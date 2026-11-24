As prisões brasileiras deveriam conter o avanço do crime organizado. Mas, na avaliação de Robert Muggah, cientista político canadense, cofundador do Instituto Igarapé e especialista em segurança pública, elas também se tornaram parte do problema, ao permitir que facções criminosas mantenham e ampliem suas estruturas de poder.

O desafio ganha ainda mais peso para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu quarto mandato. Embora os homicídios estejam em queda, organizações como o PCC e o Comando Vermelho expandem suas atividades para setores como mineração, combustíveis e madeira, além de ampliar sua presença internacional.

Para Muggah, enfrentar esse cenário exige mais do que operações policiais e prisões. É necessário desmontar a estrutura financeira que sustenta as organizações criminosas.

Em entrevista à EXAME, o especialista analisa os desafios de Lula na segurança pública, a influência econômica das facções e por que o sistema penitenciário precisa estar no centro das políticas de combate ao crime.

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Como avalia os desafios que Lula enfrentará na área de segurança pública em seu quarto mandato?

Acredito que Lula enfrentará um cenário excepcionalmente difícil, não apenas pela dimensão e pela abrangência do crime organizado, mas também pela configuração política do Congresso e pela atuação dos governos estaduais. Ele está em uma situação na qual a oposição, especialmente o PL, terá bancadas muito expressivas nas duas Casas do Congresso. Ao mesmo tempo, a segurança pública e a insegurança têm um peso eleitoral enorme no Brasil. Quase 50% dos brasileiros apontam o crime e a violência como sua principal preocupação. Por isso, acredito que veremos políticos conservadores, tanto no Congresso quanto entre os governadores, pressionando por um policiamento mais agressivo, maior proteção aos policiais e penas mais duras.

Quando cita um cenário mais difícil, está se referindo também às condições econômicas e aos investimentos?

Falo de um contexto muito mais amplo. Lula entra em um ambiente geopolítico, econômico e nacional mais complexo do que aquele que encontrou em qualquer uma de suas administrações anteriores. Temos dezenas de conflitos acontecendo pelo mundo, que exercem pressão sobre países como o Brasil. Além disso, existe uma transformação tecnológica muito acelerada. Independentemente da perspectiva, Lula enfrenta um cenário mais desafiador, tanto em complexidade quanto em dimensão. O desafio não está apenas no PCC, no Comando Vermelho ou na diversificação das economias ilícitas.

No Brasil, a segurança pública está majoritariamente sob responsabilidade dos estados. Como o governo federal deve construir uma estratégia de segurança nacional?

Essa é uma das questões centrais da segurança pública brasileira. A Constituição estabelece uma distribuição de responsabilidades que, de certa forma, fragmenta a segurança pública entre os diferentes níveis de governo. Lula dispõe de um arcabouço legislativo mais forte para enfrentar o crime organizado. Temos a PEC 18/2025 aprovada, que promete maior coordenação federal, financiamento mais previsível e uma estrutura mais robusta para combater organizações criminosas que atuam em diferentes estados. Também temos uma legislação aprovada em março de 2026, voltada ao enfrentamento das facções criminosas, que fortalece penalidades e amplia os instrumentos de investigação financeira. São mudanças importantes porque representam ferramentas institucionais que não estavam disponíveis anteriormente.

E o Ministério da Segurança Pública?

Essa foi uma das promessas de campanha de Lula e representa uma resposta tanto à pressão eleitoral quanto à percepção de que existe uma necessidade real de fortalecer a coordenação nacional. Um ministério dedicado exclusivamente à segurança pública permitiria maior concentração de esforços, com mandato e orçamento próprios. Ainda existem dúvidas importantes sobre seu funcionamento, especialmente quanto ao orçamento e à relação com outros órgãos. Mas, em princípio, isso poderia fortalecer a coordenação nacional por meio do Sistema Único de Segurança Pública, o Susp. Os governadores continuariam responsáveis pelas polícias estaduais, mas o governo federal teria maior capacidade de coordenar políticas e operações. A PEC também amplia a atuação da Polícia Federal em crimes organizados interestaduais e crimes ambientais. A Polícia Rodoviária Federal, que tradicionalmente atuava nas rodovias, passaria a ter competências ampliadas para ferrovias e hidrovias. Isso é muito relevante.

Além das mudanças legislativas, quais medidas podem fazer diferença na prática?

Uma das questões mais importantes é o financiamento. Lula anunciou uma iniciativa com recursos do BNDES, de aproximadamente R$ 11 bilhões, para áreas como investigação financeira, segurança penitenciária e controle de armas. Também haveria recursos adicionais para a Polícia Federal, de aproximadamente R$ 1 bilhão. Isso lembra, em alguma medida, iniciativas anteriores de financiamento da inovação em segurança pública, como o Pronasci. Não significa que o dinheiro seja suficiente, mas é importante que exista financiamento. Entretanto, talvez a medida mais importante seja o fortalecimento da capacidade de investigar o dinheiro do crime organizado. Se você não atacar o dinheiro e os intermediários que facilitam a lavagem dos lucros do crime, nunca resolverá o problema. Sempre haverá alguém para substituir os líderes presos ou mortos.

