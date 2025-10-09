Nobel de Literatura premia o autor húngaro László Krasznahorkai

A Academia Sueca anunciou nesta manhã de quinta-feira, 9, que o prêmio Nobel de Literatura de 2025 foi para o autor húngaro László Krasznahorkai "por sua obra instigante e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte."

Conhecido por seu estilo de escrita denso, o autor explora temas como desesperança, decadência e alienação em sua obra. No Brasil, seu único livro publicado é "Sátántangó", que saiu pela Companhia das Letras há três anos.

Krasznahorkai, de 71 anos, é considerado um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea. Suas narrativas distópicas e melancólicas já renderam prêmios de prestígio, como o National Book Award de literatura traduzida em 2019 e o Man Booker International Prize em 2015.

Trajetória literária

Nascido em Gyula, na Hungria, em 1954, Krasznahorkai estreou com "Sátántangó" em 1985, um romance sombrio e hipnótico sobre o colapso de uma comunidade rural. A narrativa foi transformada em um filme de sete horas pelo diretor Béla Tarr, com quem mantém uma parceria criativa de longa data.

Sua trajetória também foi marcada por experiências internacionais. Krasznahorkai deixou a Hungria comunista em 1987 e passou um ano em Berlim Ocidental, onde iniciou uma série de viagens que influenciariam profundamente sua obra. Ele encontrou inspiração no Leste Asiático — especialmente na Mongólia e na China — para livros como "The Prisoner of Urga" e "Destruction and Sorrow Beneath the Heavens".

Durante o processo de escrita de "War and War", viveu por um período em Nova York no apartamento do poeta Allen Ginsberg, que, segundo o autor, foi essencial para a conclusão do romance.

Últimos vencedores

O húngaro era um dos favoritos ao Nobel neste ano. Seu nome já aparecia no topo das bolsas de apostas, já que, nos últimos anos, a premiação tem alternado entre homenagear um homem e uma mulher.

Ano passado, a sul-coreana Han Kang se tornou a primeira pessoa de seu país a receber o prêmio. Nos anos anteriores, o norueguês Jon Fosse e a francesa Annie Ernaux também foram laureados.

Quanto ganha um vencedor do Nobel

Cada vencedor do Nobel recebe 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a R$ 6,23 milhões. Krasznahorkai receberá oficialmente a medalha e o diploma em cerimônia marcada para 10 de dezembro, data do aniversário da morte de Alfred Nobel, e vai acontecer em Estocolmo, capital da Suécia.

Até esta quinta-feira, 9, já foram revelados os vencedores dos prêmios nas categorias de Medicina (segunda-feira, 6), Física (terça-feira, 7), Química (quarta-feira, 8) e agora Literatura.

Ainda restam ser anunciados o Nobel da Paz, previsto para sexta-feira, 10, e o Nobel de Ciências Econômicas, marcado para segunda-feira, 13.