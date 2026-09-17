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Turismo chinês no Brasil supera em oito meses o total registrado em 2025

O Brasil recebeu 113.228 turistas chineses entre janeiro e agosto de 2026, superando em oito meses o total registrado em todo o ano anterior, impulsionado por ações de promoção turística e pelo Ano Cultural China-Brasil

China: Brasil vira destino popular entre a população chinesa (Tomaz Silva/Agência Brasil)

China: Brasil vira destino popular entre a população chinesa (Tomaz Silva/Agência Brasil)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15h30.

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O Brasil recebeu 113.228 turistas chineses entre janeiro e agosto de 2026, número que já supera os 103.122 visitantes da China registrados durante todo o ano de 2025. Na comparação com os primeiros oito meses do ano passado, o crescimento foi de 73,3%, segundo dados da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

Entre janeiro e agosto de 2025, o Brasil recebeu 65.319 turistas chineses. No mesmo período de 2026, foram 113.228, uma diferença de 47.909 visitantes.

Em 2026, Brasil e China também realizam o Ano Cultural China-Brasil, enquanto o país mantém ações de promoção turística voltadas ao mercado chinês.

No início de setembro, o Festival Brasil – Turismo, Arte e Cultura, em Pequim, apresentou destinos e experiências brasileiras ao público e ao setor turístico da China. A programação também incluiu capacitação e encontros com operadores turísticos locais.

As chegadas da China fazem parte de um volume maior de turistas estrangeiros no país. Entre janeiro e agosto, o Brasil recebeu 6.451.257 visitantes internacionais. Somente em agosto, foram 576.276 chegadas, ante 576.049 no mesmo mês de 2025.

A Argentina continuou como a principal origem dos turistas internacionais que chegaram ao Brasil, com 2.244.297 visitantes no período. Chile e Estados Unidos aparecem em seguida, com 547.601 e 514.128 turistas, respectivamente.

Segundo o presidente da Embratur, Bruno Reis, o aumento das chegadas internacionais tem efeitos sobre atividades como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e lazer.

Fonte: Xinhua

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