Como são escolhidos os ganhadores do prêmio Nobel?

Os vencedores do Prêmio Nobel 2023 começaram a ser revelados nesta segunda-feira, 2. A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador norte-americano Drew Weissman receberam o Nobel de Medicina por seus trabalhos sobre RNA mensageiro (RNAm) por abriram o caminho para o desenvolvimento das vacinas contra a covid-19. Os anúncios dos prêmios são transmitidos ao vivo no site e nas redes sociais da organização.

Idealizada pelo sueco Alfred Nobel, a premiação é entregue às pessoas "que, no ano anterior, tenham conferido o maior benefício à humanidade”. Em 1895, antes de morrer, o cientista definiu em seu testamento que a maior parte da sua fortuna deveria ser doada para uma série de prêmios de Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz. O Nobel começou a ser entregue em 1901, com a adição do prêmio de Economia em 1968.

Os concorrentes e vencedores são escolhidos por instituições definidas pelo testamento de Nobel: Entre elas estão Real Academia Sueca de Ciências para os prêmios de Química, Física e Economia; o Instituto Karolinska para o prêmio de Medicina; a Academia Sueca para o de Literatura; além de um comitê de cinco pessoas eleitas pelo parlamento norueguês para o prêmio da Paz.

Os prêmios podem ser compartilhados por até três pessoas e não podem ser entregues a pessoas que já morreram. Apenas cinco pessoas receberam o prêmio duas vezes: Marie Curie (de Física, em 1903, e de Química, em 1911), Linus Pauling (de Química, em 1954, e da Paz, em 1962), John Bardeen (de Física, em 1956 e em 1972), Frederik Sanger (de Química, em 1958 e 1980) e Barry Sharpless (de Química, em 2001 e 2022). Já foram entregues 615 prêmios para 989 pessoas ou organizações.

Confira as datas dos anúncios do Prêmio Nobel 2023:

Fisiologia ou Medicina

A bioquímica húngara Katalin Karikó e o médico norte-americano Drew Weissman receberam o prêmio Nobel de Medicina por descobertas que levaram ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19

Física

Terça-feira, 3, a partir de 6h45, no horário de Brasília

Química

Quarta-feira, 4, a partir de 6h45, no horário de Brasília

Literatura

Quinta-feira, 5, a partir de 8h, no horário de Brasília

Paz

Sexta-feira, 6, a partir de 06h, no horário de Brasília

Ciências econômicas

Segunda-feira, 9, a partir de 06h45, no horário de Brasília