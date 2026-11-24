A cinco meses da eleição presidencial de 2027, a fragmentaçãodo centro e da direita tradicional alimenta o temor de umsegundo turno inédito entre candidatos de extremos na França. Levantamentos de intenção de voto divulgados no último mês indicam um possível confronto final entre a líder de ultradireita Marine Le Pen, apontada como favorita nas sondagens, e o representante da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon.

O cenário rompe com a alternância de poder entre direita, esquerda tradicional e centro que marcou a segunda maior economia da União Europeia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. "É uma catástrofe", resume o aposentado Joël Bouvet, de 73 anos, preocupado com a pulverização de nomes no campo moderado na corrida para suceder o presidente de centro-direita Emmanuel Macron.

A inquietação também aparece entre eleitores conservadores. Durante um encontro com o candidato Bruno Retailleau em Lèves, pequena cidade próxima a Chartres, um consultor de 52 anos identificado apenas como Mathieu resumiu o dilema de parte do eleitorado: "Será o caos. Não sei em quem votar".

Diante desse quadro, cresce a pressão para que os quatro principais nomes do centro e da direita — o conservador Bruno Retailleau, o centrista Gabriel Attal, o candidato de centro-direita Édouard Philippe e o liberal David Lisnard — deixem as divergências de lado e construam uma candidatura única.

Impasse sobre prévias e disputa interna

O partido de Retailleau, Os Republicanos (LR), perdeu espaço desde a chegada de Macron ao Palácio do Eliseu em 2017, movimento semelhante ao enfraquecimento dos tradicionais adversários socialistas. Após as eleições legislativas antecipadas de 2024, a aliança governista aproximou-se do LR para sustentar o governo, dando origem ao chamado "bloco central", em oposição tanto à esquerda quanto à extrema direita.

Entre os quatro postulantes desse campo, Édouard Philippe, ex-primeiro-ministro de Macron, era visto inicialmente como o nome mais competitivo para enfrentar Le Pen em um eventual segundo turno. No entanto, seu recuo nas pesquisas e o avanço de Mélenchon acenderam o sinal de alerta entre lideranças moderadas.

Na semana passada, mais de mil políticos locais de centro e direita assinaram um apelo pela realização de "prévias" entre "democratas". O presidente do Senado, Gérard Larcher, tem tentado articular um encontro entre os quatro candidatos para buscar uma saída conjunta. Philippe, contudo, rejeita a realização de primárias e defende que os nomes com menor desempenho nas pesquisas desistam em favor do candidato mais bem posicionado.

Os números mais recentes expõem o equilíbrio dentro do bloco. Segundo pesquisa da Toluna Harris Interactive divulgada na segunda-feira, 23, Lisnard aparece numericamente à frente de Philippe, com 11% das intenções de voto contra 9%, enquanto Attal e Retailleau registram 4% cada.

Cenário aberto e novos nomes no radar

Para Mathieu Gallard, diretor de estudos da consultoria Ipsos bva, o desempenho de Lisnard se beneficia do distanciamento em relação ao atual governo. Por não ter integrado as gestões de Macron, o candidato não carrega o peso da impopularidade do presidente e, na avaliação do analista, "pode representar uma forma de renovação".

Gallard não descarta que o bloco central consiga unificar forças em torno de um único nome ou que o "voto útil" dos eleitores acabe reorganizando a disputa na reta final. "Nada está decidido sobre os candidatos do segundo turno", pondera o especialista, ainda que avalie como praticamente certa a presença de Marine Le Pen, impulsionada pelo crescimento de seu partido nas eleições europeias e legislativas de 2024.

Enquanto o impasse persiste, outras figuras também entram nas especulações pelo espaço de centro, como o popular judoca Teddy Riner. Parte dos analistas e lideranças políticas também menciona como possível alternativa o nome de Christine Lagarde, que antecipou para fevereiro sua saída da presidência do Banco Central Europeu (BCE).

Com AFP