Nobel 2025: brasileiro pode conquistar o prêmio de Literatura pela 1ª vez; saiba quem é

O mundo olha para o Nobel nesta semana, e, pela primeira vez em décadas, um brasileiro aparece entre os cotados para levar o prêmio de Literatura.

Milton Hatoum, escritor amazonense de 73 anos, autor de "Dois Irmãos" e "Cinzas do Norte", está na lista de apostas de casas britânicas como a NicerOdds, com chances reais — ainda que remotas — de fazer história.

O anúncio oficial será feito nesta quinta-feira, 9, às 8h (horário de Brasília), pela Academia Sueca. Se vencer, Hatoum será o primeiro nome brasileiro a conquistar o Nobel de Literatura. O último autor de língua portuguesa premiado foi o português José Saramago, em 1998.

Vale lembrar que a Academia Sueca não revela os indicados, sendo que o sigilo é mantido por 50 anos. Apesar disso, fora dos bastidores oficiais, o mercado de apostas transforma especulação em números. E é aí que o nome de Hatoum ganha vez.

Com odds de 24/1, ele é considerado improvável, mas não impossível. Em 2024, a sul-coreana Han Kang venceu partindo de odds ainda mais distantes: 33/1.

Veja quem são os favoritos ao Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai (Hungria)

Haruki Murakami (Japão), nome recorrente nas listas há anos

Can Xue (China)

Além de Literatura, o Nobel da Paz também tem movimentado as apostas. Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, lidera as cotações. Logo atrás aparecem Donald Trump, presidente dos EUA, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

Vencedores já anunciados em 2025

Medicina (6 de outubro): Mary E. Brunkow, Frederick J. Ramsdell e Shimon Sakaguchi, por descobertas sobre tolerância imunológica.

Física (7 de outubro): John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, por experimentos em tunelamento quântico.

Química (8 de outubro): Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, por estruturas metal-orgânicas que capturam gases.

O Nobel da Paz será anunciado na sexta-feira, 10, e o de Economia fecha a temporada no dia 13 de outubro. A cerimônia de premiação acontece somente em dezembro, em Estocolmo.

Cada vencedor ou grupo recebe 11 milhões de coroas suecas — cerca de R$ 5,5 milhões. O anúncio de Literatura pode ser acompanhado ao vivo pelo site nobelprize.org.