pizza Bar on 38th (Tóquio, Japão)

10 - Razza (Jersey City, EUA)

11 - QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil)

12 - A Pizza da Mooca (São Paulo, Brasil)

13 - Unica Pizzeria (São Paulo, Brasil)

14 - Bento Pizzeria (Rio de Janeiro, Brasil)

15 - Veridiana (Rio de Janeiro, Brasil)

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