IWC celebra 50 anos do Ingenieur SL com duas edições limitadas

A IWC Schaffhausen apresenta duas novas versões do Ingenieur para marcar os 50 anos do Ingenieur SL, relógio desenhado por Gérald Genta em 1976 e considerado hoje um dos mais cobiçados da história da marca suíça. Os modelos Ingenieur Automatic 40 50th Anniversary e Ingenieur Automatic 35 50th Anniversary têm produção limitada a 1.150 unidades cada e chegam ao mercado brasileiro por R$ 86.700,00 e R$ 75.600,00, respectivamente.

As duas peças fazem parte da coleção Ingenieur relançada pela IWC em 2023, que desde então ganhou novos tamanhos e materiais. Com os lançamentos de aniversário, a marca retoma diretamente a referência original de Genta, incorporando ao design contemporâneo elementos que remetem à primeira geração do relógio.

Do lançamento à redescoberta

Ingenieur Automatic 40 50th Anniversary, com mostrador prateado escovado e o número 50 no lugar do raio característico do logotipo (Divulgação)

O Ingenieur SL, Reference 1832, chegou ao mercado em 1976 como sucessor da primeira geração de relógios Ingenieur da IWC. O projeto ficou a cargo de Gérald Genta, designer genebrino que vivia um momento de grande produção criativa na década de 1970, período em que os relógios esportivos de luxo em aço com pulseira integrada surgiram como categoria na relojoaria suíça.

O modelo demorou a conquistar reconhecimento comercial. Entre 1976 e 1983 foram fabricadas apenas 598 unidades, número que hoje contribui para o status de peça rara entre colecionadores. Só décadas depois o relógio passou a ser redescoberto e valorizado pelo mercado.

Detalhes técnicos das novas versões

Fundo de caixa do Ingenieur Automatic 35 50th Anniversary, com o calibre 47110 à vista e a marcação "One of 1150" (Divulgação)

Os dois modelos de aniversário trazem mostradores prateados com acabamento escovado, inspirados em uma variante rara do Ingenieur SL produzida nos anos 1970. Os ponteiros são banhados a ródio e os indicadores de horas, em metal, recebem preenchimento de Super-LumiNova.

O logotipo também passou por uma alteração pontual para a ocasião. O raio que normalmente aparece abaixo do nome Ingenieur no mostrador foi substituído pelo número 50, referência direta aos cinco anos de aniversário do modelo original.

Caixa e pulseira são fabricadas em aço inoxidável nos dois relógios, com pulseira presa pelos elos centrais para melhorar o ajuste ao pulso. O acabamento combina partes acetinadas e polidas: a pulseira da versão de 40 milímetros é acetinada, enquanto os elos centrais da variante de 35 milímetros aparecem polidos. Ambos mantêm a luneta característica da coleção, fixada à caixa por cinco parafusos, com acabamento acetinado e bordas polidas.

O Ingenieur Automatic 40 50th Anniversary é equipado com o calibre 32111 da IWC, que oferece reserva de marcha de 120 horas. Já o Ingenieur Automatic 35 50th Anniversary conta com fundo de caixa em vidro de safira, que permite visualizar o calibre 47110, com reserva de marcha de 42 horas.

A visão da família Genta

Em depoimento à IWC por ocasião do lançamento, Evelyne e Alexia Genta, respectivamente esposa e filha de Gérald Genta, comentaram sobre o legado do designer e o processo criativo por trás de suas criações mais conhecidas. As duas são fundadoras da Gérald Genta Heritage Association e acompanharam de perto o relançamento da coleção Ingenieur em 2023.

"Cinquenta anos se passaram desde que meu pai criou o Ingenieur SL e me impressiona ver como o trabalho dele continua a inspirar tantas pessoas décadas depois. Sinto-me honrada em ver como a IWC está preservando o legado artístico dele e desenvolvendo o novo Ingenieur a partir de seu design icônico", afirmou Alexia Genta.