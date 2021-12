"Não Olhe Para Cima": 5 filmes e séries apocalípticos lançados em 2021

Para além do coronavírus, na ficção um cometa prestes a colidir com a Terra, criaturas que caçam pelo som e apocalipse zumbi foram alguns dos temas de filmes e séries mais comentados deste ano. Com isso, Casual selecionou cinco filmes e séries lançados em 2021 que valem o play. Entre eles, o recente lançamento da Netflix Não Olhe Para Cima, com Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e grandes atores no elenco, e a segunda parte de Um Lugar Silencioso, com Emily Blunt e direção de John Krasinski.

Não Olhe Para Cima (Netflix)

O professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e a estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra. Apesar do tamanho da ameaça, ninguém parece se importar de fato com isso. Mas as coisas começam a mudar com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), que organiza um tour midiático que vai do gabinete da presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas de rádio do Daily Rip, um animado programa matinal apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). Agora, com apenas seis meses até a colisão com a Terra, os dois astrônomos correm contra o tempo para conquistar a atenção da mídia e de um público que parece mais preocupado com as redes sociais do que com as próprias vidas.

Um Lugar Silencioso - Parte 2 (Apple TV+)

Logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.

“Evelyn agora é uma mãe sozinha, com um bebê recém-nascido. O celeiro ficou em chamas, a casa destruída, e ela está por conta própria e precisa proteger essas crianças”, explica Emily Blunt, que acredita que a história, apesar de ser angustiante e repleta de terror e tensão, “é muito humana”.

Destruição Final: O Último Refúgio (Amazon Prime Video)