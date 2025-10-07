Ciência

Nobel de Física: trio vence prêmio por avanços importantes na física quântica

Descobertas de John Clarke, Michel Devoret e John Martinis fortalecem as bases da computação e da criptografia quântica

prêmio nobel física 2025 (Reprodução/Prêmio Nobel)

prêmio nobel física 2025 (Reprodução/Prêmio Nobel)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07h00.

Os cientistas John Clarke, da Universidade da Califórnia em Berkeley, Michel H. Devoret, da Universidade de Yale e da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, e John M. Martinis, também da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, foram os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2025, anunciado nesta terça-feira, 7, pela Academia Real de Ciências da Suécia.

Eles foram reconhecidos “pela descoberta do tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico”. O prêmio, no valor de 11 milhões de coroas suecas, será dividido igualmente entre os laureados.

De acordo com a academia, o trabalho dos pesquisadores contribuiu para avanços importantes na compreensão da física quântica em sistemas macroscópicos, abrindo caminho para novas aplicações em tecnologias como computação quântica e criptografia.

Acompanhe tudo sobre:NobelPrêmio NobelFísica

Mais de Ciência

Brasileiros poderão concorrer à viagem espacial da empresa de Jeff Bezos; veja como se inscrever

Cientistas chineses detectam manto lunar mais frio no lado oculto da Lua

Prêmio Nobel: veja calendário e categorias da premiação

Alzheimer: estudo identifica proteína que pode antecipar diagnóstico em décadas

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Iniciativa de bem-estar social apoiará pesquisadores com até 30 mil euros 

Ciência

Brasileiros poderão concorrer à viagem espacial da empresa de Jeff Bezos; veja como se inscrever

Casual

Nike apresenta designs inéditos de Virgil Abloh em exposição em Paris

Inteligência Artificial

Anthropic firma parceria com Deloitte e marca sua maior implantação empresarial de IA