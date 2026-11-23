Todos os anos, no terceiro domingo de novembro, a pequena cidade de Beaune, na Borgonha, se transforma no centro das atenções do mundo do vinho. Produtores, negociantes, importadores e colecionadores de diferentes países se reúnem para participar de um dos mais tradicionais leilões beneficentes do mundo: a venda dos vinhos dos Hospices de Beaune.

Neste último domingo, 15 de novembro, durante a 166ª edição do evento, um brasileiro voltou a ocupar uma posição de destaque. Alaor Pereira Lino, um dos fundadores da Anima Vinum Brasil, arrematou por € 770 mil a tradicional Pièce des Présidents, conhecida como Barrica do Presidente, após 18 minutos de disputa.

Pela primeira vez na história dessa barrica beneficente, o vinho escolhido foi um Clos de Vougeot Grand Cru, elaborado a partir de uma parcela doada pela família Faiveley aos Hospices de Beaune. Após a arrematação, Erwan Faiveley anunciou uma contribuição adicional de € 230 mil, elevando a arrecadação para € 1 milhão, um recorde para o lote beneficente.

Mais do que uma aquisição importante, o episódio representa a continuidade de uma história que começou em 2013, quando Alaor comprou seus primeiros vinhos dos Hospices pela internet. Desde então, o empresário vem construindo uma relação cada vez mais próxima com os produtores e as instituições da Borgonha, além de desenvolver iniciativas que permitem a participação de outros brasileiros nessa tradição.

Conversei por telefone com Alaor, que ainda estava na França, para entender os bastidores do leilão, suas impressões sobre a safra 2026 e o significado dessa conquista.

Alaor Lino, em entrevista a Pedro Fadanelli

Pedro Fadanelli: Mais do que comprar a Barrica do Presidente, vocês desenvolveram um modelo diferente de participação no leilão. Como funciona essa iniciativa?

Alaor Lino: Mais importante do que comprar a peça foi criar um sistema consorciado. A partir de 2017, criamos uma condição em que, além de quem compra a peça, outras pessoas podem colaborar e colocar mais dinheiro. Inauguramos um modelo novo no leilão dos Hospices de Beaune, que permitiu arrecadar mais recursos para as instituições que precisam. Hoje temos cinco Barricas do Presidente. Esta é a quarta ocasião em que compramos, mas, na primeira, em 2018, foram duas barricas.

Pedro Fadanelli: Você teve a oportunidade de degustar os vinhos da safra 2026. Qual foi sua impressão e o que chamou sua atenção no Clos de Vougeot?

Alaor Lino: É uma safra complexa. Os brancos têm um pouco menos de acidez e um grau alcoólico maior. Acredito que terão um período de amadurecimento mais curto e estarão prontos antes. Já os tintos estão maravilhosos. As uvas eram menores e mais concentradas. Acredito que os tintos de 2026 serão espetaculares, principalmente na região de Corton. Sobre o Clos de Vougeot, tivemos a oportunidade de degustá-lo e foi algo acima de qualquer expectativa. Falei: essa peça precisa vir para a nossa coleção.

Pedro Fadanelli: Em um momento de dificuldades econômicas e retração do consumo mundial de vinho, como estava o ambiente em Beaune?

Alaor Lino: Foi uma grande festa. Realmente, o cenário econômico não é bom. Os franceses compraram pouco, mas havia muita gente de fora, americanos, chineses e nós, que compramos uma quantidade expressiva de barricas. Leilão é tudo de última hora. Você entra pensando que não vai comprar e, de repente, percebe que o clima é favorável e compra. A Barrica do Presidente foi muito disputada.

Pedro Fadanelli: O que essa aquisição representa para a relação que vocês vêm construindo com a Borgonha?

Alaor Lino: Além de comprar barricas, criamos uma relação muito forte com as pessoas da região. Construímos uma ligação com duas grandes instituições, a Confrérie des Chevaliers du Tastevin e os Hospices de Beaune. O interesse em comprar essa peça também passa pela possibilidade de aproximá-las. Em janeiro, queremos fazer uma festa para marcar a transferência da barrica para a cave onde o vinho será amadurecido e organizar uma degustação.

Pedro Fadanelli: Qual é o significado dessa conquista para você e para o Brasil?

Alaor Lino: Levamos o nome do Brasil para o mundo, e esse é um trabalho do qual me orgulho muito. Mostramos nossa força, nossa criatividade e nossa capacidade de reunir pessoas, cada uma participando e doando. O propósito das duas instituições que receberão esses recursos é muito importante. Também temos orgulho de poder dividir com outras pessoas o prazer de tomar um vinho da Barrica do Presidente, que é algo único.