Organizações como o PCC e o Comando Vermelho atuam cada vez mais fora do Brasil. A estratégia brasileira está preparada para enfrentar esse caráter internacional do crime organizado?

Essa é uma questão fundamental. O PCC, por exemplo, está presente, em diferentes graus, em mais de 20 países, segundo nossas estimativas. O Comando Vermelho também tem presença em pelo menos cinco ou seis países da região, possivelmente mais. Quando estamos falando de crime globalizado, precisamos de uma resposta internacional. O Brasil tem buscado fortalecer a cooperação com instituições como Interpol, Europol e autoridades dos Estados Unidos, além de organizações internacionais. Há também uma mudança no Itamaraty. Tradicionalmente, a agenda internacional de segurança brasileira estava muito concentrada em operações de paz, questões nucleares e não proliferação de armas. Agora, o crime organizado começa a ocupar um espaço maior nessa agenda. Apesar das tensões políticas entre Brasil e Estados Unidos, os dois países continuam cooperando no combate ao tráfico de drogas. O Brasil também mantém operações e mecanismos de cooperação com o Peru, a Colômbia, a Bolívia, a Argentina, o Equador e outros países. Há esforços para desenvolver regras que permitam operações coordenadas nas fronteiras, além de melhorar o compartilhamento de informações. Esse sempre foi um desafio, especialmente porque existe uma relação de confiança que precisa ser construída entre as autoridades de diferentes países.

E qual é o principal obstáculo para combater essas organizações nas fronteiras?

A dimensão territorial é enorme. Pense na Amazônia. Estamos falando de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados distribuídos por vários países. É uma das regiões com menor presença policial por habitante no mundo. Também existem altos níveis de informalidade e capacidade limitada do Estado, não apenas na segurança, mas também na Justiça criminal e no sistema penitenciário. Na região, temos milhões de quilômetros de estradas, muitas delas informais, milhares de pistas de pouso e uma rede gigantesca de rios que não são patrulhados adequadamente. São áreas extremamente difíceis de monitorar. Outro problema são os portos brasileiros. O Brasil tem milhares de quilômetros de litoral e uma quantidade muito grande de portos e instalações portuárias. É extremamente difícil monitorar tudo isso, mesmo com scanners e novas tecnologias. Produtos ilícitos continuam circulando por essas estruturas. E precisamos lembrar que alguns mercados criminosos oferecem lucros extraordinários. O ouro, por exemplo, teve uma valorização muito expressiva desde o início dos anos 2000. Quando existe uma demanda internacional persistente por produtos como cocaína ou ouro, é muito difícil um país resolver o problema sozinho.

Quais resultados concretos Lula precisará apresentar na segurança pública para convencer os brasileiros de que houve avanços? E qual será o maior risco de fracasso?

Lula precisará apresentar resultados legislativos, institucionais e operacionais. O lado positivo é que ele começa com instrumentos importantes. Temos novas estruturas legislativas, compromissos para desenvolver um Ministério da Segurança Pública e recursos que estão sendo disponibilizados por instituições como o BNDES. Mas, no fim das contas, o que realmente importa são os resultados percebidos pela população. Precisamos continuar reduzindo a violência letal e não letal. Como mencionei, o Brasil registra níveis de homicídio que não víamos há mais de uma década. Essa tendência precisa continuar. Mas isso não é suficiente.

Mas por que a população não percebe essa diminuição?

Existe um paradoxo importante: mesmo quando os homicídios diminuem, a população brasileira continua insatisfeita com a segurança pública. E por quê? Porque boa parte da violência letal está concentrada em territórios pobres, atingindo especialmente homens jovens e negros. São grupos que frequentemente estão à margem da sociedade. Enquanto isso, a classe média enfrenta outros tipos de criminalidade e insegurança. As pessoas sofrem golpes financeiros, fraudes digitais, roubos de celulares, furtos e assaltos nas ruas. O roubo de um telefone, por exemplo, também pode resultar em roubo de dados e prejuízos financeiros. Esses crimes fazem parte da experiência cotidiana de milhões de brasileiros. Lula terá de mostrar que está reduzindo os homicídios, mas também que está enfrentando os crimes digitais e os delitos de rua que afetam diretamente a população.

Além de reduzir a criminalidade, o governo terá de melhorar sua comunicação sobre segurança?

