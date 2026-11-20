O mercado de picapes está em transformação no Brasil, com um novo ciclo de renovação banhando todas as camadas do segmento, das compactas às grandes. É no andar das médio-compactas, contudo, que a oferta ficará cada vez mais interessante.

Além das expectativas ao redor de Volkswagen Tukan, Renault Niagara e BYD Mako – os próximos lançamentos no segmento dominado pela Fiat Toro há dez anos e atualmente o mais efervescente entre os veículos com caçamba –, agora aguarda-se pela estreia da Corolla Deck, a picape da Toyota nesse território, revelada na última quarta-feira (18), em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Construída sobre a plataforma TNGA-C, a Deck repetirá o conjunto motriz de Corolla e Corolla Cross, formado por um motor flex acoplado a um sistema híbrido pleno (HEV). Outras opções de motorização, como híbrida plug-in, deverão ser eventualmente agregadas.

A marca não divulgou detalhes técnicos da Deck, mas suas dimensões devem ficar acerca do que mede a Toro, que tem 4,95 metros de comprimento, 1,85 m de largura, 1,67 m de altura, 2,99 m de entre-eixos e caçamba de 937 litros. Ficará abaixo da Hilux (que também será renovada em breve).

Nova fábrica

A revelação da Deck foi embalada pela inauguração da planta Sorocaba II, instalada no polo industrial que já conta com uma fábrica da marca japonesa. Com capacidade inicial para fabricar 100 mil veículos por ano, a nova fábrica eleva a capacidade de produção da Toyota no Brasil para 270 mil unidades anuais.

Fruto de um investimento de R$ 11,5 bilhões que a empresa aportará no Brasil até 2030, é de onde a Deck sairá a partir de abril de 2027 para abastecer 23 países da América Latina.

De acordo com a Toyota, a nova linha de produção é equipada com robôs que realizam 99,5% das operações de soldagem das carrocerias e consome 52% menos água e emite cerca de 42% menos CO₂ por veículo produzido do que a unidade de Indaiatuba.

A nova fábrica inicia as operações com 1.700 empregos diretos e espera chegar a 2.000 até 2030. Com a meta atingida de 50% das contratações serem de mulheres, amplia-se a participação feminina nas atividades industriais da Toyota, explica a empresa.

Tacoma no Brasil

Há anos líder do segmento das médias com a Hilux, a Toyota conhece a força das picapes. Tanto que decidiu explorar novos setores: além da Deck entre as médio-compactas, a marca japonesa terá também a Tacoma entre as full size após a Toyota Argentina anunciar US$ 1,3 bilhão para uma nova fábrica em Zárate (província de Buenos Aires) para produzir o modelo para mercados da região.

“Brasil e Argentina têm operações complementares que combinam expertise industrial, escala e integração regional. Por meio de nossa estratégia de múltiplas rotas oferecemos diferentes tecnologias de acordo com a matriz energética, a infraestrutura e o perfil de cliente de cada mercado, ampliando o acesso a alternativas mais sustentáveis sem deixar ninguém para trás”, afirma Rafael Chang, CEO da Toyota para América Latina e Caribe.

Ainda sem data de lançamento, a Tacoma chegará para disputar um mercado já desenvolvido por Ram (1500, 2500 e 3500), Ford (F-150 e F-150 tremor) e Chevrolet (Silverado).