Um pedaço dessa história nas adegas brasileiras

A Anima Vinum Brasil mantém uma coleção de vinhos dos Hospices de Beaune desde a safra 2013 e, segundo a empresa, possui o maior acervo de vinhos da instituição fora da França. Ao longo dos anos, desenvolveu também um modelo de comercialização que permite aos clientes adquirirem vinhos antecipadamente e personalizarem os rótulos com seus próprios nomes.

Recentemente, a empresa realizou uma experiência de venda en primeur, modalidade na qual o consumidor compra o vinho antes de sua entrega, com garrafas provenientes da Barrica do Presidente de 2018, um Meursault Premier Cru Les Genevrières. A receptividade dos clientes abriu a possibilidade de repetir o formato com o Clos de Vougeot adquirido neste domingo. Ainda não há uma definição sobre os preços ou as condições de comercialização, mas consumidores brasileiros poderão ter a oportunidade de adquirir parte desse vinho no futuro.

O que é o leilão dos Hospices de Beaune?

Para entender a dimensão desse acontecimento, é preciso voltar quase seis séculos na história da Borgonha. Em 1443, Nicolas Rolin, chanceler do duque da Borgonha, e sua esposa, Guigone de Salins, fundaram o Hôtel-Dieu de Beaune, um hospital destinado a atender pessoas pobres e doentes. Ao longo dos séculos, a instituição recebeu inúmeras doações, entre elas parcelas de vinhedos em algumas das áreas mais prestigiadas da região.

Essas contribuições deram origem a um patrimônio vitícola de aproximadamente 60 hectares, distribuídos por diferentes denominações da Borgonha, incluindo vinhedos classificados como Premier Cru e Grand Cru. Desde 2015, a produção dos vinhos está sob a responsabilidade da enóloga Ludivine Griveau.

A tradição do leilão público anual se consolidou em 1859 e funciona de maneira diferente dos leilões convencionais de vinhos raros. Em vez de garrafas antigas, os participantes compram vinhos da safra recém-colhida, que ainda estão em processo de amadurecimento. Os vinhos são comercializados em barricas de 228 litros, chamadas de pièces na Borgonha, volume equivalente a pouco mais de 300 garrafas antes das perdas naturais durante o amadurecimento e o engarrafamento. Após a compra, o vinho permanece sob os cuidados de profissionais da região, responsáveis por conduzir sua evolução até o momento de engarrafá-lo.

Os recursos arrecadados contribuem para a manutenção do patrimônio e a modernização das instalações e dos equipamentos hospitalares dos Hospices Civils de Beaune.

A Barrica do Presidente, entretanto, tem uma finalidade específica. Todos os anos, um lote especial é destinado a arrecadar recursos para instituições beneficentes selecionadas pela organização. Em 2026, as beneficiadas foram a ARSLA, que atua no combate à esclerose lateral amiotrófica (ELA), e a DEBRA France, dedicada às pessoas afetadas pela epidermólise bolhosa, doença caracterizada pela extrema fragilidade da pele.

Um termômetro do mercado mundial de vinhos

Além de sua importância histórica e beneficente, o leilão dos Hospices de Beaune é acompanhado de perto pelo mercado internacional por oferecer uma das primeiras indicações sobre a percepção de qualidade e o posicionamento comercial da nova safra da Borgonha.

A edição de 2026, organizada pela Sotheby's, movimentou € 14,4 milhões em arrematações, ou € 15,5 milhões quando incluídas as comissões. O resultado ficou abaixo dos € 20,2 milhões, incluindo comissões, registrados em 2025. Essa redução, entretanto, precisa ser analisada considerando o menor volume de vinhos disponíveis. A safra 2026 foi marcada por temperaturas elevadas, rendimentos reduzidos e pelas vindimas mais precoces da história da propriedade, iniciadas em 15 de agosto.

Outro dado interessante foi a diferença de comportamento entre tintos e brancos. Enquanto o preço médio das barricas de vinho tinto cresceu cerca de 5% em relação ao ano anterior, chegando a € 28,9 mil, o dos brancos recuou aproximadamente 32%, para € 39,9 mil. A venda reuniu 357 participantes inscritos de mais de 30 países, demonstrando que, apesar do cenário econômico desafiador, os grandes vinhos da Borgonha continuam despertando interesse internacional.

É nesse contexto que considero especialmente relevante a participação brasileira. Existe um trabalho de relacionamento construído ao longo de mais de uma década, aproximando consumidores brasileiros de produtores, instituições e tradições de uma das regiões vinícolas mais importantes do mundo.

Em um universo no qual frequentemente discutimos preços, pontuações e a raridade de determinados rótulos, histórias como essa nos lembram de outra dimensão do vinho. Uma barrica que ainda nem foi engarrafada conseguiu reunir pessoas de diferentes países e gerar € 1 milhão para duas causas sociais. Talvez seja essa a melhor maneira de compreender a importância de um leilão que atravessa gerações sem perder seu propósito original.