Acredito que, durante muitos anos, a esquerda brasileira e a esquerda em outras partes do mundo cederam a agenda de segurança pública à direita. Líderes como Nayib Bukele, em El Salvador, conseguiram transformar o combate ao crime em um elemento central de sua popularidade. Enquanto isso, setores da esquerda concentraram suas respostas em prevenção, educação, saúde e redução da pobreza. Essas políticas são importantes, mas muitas vezes não conseguiram comunicar adequadamente o que estavam fazendo para enfrentar a criminalidade. Não basta dizer que o governo está investindo em segurança. É necessário mostrar como esses investimentos estão mudando a vida das pessoas.

E qual deveria ser a prioridade operacional do governo?

A prioridade mais importante neste momento é desmontar a estrutura financeira do crime organizado. Uma operação realizada no ano passado contra estruturas de lavagem de dinheiro demonstrou a importância da integração entre Polícia Federal, Banco Central, Ministério Público e órgãos de investigação financeira. Quando essas instituições trabalham juntas para atingir os bancos, os intermediários financeiros e as empresas utilizadas por organizações criminosas, o impacto de longo prazo pode ser muito maior do que simplesmente prender ou eliminar integrantes dessas facções. Não estou dizendo que uma abordagem substitui a outra. É necessário fazer as duas coisas.

O que o senhor quer dizer com ‘fazer as duas coisas’?

Precisamos de uma atuação policial firme, combinada com uma estratégia que ataque o financiamento do crime organizado. Caso contrário, continuaremos substituindo criminosos sem desarticular suas estruturas. Também é necessário investir em prevenção e criar oportunidades de emprego e renda para jovens vulneráveis. Na Amazônia, onde o policiamento não consegue cobrir todo o território, alternativas à economia ilegal, como a bioeconomia, são fundamentais. Outro desafio é o sistema penitenciário, onde o crime organizado nasceu, cresceu e continua se reproduzindo. As prisões muitas vezes funcionam como escolas do crime. Sem uma reforma que amplie a supervisão e impeça o recrutamento de jovens pelas facções, o problema continuará.

Por que há a percepção de que partidos mais à esquerda têm dificuldade para desenvolver políticas de segurança pública?

Acredito que essa dificuldade tem raízes históricas. Na América Latina, a esquerda mantém uma relação complexa com instituições como a polícia, as Forças Armadas e o sistema de Justiça, marcada pela repressão política das décadas de 1960 a 1980. Por isso, passou a priorizar direitos humanos, transparência e o enfrentamento das causas estruturais da criminalidade, como pobreza, desigualdade e falta de oportunidades, buscando resultados mais duradouros. Já a direita tradicionalmente defende uma abordagem centrada na lei e na ordem, com penas mais duras, maior policiamento e fortalecimento das prisões. São visões históricas distintas que ajudam a explicar as diferentes respostas à segurança pública.

Essa diferença ainda aparece nos governos atuais da América Latina?

Sim, embora existam mudanças. No México, por exemplo, Andrés Manuel López Obrador adotou uma abordagem muito associada à prevenção social e à ideia de enfrentar a violência sem ampliar a repressão. Na Colômbia, Gustavo Petro também apostou em estratégias de negociação. Já governos de direita, como o de Nayib Bukele, adotaram uma linha muito mais agressiva de enfrentamento ao crime. Essas diferenças refletem tradições políticas que existem há décadas. É necessário combinar diferentes estratégias. Precisamos de policiamento robusto, inteligência, ações concentradas em áreas de maior criminalidade e investigações financeiras. Precisamos também de um sistema penitenciário mais eficiente, de alternativas de Justiça e de políticas de prevenção social. O importante é combinar essas medidas.

Existem exemplos de governos que conseguiram enfrentar a criminalidade com sucesso?

Na América Latina, o Uruguai é um caso interessante. O país teve períodos de criminalidade relativamente baixa sob governos de esquerda, resultado de uma combinação de fatores. Parte disso está relacionada à qualidade do policiamento, incluindo ações concentradas em locais de maior ocorrência criminal. Outra parte envolve políticas sociais, condições econômicas e experiências com políticas de drogas. A Costa Rica também teve, historicamente, indicadores relativamente favoráveis de segurança, embora tenha enfrentado dificuldades mais recentemente. O Chile, durante muitos anos, também apresentou níveis relativamente baixos de criminalidade, mas passou a enfrentar novos desafios. Entretanto, acredito que os melhores exemplos muitas vezes aparecem no nível municipal. Existem cidades que conseguiram reduzir a violência de maneira expressiva, independentemente da orientação política de seus governantes. É preciso trabalhar com horizontes mais longos, de oito ou 12 anos, e não apenas de três ou quatro anos. Os melhores resultados costumam aparecer quando governos conseguem combinar políticas baseadas em evidências, continuidade administrativa e colaboração entre Estado, setor privado e sociedade civil. O segredo não está necessariamente em ser de esquerda ou de direita, mas em utilizar evidências e construir políticas públicas consistentes.