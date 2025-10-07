Nobel de Física: trio vence prêmio por avanços importantes na física quântica

Os cientistas John Clarke, da Universidade da Califórnia em Berkeley, Michel H. Devoret, da Universidade de Yale e da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, e John M. Martinis, também da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, foram os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2025, anunciado nesta terça-feira, 7, pela Academia Real de Ciências da Suécia.

Eles foram reconhecidos “pela descoberta do tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico”. O prêmio, no valor de 11 milhões de coroas suecas, será dividido igualmente entre os laureados.

De acordo com a academia, o trabalho dos pesquisadores contribuiu para avanços importantes na compreensão da física quântica em sistemas macroscópicos, abrindo caminho para novas aplicações em tecnologias como computação quântica e criptografia.